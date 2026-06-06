Orbán üzent: Mindennek van határa!
Ő is támogatja.
A Fidesz oldaláról most gyűjtik a nemzetközi muníciót. Érdekes látni, hogy amikor szükség van rá, a Velencei Bizottság véleménye hirtelen mégis számít.
„Amikor Orbán Viktoréknak hirtelen fontos lesz a Velencei Bizottság…
Az elmúlt másfél évtizedben sokszor hallottuk, hogy a Velencei Bizottság csak egy véleményező testület. Nem bíróság. Nem hoz kötelező döntéseket. Nem írhatja felül egy ország szuverenitását.
Amikor a bizottság bírálta az Orbán-kormány egyes döntéseit, rendszeresen elhangzott: Magyarország sorsáról nem külföldi szervezetek döntenek.
Most viszont ugyanezen testület véleménye hirtelen újból fontos lett Orbánnak Sulyok Tamás miatt…
Érdekes jelenség.
A Fidesz politikájában újra és újra ugyanazt látjuk. Ha egy nemzetközi szervezet álláspontja nekik kedvez, akkor szakmai tekintély. Ha nem kedvez, akkor biztosan politikailag motivált szereplő, valamilyen ellenséges »hatalom« befolyása alatt.
A Fidesz oldaláról most gyűjtik a nemzetközi muníciót. Érdekes látni, hogy amikor szükség van rá, a Velencei Bizottság véleménye hirtelen mégis számít.
Hogy miért? Mert Orbán pontosan tudja: Sulyok Tamás menni fog a hivatalából…
Ennyi.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala