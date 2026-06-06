Ha a Balatonra tart, jobb, ha elkerüli ezt a szakaszt!

Azonnal reagált a pénzügyminiszter, miután a hitelminősítők ítéletet mondtak Magyarországról

Kármán András szerint örömhír, hogy az elmúlt évek romló tendenciája után a három nagy hitelminősítő változatlanul hagyta Magyarország besorolását. A tárcavezető azt írta: a kormány célja a költségvetési egyensúly helyreállítása és a kiszámítható gazdaságpolitika.