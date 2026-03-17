Nem maradt több kérdés: ukránpárti politikusokban és Zelenszkijt mentegető megszólalókban tobzódott Magyar Péter „Nemzeti” Menete

2026. március 17. 12:49

Összegyűltek a viharfelhők Magyarország felett.

2026. március 17. 12:49
null

Magyar Péter Nemzeti Menetén egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt letette a garast Ukrajna mellett.

Érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy megjelent a Tisza menetén Soros György embere, Daniel Freund, a hírhedten magyarellenes német balliberális EP-képviselő, aki úgy tűnik, nem kapta meg időben a Tisza preferált kommunikációs paneljeit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Freund ugyanis bevallotta, hogy a Tisza engedné Ukrajna finanszírozását és katonai támogatását, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. 

Daniel Freund nem a levegőbe beszél: a Tisza Párt Brüsszelben már többször megszavazta Ukrajna feltétel nélküli pénzügyi és katonai támogatása mellett az olcsó orosz energia kivezetését is, ami háromszoros rezsi- és akár 1000 forint fölötti benzinárakat okozna Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

A brüsszeli barátok

Manfred Weber, a Tisza brüsszeli pártcsaládjának elnöke világosan elmondta, hogy ők „Ukrajna támogatásának a pártja” és ezt képviseli Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. Nem sokkal később, a brüsszeli Politico felületén megjelent cikkből az is kiderült, Zelenszkij elnöki hivatala már állandó kapcsolatban áll a Tisza kampánycsapatával. 

Világos, hogy mit remélnek Magyar Pétertől Brüsszelben és Kijevben, a Nemzeti Meneten pedig most választ kaptunk arra is, mit várnak Magyar támogatói egy Tisza-kormánytól. 

Több megkérdezett vonuló szerint Ukrajnát támogatni kell, az orosz energiát pedig ki kell vezetni. A résztvevőket még az iráni háború okozta globális benzinárrobbanás sem bizonytalanította el: az egyik tiszás például kijelentette, hogy Magyarországnak még akkor is drágább alternatívára kellene váltania, ha az többszöröse az orosz olaj árának. 

A nemzeti ünnepen tehát egy olyan ország mellett vállaltak szolidaritást a menet résztvevői, ami politikai okok miatt már másfél hónapja veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát a Barátság kőolajvezeték blokkolásával.

Más megszólított Tisza-szavazónak az is teljesen belefér, hogy Zelenszkij elnök titkosszolgálati és katonai akcióval fenyegeti a magyar miniszterelnököt.

Van, aki szerint Orbán Viktor ezt „kiérdemelte”, és akadt olyan tiszás is, aki nemcsak teljesen megérti, hanem Zelenszkij helyében ő „még inkább” ezt csinálná.  Nem ez az első eset, hogy a saját támogatói buktatják le Magyar Pétert. A tavaly áprilisi Nemzet Hangja szavazáson a tiszás szavazók 58 százaléka Ukrajna EU-csatlakozása mellet tette le a voksát. 

Brüsszel, Kijev, és a Tisza támogatói is világossá tették mit várnak egy kormányváltástól. Az egyetlen fél, aki továbbra is tagadja a Tisza Párt szándékait és céljait nem más, mint Magyar Péter.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 17. 14:54
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
orokkuruc-2
2026. március 17. 14:20
MINDENHOL az ukránzászlós képet kéne nyomatni!
Palatin
2026. március 17. 13:49
Ha egy gyülekezet a 48-as szabadságharc évfordulóján ukrán zászlókkal vonul fel, akkor a magyarok helyes reakciója erre a nemtzetgyalázásra csak a határtalan megvetés lehet. Ha a Tisza gyöz, a legjobban képzett magyarok 100 ezrei hagyják el az országot. Szegény ittmaradottak...., isten legyen hozzátok irgalmas. A magyar történelem legsötétebb sikátorában találjátok magatokat. Lesznek-e olyan hösök mint 1956-ban, akik majd egyszer ki tudják húzni az országot a fertöböl? Én remélem, hogy Ukrán Péter meg fogja kapni, amit megérdemel, mert a népharag a legelkeseredett helyzetben is képes talpra állni. Én hiszem, hogy a magyarok gyomra ezt a cezaromániás pszichopatát soha nem fogja bevenni, még külföldi segítséggel sem.
nyugalom
•••
2026. március 17. 13:06 Szerkesztve
Züllött pofa! Mitől is vörös a szeme? Hany csík volt?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!