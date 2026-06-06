Ha a Balatonra tart, jobb, ha elkerüli ezt a szakaszt!

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Baleset történt Pákozdnál, sávlezárás nehezíti a közlekedést.
Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 5 kilométert meghaladó – közölte honlapján az Útinform.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
két autó ütközött, a járművekben összesen négyen utaztak.
A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.
Korábban az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Érd térségében is baleset történt. A 18-as km-nél megszűnt ugyan a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook/Útinform