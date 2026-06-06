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hivatal sulyok tamás fidesz magyarország velencei bizottság orbán viktor

Orbán pontosan tudja: Sulyok Tamás menni fog a hivatalából

2026. június 06. 13:48

A Fidesz oldaláról most gyűjtik a nemzetközi muníciót. Érdekes látni, hogy amikor szükség van rá, a Velencei Bizottság véleménye hirtelen mégis számít.

2026. június 06. 13:48
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Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
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„Amikor Orbán Viktoréknak hirtelen fontos lesz a Velencei Bizottság…

Az elmúlt másfél évtizedben sokszor hallottuk, hogy a Velencei Bizottság csak egy véleményező testület. Nem bíróság. Nem hoz kötelező döntéseket. Nem írhatja felül egy ország szuverenitását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Amikor a bizottság bírálta az Orbán-kormány egyes döntéseit, rendszeresen elhangzott: Magyarország sorsáról nem külföldi szervezetek döntenek.
Most viszont ugyanezen testület véleménye hirtelen újból fontos lett Orbánnak Sulyok Tamás miatt…

Érdekes jelenség.

A Fidesz politikájában újra és újra ugyanazt látjuk. Ha egy nemzetközi szervezet álláspontja nekik kedvez, akkor szakmai tekintély. Ha nem kedvez, akkor biztosan politikailag motivált szereplő, valamilyen ellenséges »hatalom« befolyása alatt.

A Fidesz oldaláról most gyűjtik a nemzetközi muníciót. Érdekes látni, hogy amikor szükség van rá, a Velencei Bizottság véleménye hirtelen mégis számít.
Hogy miért? Mert Orbán pontosan tudja: Sulyok Tamás menni fog a hivatalából…

Ennyi.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. június 06. 17:00
Sulyok azért fog menni, mert undorodik Poloskától. Hogyan is lehetne, egy ilyen hazáruló vakarccsal normálisan együtt müködni. De sokan el fogják hagyni ezt a pszichopata görényt, elöbb-utóbb utálni fogja öt az egész ország, mert nincs benne semmi, ami jó, ami vonzó, ami lelkesítö, ami felemelö. Mint ember kimondottan visszataszító. Ö egy tökalsó, aki piros ásznak képzeli magát.
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Palatin
•••
2026. június 06. 16:52 Szerkesztve
Magyar Péter nem egy szerethetö ember, söt tovább megyek, egy abszolut NoGo. Ö egy tipikus, született komprádor. A komprádor kifejezés egy politikai és történelmi fogalom, amely ma leggyakrabban olyan személyt vagy csoportot jelöl, aki idegen érdekeket, multinacionális tőkét szolgál ki anyagi vagy politikai haszonszerzésért cserébe, akár a saját hazája vagy nemzete kárára is. Borzalmasan rossz hangulat lesz az országban a Tisza-diktatúra alatt. Nix vidám barakk... Ki fog derülni, hogy lelki devianciái miatt nemcsak a hazai ellenfeleivel fog övön aluli támadásokat indítani, hanem a külföldi tárgyaló partnerei sem fogják ezt a cezaromániás magatartást, viselkedést stílust honorálni. El fog terjedni róla, hogy ö egy "flugos ürge", aki így természetesen nem nagyon fog tudni elönyös tárgyalásokat folytatni és ne fogja tudni az ország érdekeit megvédeni. Az egész ember kisugárzása eleve kellemetlen, söt visszataszító. lehangoló.
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Palatin
2026. június 06. 16:51
Poloskát a "büdösszáju agyhalott prolik" (Idézet a Messiástól) választották meg. Azaz ezek vannak többségben. De akkor milyen egy ország ez? Hogy Magyar Péter megtehette, amit tett, az sajnos a magyar emberek szégyene és intelligenciájának a mércéje is egyben. MP egy rafinált, tehetséges nárcisztikus pszichopata, ö "csak" meglátta a lehetöségeit és kihasználta azokat. De hogy sikeres legyen, ahhoz kellett a magyar választók politikai, gazdasági és morális éretlensége, hiszékenysége. A szomorú az, hogy a választók ebbéli hozzáállása a korábbi hasonló esetek ellenére sem fejlödött pozitív irányba. Magyar Péter egy sikeres szemfényvesztö, ezt nem lehet töle elövitatni, de ennél nem több. Ez elég hamar ki fog derülni.
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Palatin
•••
2026. június 06. 16:46 Szerkesztve
Az uniót is, a velencei bizottságot is, Poloskát is a saját fegyverével legyözni a legszebb gyözelem (lesz). Ha a velencei bizottság Orbán alatt jogállamiságról pofázott, amikor az teljesen felesleges volt, akkor Poloska alatt, amikor a jogállamiság valóban veszélyben van, mi sem természetesebb annál, mint felhívni a figyelmüket, hogy: "itt most tényleg van egy nektek való ügy" Nos erröl van szó Tarjáni, ha magadtól erre nem jöttél rá.
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