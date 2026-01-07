Folytassuk a számvetést Kohán Mátyás nyomdokain: mi minden segíthetné a gazdasági növekedést?

miközben az uniós átlag alatt, de így is kétharmados arányban ítélik jónak saját háztartásuk anyagi helyzetét. Kedvére szemezgethet az adatokból mindenki, akad ott még sok érdekesség – de semmilyen szögből nem igazolható velük az oly gyakori majrézás és tohonya irigykedés.

Az persze remek kérdés, hogy miként lehetne rövid- és hosszabb távon ellene hatni ennek a mételynek – túl azon, hogy az ember a maga hatáskörében igyekszik cáfolhatatlan tényekkel leoltani a mindenkori jajgatót, vagy például pedagógusként jobban szankcionálja az „ezt nem lehet megcsinálni” és a „nem tudom” típusú hozzáállást, mint az igyekezet közben becsúszó figyelmetlenséget és buta hibát. De ahogyan az öngyilkosságról szóló hírek után ott szokott állni egy segélyhívószám, ami tudatosítani hivatott az esetleg szintén veszélyeztetett olvasóban, hogy van kiút, úgy igazán válhatna sztenderd gyakorlattá, hogy a valamely hétköznapi nehézséget bemutató, amiatt lamentáló médiatartalmakhoz minden esetben kapcsolódjék minimum egy konkrét és azonnali megoldási vagy kárenyhítési javaslat. Hátha idővel legalább néhány érintettnél beidegződne, hogy a panaszkodást kövesse kiútkeresés.

Mire gondolok.

Áll Radnai Márk, és szomorú arccal magyarázza: ma Magyarországon napról napra kell kitalálni, hogy „hogyan van fűtés, hogyan van élelmiszer az asztalon, vagy hogyan talál az ember munkát”.

Példaként mutat nekünk egy családot, akik havi nyolcvanezerért bérelnek egy házat Esztergom környékén, télen viszont a magas gázszámla miatt „200-220 ezret” fizetnek, mert „70-80 ezrek” a gázszámláik. Arra a kérdésre, hogy van-e munkája az építőiparban dolgozó férjnek, a feleség határozottan bólintani kezd, majd gyorsan meggondolja magát, és azt mondja: is-is; ezután megtudjuk, hogy két hét alatt 200 köbméter gázt fogyaszt a család, noha részben fával fűtenek. Közben a háttérben egy szál pólóban, illetve vékony felsőben állnak az iskolás gyerekek, az ablakpárkányon pedig semmiféle huzatfogó párnát vagy egyéb szükséghelyzeti szigetelést nem látunk.