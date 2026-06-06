Érdekes jelenség.

A Fidesz politikájában újra és újra ugyanazt látjuk. Ha egy nemzetközi szervezet álláspontja nekik kedvez, akkor szakmai tekintély. Ha nem kedvez, akkor biztosan politikailag motivált szereplő, valamilyen ellenséges »hatalom« befolyása alatt.

A Fidesz oldaláról most gyűjtik a nemzetközi muníciót. Érdekes látni, hogy amikor szükség van rá, a Velencei Bizottság véleménye hirtelen mégis számít.

Hogy miért? Mert Orbán pontosan tudja: Sulyok Tamás menni fog a hivatalából…