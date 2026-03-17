Léket kapott a Tisza: a saját politikusa tálalt ki Magyar Péter módszeréről – hamarosan sokan távozhatnak a pártból

Összegyűltek a viharfelhők Magyarország felett.
Borította a bilit Rácz Attila.
A Tisza Párt Nógrád vármegyei működésének furcsaságára világított rá a szécsényi Rácz Attila. Szerinte ugyanis nem csak itt, hanem országszerte „vakítással” épül a Tisza – írja az Ipolyinfo.
A bizalom elfogyott és azonnali hatállyal megszakította a kapcsolatot a baloldali párttal, példáját szerinte sokan fogják követni, ami a választási eredményen fog látszódni leginkább.
Rácz a „vakítást” a következő példával magyarázta: a Tisza a kezdetek óta, az előválasztásként elhíresült botrányos szavazás során három jelölt közül választhattak az előzetesen regisztrált voksolók: két helyi jelölt és egy budapesti jelölt versenyzett azért, hogy országgyűlési képviselő-jelöltté válhasson, ha összegyűjt majd 500 támogató aláírást. A két fordulós voksolás első része – szerinte – kimagasló eredménnyel mutatta meg, hogy Balla Gergelyt akarják a választók,
a második körben hirtelen a budapesti Molnár Zoltán lett a győztes.
„Itt az ideje, hogy határt húzzunk, befejezzük gyerekek! Elég itt a vakításból, amit csinál a TISZA! (…) Legyek én az első, aki beállt a TISZÁba, de legyek első ebben a dologban is, aki ki is száll tőlük!” – fogalmazott Rácz.
A nógrádi roma politikus azt is nehezményezi, hogy a cigányság érdekképviseletére olyan embereket javasolt a Tisza Párt, akiknek semmilyen szakmai múltjuk és munkájuk nem lelhető fel a témában, és másról sem szól a helyezkedés, csak arról, hogy majd „ráugranak a roma pénzre”. Egyszerűen így minősítette a kialakult helyzetet: gusztustalanok – összegzett a portál.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP