Rejtélyes találkozó Moszkvában: Putyin négyszemközt fogadta régi európai szövetségesét

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken négyszemközt találkozott Gerhard Schröder volt német kancellárral, aki régóta az orosz államfő egyik legismertebb európai kapcsolatának számít. A találkozó tényét Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója erősítette meg az orosz állami Interfax hírügynökség beszámolója szerint. Usakov mindössze annyit közölt, hogy a megbeszélés „jó és baráti hangulatban” zajlott.

A Kreml szűkszavú tájékoztatása miatt egyelőre nem tudni, pontosan miről egyeztetett Putyin és Schröder.

A találkozó időzítése ugyanakkor különösen figyelemre méltó, mivel az orosz elnök korábban már felvetette annak lehetőségét, hogy a volt német kancellár valamilyen közvetítő szerepet vállalhatna Európa és Oroszország között az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon.