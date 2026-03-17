A nemzeti ünnepen tehát egy olyan ország mellett vállaltak szolidaritást a menet résztvevői, ami politikai okok miatt már másfél hónapja veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát a Barátság kőolajvezeték blokkolásával.

Más megszólított Tisza-szavazónak az is teljesen belefér, hogy Zelenszkij elnök titkosszolgálati és katonai akcióval fenyegeti a magyar miniszterelnököt.

Van, aki szerint Orbán Viktor ezt „kiérdemelte”, és akadt olyan tiszás is, aki nemcsak teljesen megérti, hanem Zelenszkij helyében ő „még inkább” ezt csinálná. Nem ez az első eset, hogy a saját támogatói buktatják le Magyar Pétert. A tavaly áprilisi Nemzet Hangja szavazáson a tiszás szavazók 58 százaléka Ukrajna EU-csatlakozása mellet tette le a voksát.

Brüsszel, Kijev, és a Tisza támogatói is világossá tették mit várnak egy kormányváltástól. Az egyetlen fél, aki továbbra is tagadja a Tisza Párt szándékait és céljait nem más, mint Magyar Péter.

