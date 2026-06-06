Rejtélyes találkozó Moszkvában: Putyin négyszemközt fogadta régi európai szövetségesét

Ez az elképzelés azonban Európában komoly fenntartásokba ütközött. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elutasította, hogy Schröder közvetítőként kapcsolódjon be a békefolyamatba. Kallas szerint a volt német kancellár ebben a szerepben nem lenne hiteles, mivel túlságosan szoros kapcsolatot ápol Moszkvával, így lényegében „az asztal mindkét oldalán ülne”.
A mostani találkozó ezért nemcsak protokolláris eseményként értelmezhető, hanem politikai üzenetként is.
Bár nem ismert, hogy szóba került-e az ukrajnai háború rendezése, Schröder moszkvai jelenléte önmagában is újabb találgatásokat indíthat el arról, hogy a Kreml milyen informális csatornákon keresztül próbálhat kapcsolatot tartani Európával. A részletek hiánya pedig csak tovább növeli a találkozót övező bizonytalanságot.