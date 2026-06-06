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lengyelország menekülthullám európa tanács hadköteles férfi ukrajna

Bekeményíthetnek a lengyelek: a jövőben a hadköteles korú ukrán férfiak nem kaphatnának náluk sem menedékjogot

2026. június 06. 09:35

Egyre több uniós tagállam szigorítana a befogadási szabályokon.

2026. június 06. 09:35
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A Kyiv Independent arról írt, hogy az uniós miniszterek hamarosan megvitatják az ukrajnai menekültek védelmének újabb meghosszabbítását, miközben egyre több tagállam szigorítana az eddigi befogadási szabályokon. 

A terítéken lévő korlátozások között szerepel a hadköteles korú férfiak kizárása a rendszerből, amit a második legtöbb ukránt befogadó Lengyelország is kifejezetten szorgalmaz

 – húzták alá.

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A cikkben ismertették, hogy a június 4-i brüsszeli találkozón a döntéshozók azt is vizsgálták, hogy Ukrajna bizonyos régióit biztonságosabbnak minősítsék-e, és eszerint tegyenek különbséget a védelemre jogosultak között. Egy magas rangú uniós tisztviselő elmondása szerint a jogi státusz jövőjéről egyelőre csak informális egyeztetés várható, konkrét döntések leghamarabb júliusban születhetnek.

Hatalmas gondokat okoz az emberhiány

Az összeállításból kiderült, hogy a jelenlegi, évente megújítandó ideiglenes mechanizmus hosszú távú jogi bizonytalanságban tartja az Európában tartózkodó több mint négymillió ukránt. Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa élesen bírálta ezt a gyakorlatot, hangsúlyozva, hogy a milliókat érintő kilátástalanság tovább mélyíti a menekültek traumáját – idézte a lap.

A Kyiv Independent rámutatott, hogy az elhúzódó konfliktus miatt 

Ukrajna lakosságának tíz százalékát veszítette el, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt a diplomáciában. 

Okszana Gyakun, Ukrajna uniós missziójának helyettes vezetője korábban egy brüsszeli fórumon egyértelművé tette, hogy az emberi tőke visszaszerzése nélkül lehetetlen lesz elérni az ország európai integrációs céljait.

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
alenka
2026. június 06. 13:08
Szegény ukiiiikiiikriiiijniii hadkötelesek férfiak, halálra vannak ítélve uki- ban, az Unió országaiban is. Ukiiiikiiikriiiijnii - ban náci matriarchatus készül?
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0
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lemez
2026. június 06. 12:37
Gyilkosok.
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0
0
svejk recidivus
2026. június 06. 10:54
Ismerek országokat,ahonnan biztos nem adják vissza és a nyelv is ugyanaz.
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1
0
VeressZoltán
2026. június 06. 10:53
Nyomás velük a vágóhídra! Ejrópai értékek.. Bezzeg bennünket baszlatnának ugyanezért.
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1
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