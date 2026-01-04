Meghökkentő: ilyen az, amikor valaki a jászol helyett egy álmessiás Facebook-oldala elé térdel

Amikor az a kérdés, hogy mégis miből finanszírozná gazdaságpolitikai ígéreteit a TISZA, rendre érkezik a válasz, hogy az uniós pénzekből, meg abból, hogy „nem lopnának” – amivel szembeállíthatunk ugyan sok-sok számot és még több tényt (nahát,

az uniós forrásokhoz hozzájutó Lengyelországban épp „soha nem látott ütemben” nő az államadósság;

nahát, a pártvezér TISZA-fotóalbumot kiadó saját „tanácsadó” cége a fotóalbum értékesítésének évében megháromszorozta árbevételét és ötvenegyszeresére növelte nyereségét, míg a rendszeres és bázisdemokratikus szociális projektként beharangozott Lúdas Matyi Alap 2025 tizenkét hónapjából hétben nemigen adott magáról életjelet), mégis szívósan tudja tartani magát az a bizakodás, hogy választást kell nyerni, és akkor mindent lehet:

sziklából várólistamentes egészségügyet fakasztani és csudálatosan forintot szaporítani egyaránt.

Na de a tipikusan tiszás felső középosztály tagjai hányszor állítják, hogy nekik nem is igazán anyagi jellegű problémáik vannak a „rendszerrel”, hanem sokkal inkább közhangulat jellegűek; hogy a folytonos gyűlölködés és az állandó átpolitizáltság az, amit ők egyszerűen már nem viselnek el – mégis, mintha ebben a témában még naiv magyarázkodásokat se hallanánk soha a TISZA ígéreteit illetően.