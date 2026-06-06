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lezárás pákozd útinform dugó balaton autópálya baleset

Ha a Balatonra tart, jobb, ha elkerüli ezt a szakaszt!

2026. június 06. 12:49

Baleset történt Pákozdnál, sávlezárás nehezíti a közlekedést.

2026. június 06. 12:49
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Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 5 kilométert meghaladó – közölte honlapján az Útinform.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 

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két autó ütközött, a járművekben összesen négyen utaztak.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.

Korábban az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Érd térségében is baleset történt. A 18-as km-nél megszűnt ugyan a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook/Útinform

 

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