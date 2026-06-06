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vlagyimir putyin gerhard schröder moszkvában európa

Rejtélyes találkozó Moszkvában: Putyin négyszemközt fogadta régi európai szövetségesét

2026. június 06. 10:29

A Kreml szerint jó és baráti hangulatban zajlott Vlagyimir Putyin és Gerhard Schröder négyszemközti találkozója. A hallgatás azonban csak tovább erősíti a kérdést, milyen szerepet szánhatnak a volt német kancellárnak.

2026. június 06. 10:29
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Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken négyszemközt találkozott Gerhard Schröder volt német kancellárral, aki régóta az orosz államfő egyik legismertebb európai kapcsolatának számít. A találkozó tényét Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója erősítette meg az orosz állami Interfax hírügynökség beszámolója szerint. Usakov mindössze annyit közölt, hogy a megbeszélés „jó és baráti hangulatban” zajlott.

A Kreml szűkszavú tájékoztatása miatt egyelőre nem tudni, pontosan miről egyeztetett Putyin és Schröder. 

A találkozó időzítése ugyanakkor különösen figyelemre méltó, mivel az orosz elnök korábban már felvetette annak lehetőségét, hogy a volt német kancellár valamilyen közvetítő szerepet vállalhatna Európa és Oroszország között az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon.

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Ez az elképzelés azonban Európában komoly fenntartásokba ütközött. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elutasította, hogy Schröder közvetítőként kapcsolódjon be a békefolyamatba. Kallas szerint a volt német kancellár ebben a szerepben nem lenne hiteles, mivel túlságosan szoros kapcsolatot ápol Moszkvával, így lényegében „az asztal mindkét oldalán ülne”.

A mostani találkozó ezért nemcsak protokolláris eseményként értelmezhető, hanem politikai üzenetként is. 

Bár nem ismert, hogy szóba került-e az ukrajnai háború rendezése, Schröder moszkvai jelenléte önmagában is újabb találgatásokat indíthat el arról, hogy a Kreml milyen informális csatornákon keresztül próbálhat kapcsolatot tartani Európával. A részletek hiánya pedig csak tovább növeli a találkozót övező bizonytalanságot.

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Nyitókép: MATTHIAS BEIN / AFP

Összesen 1 komment

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Sorrend:
logoff-mihaly
2026. június 06. 12:43
Van de Lejjebbéktől megkaptuk pszichopetyát. Putyintól megkapják a németek Schrödert?
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