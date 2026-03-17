Hírek
Vélemények
Hetilap
Léket kapott a Tisza: a saját politikusa tálalt ki Magyar Péter módszeréről – hamarosan sokan távozhatnak a pártból

2026. március 17. 15:26

Borította a bilit Rácz Attila.

null

A Tisza Párt Nógrád vármegyei működésének furcsaságára világított rá a szécsényi Rácz Attila. Szerinte ugyanis nem csak itt, hanem országszerte „vakítással” épül a Tisza – írja az Ipolyinfo.

A bizalom elfogyott és azonnali hatállyal megszakította a kapcsolatot a baloldali párttal, példáját szerinte sokan fogják követni, ami a választási eredményen fog látszódni leginkább.

Rácz a „vakítást” a következő példával magyarázta: a Tisza a kezdetek óta, az előválasztásként elhíresült botrányos szavazás során három jelölt közül választhattak az előzetesen regisztrált voksolók: két helyi jelölt és egy budapesti jelölt versenyzett azért, hogy országgyűlési képviselő-jelöltté válhasson, ha összegyűjt majd 500 támogató aláírást. A két fordulós voksolás első része – szerinte – kimagasló eredménnyel mutatta meg, hogy Balla Gergelyt akarják a választók,

a második körben hirtelen a budapesti Molnár Zoltán lett a győztes.

„Itt az ideje, hogy határt húzzunk, befejezzük gyerekek! Elég itt a vakításból, amit csinál a TISZA! (…) Legyek én az első, aki beállt a TISZÁba, de legyek első ebben a dologban is, aki ki is száll tőlük!” – fogalmazott Rácz.

A nógrádi roma politikus azt is nehezményezi, hogy a cigányság érdekképviseletére olyan embereket javasolt a Tisza Párt, akiknek semmilyen szakmai múltjuk és munkájuk nem lelhető fel a témában, és másról sem szól a helyezkedés, csak arról, hogy majd „ráugranak a roma pénzre”. Egyszerűen így minősítette a kialakult helyzetet: gusztustalanok – összegzett a portál.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. március 17. 16:53
Zagyva kett a Tiszából. De hát ez soha nem volt másként. Magyarnak vett az anyukája egy pártot, hogy ne sírjon a fiú, hogy ő semmire sem vitte. Csak a családját tette tönkre.
lemez
2026. március 17. 16:45
Török gábor elemzett.Az utóbbi hét történései poloska elönyét határozza meg.Azta.
states-2
2026. március 17. 16:35
A pszichopata drogos az pszichopata drogos, ez a tiszar pedig ezt érdemli.
Robert-N
2026. március 17. 16:23
narancsliget 2026. március 17. 15:43 Akkor ma is megbukik MP? ---- Hogyne, évről évre apad. Nem tűnt föl?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!