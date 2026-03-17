Megérkeztek Budapest utcáira Magyarország ellenségei: az egyikük már most a Tisza Párt sorait erősíti (VIDEÓ)

Kicsoda Daniel Freund?

Daniel Freund 2019 óta az Európai Parlament, azon belül is a Zöldek/EFA frakció tagja. Korábban a Transparency International európai uniós lobbitevékenységének vezetője volt,

így lett a „jogállamiság” és az „átláthatóság” a politikai vesszőparipája.

Így nem meglepő, hogy a bizottsági meghallgatásokon rendre az uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok szigorítását követeli. Ám ezeket magával és a pártja érdekeit képviselő lobbiszervezetekkel, NGO-kal szemben már nem annyira szereti érvényesíteni. Önéletrajza szerint pályája nagy része Brüsszelhez és a „civil szférához” kötődik.