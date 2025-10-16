Kicsoda az Orbán Viktort feljelentő, magyargyűlölő EP-képviselő?

A német zöldpárti EP-képviselő, Daniel Freund újabb frontot nyitott a budapesti kormány ellen: ahogy tegnap a Mandiner beszámolt róla, a politikus büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor ellen, miután a magyar miniszterelnöknek szerinte köze volt ahhoz, hogy valakik megpróbálták feltörni a levelezését. Ha még valaki nem ismerné kellőképpen a húzásait, azoknak most megmutatjuk, ki is a Magyarországot folyton rugdaló német politikus.

Orbán Viktor, aki Daniel Freund szerint minden rosszért felelős a világban

Forrás: Facebook

Ki is Daniel Freund?

Freund 2019 óta az Európai Parlament, azon belül is a Zöldek/EFA frakció tagja. Korábban a Transparency International európai uniós lobbitevékenységének vezetője volt, így lett