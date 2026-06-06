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romániában halálos áldozat drón

Krónika: Románia sebezhetősége már nem elméleti kérdés, hanem lakossági kockázat

2026. június 06. 13:12

A román állam védelmi képességeinek súlyos hiányosságaira figyelmeztet Balogh Levente újságíró, aki szerint csak a szerencsén múlt, hogy a közelmúltbeli drónincidensek nem követeltek emberéleteket.

2026. június 06. 13:12
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Balogh Levente, az erdélyi Krónika publicistája kemény hangvételű írásban vonta le a következtetést a galaci drónincidens és a konstancai robbanás után: 

Románia jelenleg nem tudja megnyugtató módon garantálni saját állampolgárainak biztonságát. 

A szerző szerint a galaci eset különösen riasztó volt, hiszen egy katonai drón több percen át tartózkodott a román légtérben, majd egy sűrűn lakott városrészben csapódott be. Balogh egyik legerősebb megállapítása szerint 

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„csak a gondviselésnek köszönhető, hogy nem történt tragédia”, 

mivel néhány méteren múlt, hogy a becsapódás nem követelt halálos áldozatokat.

A publicista szerint az orosz felelősség akkor sem kisebb, ha a drónt esetleg ukrán elektronikai zavarás térítette el eredeti útvonaláról. Balogh úgy fogalmaz: 

ha nem indítják el, nem lett volna amit eltéríteni.” 

Írásában ugyanakkor elutasítja a túlzó összeesküvés-elméleteket is, például azt, hogy Ukrajna szándékosan terelné NATO-tagállamok légterébe az orosz drónokat. Ennél valószínűbbnek tartja, hogy Moszkva számára az ilyen incidensek alkalmasak a NATO reakcióképességének tesztelésére. Kiemeli: „Moszkva számára jól jön az incidens”, mert mérheti vele a szövetség és Washington eltökéltségét.

Balogh szerint Romániában jogos a közfelháborodás, mert a hadsereg nem tudta megakadályozni, hogy a drón lakott területen csapódjon be. 

A hivatalos magyarázat, miszerint egy kis méretű, éjszaka repülő katonai eszköz lelövése nehéz és kockázatos lett volna, szerinte nem oldja fel a problémát, hiszen az eredmény végül így is az lett, hogy a drón lakóövezetben robbant. Az újságíró ezért arra figyelmeztet: „nem kellene megvárni, amíg a következő már halálos áldozatokat is szed.” 

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Ennek alapján sürgeti a légvédelmi rendszerek megerősítését, a NATO keleti szárnyának hatékonyabb védelmét, valamint annak mérlegelését, hogy a Románia felé tartó katonai eszközöket már az ukrán légtérben meg lehessen semmisíteni.

Az írás végkövetkeztetése szerint a háború végéig szinte biztosan számolni kell újabb drónincidensekkel, ezért Romániának nem elég diplomáciai válaszokat adnia, hanem érdemi katonai képességeket kell kiépítenie. 

Balogh külön hangsúlyozza a drónelfogó drónok beszerzésének, sőt akár hazai gyártásának fontosságát is, lehetőleg ukrán tapasztalatokra építve. Szerinte ha Bukarest nem lép gyorsan, a lakosság ezt az állam és a politikai elit újabb kudarcaként fogja értékelni, ami tovább rombolhatja a közbizalmat. Ahogy a publicista fogalmaz, amíg tart a háború, „gyakorlatilag biztosra vehető, hogy érkeznek még drónok” Románia légterébe.

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Nyitókép: Ismail Aslandag / AFP

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