Kicsoda az Orbán Viktort feljelentő, magyargyűlölő EP-képviselő?

2025. október 16. 12:21

A német zöldpárti politikus ismét elszabadult. Bemutatjuk Daniel Freundot, Magyarország ócsárlóját.

2025. október 16. 12:21
null

A német zöldpárti EP-képviselő, Daniel Freund újabb frontot nyitott a budapesti kormány ellen: ahogy tegnap a Mandiner beszámolt róla, a politikus büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor ellen, miután a magyar miniszterelnöknek szerinte köze volt ahhoz, hogy valakik megpróbálták feltörni a levelezését. Ha még valaki nem ismerné kellőképpen a húzásait, azoknak most megmutatjuk, ki is a Magyarországot folyton rugdaló német politikus.

Orbán Viktor, aki Daniel Freund szerint minden rosszért felelős a világban
Orbán Viktor, aki Daniel Freund szerint minden rosszért felelős a világban
Forrás: Facebook

Ki is Daniel Freund?

Freund 2019 óta az Európai Parlament, azon belül is a Zöldek/EFA frakció tagja. Korábban a Transparency International európai uniós lobbitevékenységének vezetője volt, így lett

  • a „jogállamiság” és
  • az „átláthatóság”

a politikai vesszőparipája.

Ezt is ajánljuk a témában

Így nem meglepő, hogy a bizottsági meghallgatásokon rendre az uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok szigorítását követeli. Ám ezeket magával és a pártja érdekeit képviselő lobbiszervezetekkel, NGO-kal szemben már nem annyira szereti érvényesíteni. Önéletrajza szerint pályája nagy része Brüsszelhez és a „civil szférához” kötődik.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyarellenes pályaív

Freund megnyilatkozásai gyakran keltettek felháborodást a magyar nyilvánosságban. Legutóbb annak kapcsán törölte bele a lábát a magyar igazságszolgáltatásba, hogy az EP nem szavazta meg a hírhedt olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.

Ezt is ajánljuk a témában

De Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét is többször védelmébe vette a köztörvényes bűncselekményei kapcsán, megint csak a magyar államot ócsárolva.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte azért, mert Manfred Weber emberének bíróság elé kellene állnia, Magyarországon

a vonatkozó mutatók szerint kiépült a választási autokrácia hibrid rendszere”.

Daniel Freund természetesen a hazai ellenzék meghatározó arcaival is előszeretettel ócsárolja közösen Magyarországot. A nyáron épp Szabó Tímeával, a a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezetőjével karöltve kiabált kígyót-békát a magyar vezetésre.

Orbán Viktor Magyarországa az EU legkorruptabb országa, és nem kaphat többé uniós forrásokat”

– ez is egy gyakran hangoztatott gondolatmenete a képviselőnek, aki foggal-körömmel küzd azért, hogy Magyarország minél több uniós forrástól essen el.

Ennek érdekében a Biden-éra végóráit kihasználva, az év elején nem volt rest Washingtonba utazni, hogy Magyarország nemzetközi ellehetetlenítéséről egyeztessen az azóta felszámolt USAID-del, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt fedőszervezetével. Szerencsére Donald Trump visszatérése keresztül húzta a számításait a tengerentúlon.

Ezt is ajánljuk a témában

Márciusban a Budapest Pride kapcsán járt a magyar fővárosban, ahol elismerte, hogy kifejezetten hazánk ellen szervezkedik a nemzetközi porondon:

Egy szövetséget, egy politikai pártokon, és országhatárokon átívelő szövetséget, a civil társadalommal együtt, sokakkal itt Budapesten és Magyarországon is, és soha nem adtuk fel.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az EP-képviselő korábban természetesen a szavazati jogot is megvonta volna Magyarországtól:

Miért nem törölték még el Magyarország szavazati jogát? Ez őrültség.”

Már ennyiből is világosan látszik, hogy Daniel Freund a magyar kormány egyik legkérlelhetetlenebb ellenfele a brüsszeli elitből, aki semmitől sem riad vissza, ha azzal egy kicsit is ártani tud Magyarországnak, a magyar kormánynak és az itt élőknek. Legyen az az ország jó hírének rontása, a magyaroknak járó források elvétele, vagy ahogy a mostani feljelentés kapcsán történet, a magyar miniszterelnök befeketítése.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

machet
2025. október 16. 12:56
Ja,az a f@szszopó kis köcsög?Ismerjük a drágát.
logoff-mihaly
2025. október 16. 12:55
Daniella, Daniella. Az a gáz, hogy már több ügyészség is vár kivont tollakkal a Salis művésznőre. Hahó te tahó langyi! Egy kis híján gyilkost védesz akinek előbb vagy utóbb eljár a védettsége. S akkor?
Vasalo
2025. október 16. 12:55
Ez a buzi gyerek még életében nem csinált semmi jot, ezért ül az EU Parlementben.
bagoly-29
2025. október 16. 12:54
Egy rögeszmés, de szélhámos gazember, aki a magyar s OV ellenességből épit politikusi karriert!
