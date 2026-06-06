Krónika: Románia sebezhetősége már nem elméleti kérdés, hanem lakossági kockázat

Balogh Levente, az erdélyi Krónika publicistája kemény hangvételű írásban vonta le a következtetést a galaci drónincidens és a konstancai robbanás után:

Románia jelenleg nem tudja megnyugtató módon garantálni saját állampolgárainak biztonságát.

A szerző szerint a galaci eset különösen riasztó volt, hiszen egy katonai drón több percen át tartózkodott a román légtérben, majd egy sűrűn lakott városrészben csapódott be. Balogh egyik legerősebb megállapítása szerint