Nem maradt több kérdés: ukránpárti politikusokban és Zelenszkijt mentegető megszólalókban tobzódott Magyar Péter „Nemzeti” Menete

Megérkeztek Budapest utcáira Magyarország ellenségei: az egyikük már most a Tisza Párt sorait erősíti (VIDEÓ)
Úgy tűnik, Daniel Freund és Magyar Péter kapcsolata szerelem volt első látásra.
Összegyűltek a viharfelhők Magyarország felett.
Magyar Péter Nemzeti Menetén egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt letette a garast Ukrajna mellett.
Érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy megjelent a Tisza menetén Soros György embere, Daniel Freund, a hírhedten magyarellenes német balliberális EP-képviselő, aki úgy tűnik, nem kapta meg időben a Tisza preferált kommunikációs paneljeit.
Freund ugyanis bevallotta, hogy a Tisza engedné Ukrajna finanszírozását és katonai támogatását, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Daniel Freund nem a levegőbe beszél: a Tisza Párt Brüsszelben már többször megszavazta Ukrajna feltétel nélküli pénzügyi és katonai támogatása mellett az olcsó orosz energia kivezetését is, ami háromszoros rezsi- és akár 1000 forint fölötti benzinárakat okozna Magyarországon.
Manfred Weber, a Tisza brüsszeli pártcsaládjának elnöke világosan elmondta, hogy ők „Ukrajna támogatásának a pártja” és ezt képviseli Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. Nem sokkal később, a brüsszeli Politico felületén megjelent cikkből az is kiderült, Zelenszkij elnöki hivatala már állandó kapcsolatban áll a Tisza kampánycsapatával.
Világos, hogy mit remélnek Magyar Pétertől Brüsszelben és Kijevben, a Nemzeti Meneten pedig most választ kaptunk arra is, mit várnak Magyar támogatói egy Tisza-kormánytól.
Több megkérdezett vonuló szerint Ukrajnát támogatni kell, az orosz energiát pedig ki kell vezetni. A résztvevőket még az iráni háború okozta globális benzinárrobbanás sem bizonytalanította el: az egyik tiszás például kijelentette, hogy Magyarországnak még akkor is drágább alternatívára kellene váltania, ha az többszöröse az orosz olaj árának.
A nemzeti ünnepen tehát egy olyan ország mellett vállaltak szolidaritást a menet résztvevői, ami politikai okok miatt már másfél hónapja veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát a Barátság kőolajvezeték blokkolásával.
Más megszólított Tisza-szavazónak az is teljesen belefér, hogy Zelenszkij elnök titkosszolgálati és katonai akcióval fenyegeti a magyar miniszterelnököt.
Van, aki szerint Orbán Viktor ezt „kiérdemelte”, és akadt olyan tiszás is, aki nemcsak teljesen megérti, hanem Zelenszkij helyében ő „még inkább” ezt csinálná. Nem ez az első eset, hogy a saját támogatói buktatják le Magyar Pétert. A tavaly áprilisi Nemzet Hangja szavazáson a tiszás szavazók 58 százaléka Ukrajna EU-csatlakozása mellet tette le a voksát.
Brüsszel, Kijev, és a Tisza támogatói is világossá tették mit várnak egy kormányváltástól. Az egyetlen fél, aki továbbra is tagadja a Tisza Párt szándékait és céljait nem más, mint Magyar Péter.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert