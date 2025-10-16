Kicsoda az Orbán Viktort feljelentő, magyargyűlölő EP-képviselő?

Hekkerek támadták meg a magyarfóbiás EP-képviselőt, gyorsan meg is mutatta a tettest: „Orbán!”
Daniel Freundék egy csaló e-mail miatt kértek vizsgálatot a magyar kormány ellen.
A német zöldpárti politikus ismét elszabadult. Bemutatjuk Daniel Freundot, Magyarország ócsárlóját.
A német zöldpárti EP-képviselő, Daniel Freund újabb frontot nyitott a budapesti kormány ellen: ahogy tegnap a Mandiner beszámolt róla, a politikus büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor ellen, miután a magyar miniszterelnöknek szerinte köze volt ahhoz, hogy valakik megpróbálták feltörni a levelezését. Ha még valaki nem ismerné kellőképpen a húzásait, azoknak most megmutatjuk, ki is a Magyarországot folyton rugdaló német politikus.
Freund 2019 óta az Európai Parlament, azon belül is a Zöldek/EFA frakció tagja. Korábban a Transparency International európai uniós lobbitevékenységének vezetője volt, így lett
a politikai vesszőparipája.
Így nem meglepő, hogy a bizottsági meghallgatásokon rendre az uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok szigorítását követeli. Ám ezeket magával és a pártja érdekeit képviselő lobbiszervezetekkel, NGO-kal szemben már nem annyira szereti érvényesíteni. Önéletrajza szerint pályája nagy része Brüsszelhez és a „civil szférához” kötődik.
Tóth Máté az európai zöld fordulatról és az Európai Bizottság „alattomos” módszereiről is pesszimista képet festett.
Freund megnyilatkozásai gyakran keltettek felháborodást a magyar nyilvánosságban. Legutóbb annak kapcsán törölte bele a lábát a magyar igazságszolgáltatásba, hogy az EP nem szavazta meg a hírhedt olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.
A magyargyűlölő német zöldpárti képviselő posztja jól mutatja, hogyan működik Brüsszel kettős mércéje.
De Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét is többször védelmébe vette a köztörvényes bűncselekményei kapcsán, megint csak a magyar államot ócsárolva.
Az európai parlamenti képviselők továbbra sem függesztették fel a Tisza-vezér mentelmi jogát.
Szerinte azért, mert Manfred Weber emberének bíróság elé kellene állnia, Magyarországon
a vonatkozó mutatók szerint kiépült a választási autokrácia hibrid rendszere”.
Daniel Freund természetesen a hazai ellenzék meghatározó arcaival is előszeretettel ócsárolja közösen Magyarországot. A nyáron épp Szabó Tímeával, a a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezetőjével karöltve kiabált kígyót-békát a magyar vezetésre.
Orbán Viktor Magyarországa az EU legkorruptabb országa, és nem kaphat többé uniós forrásokat”
– ez is egy gyakran hangoztatott gondolatmenete a képviselőnek, aki foggal-körömmel küzd azért, hogy Magyarország minél több uniós forrástól essen el.
Ennek érdekében a Biden-éra végóráit kihasználva, az év elején nem volt rest Washingtonba utazni, hogy Magyarország nemzetközi ellehetetlenítéséről egyeztessen az azóta felszámolt USAID-del, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt fedőszervezetével. Szerencsére Donald Trump visszatérése keresztül húzta a számításait a tengerentúlon.
A CIA fedőszervezetével tárgyalt a zöldpárti EP-képviselő.
Márciusban a Budapest Pride kapcsán járt a magyar fővárosban, ahol elismerte, hogy kifejezetten hazánk ellen szervezkedik a nemzetközi porondon:
Egy szövetséget, egy politikai pártokon, és országhatárokon átívelő szövetséget, a civil társadalommal együtt, sokakkal itt Budapesten és Magyarországon is, és soha nem adtuk fel.”
Az német zöld EP-képviselőt Hadházy Ákos vezette körbe a fővárosban.
Az EP-képviselő korábban természetesen a szavazati jogot is megvonta volna Magyarországtól:
Miért nem törölték még el Magyarország szavazati jogát? Ez őrültség.”
Már ennyiből is világosan látszik, hogy Daniel Freund a magyar kormány egyik legkérlelhetetlenebb ellenfele a brüsszeli elitből, aki semmitől sem riad vissza, ha azzal egy kicsit is ártani tud Magyarországnak, a magyar kormánynak és az itt élőknek. Legyen az az ország jó hírének rontása, a magyaroknak járó források elvétele, vagy ahogy a mostani feljelentés kapcsán történet, a magyar miniszterelnök befeketítése.
A német zöldpárti politikus csúnyán nekiment a magyar miniszterelnöknek.
***
Fotó: X