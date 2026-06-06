Bekeményíthetnek a lengyelek: a jövőben a hadköteles korú ukrán férfiak nem kaphatnának náluk sem menedékjogot

A cikkben ismertették, hogy a június 4-i brüsszeli találkozón a döntéshozók azt is vizsgálták, hogy Ukrajna bizonyos régióit biztonságosabbnak minősítsék-e, és eszerint tegyenek különbséget a védelemre jogosultak között. Egy magas rangú uniós tisztviselő elmondása szerint a jogi státusz jövőjéről egyelőre csak informális egyeztetés várható, konkrét döntések leghamarabb júliusban születhetnek.

Hatalmas gondokat okoz az emberhiány

Az összeállításból kiderült, hogy a jelenlegi, évente megújítandó ideiglenes mechanizmus hosszú távú jogi bizonytalanságban tartja az Európában tartózkodó több mint négymillió ukránt. Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa élesen bírálta ezt a gyakorlatot, hangsúlyozva, hogy a milliókat érintő kilátástalanság tovább mélyíti a menekültek traumáját – idézte a lap.