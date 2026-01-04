Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt szeretetenergia Francesca Rivafinoli Magyar Péter

Meghökkentő: ilyen az, amikor valaki a jászol helyett egy álmessiás Facebook-oldala elé térdel

2026. január 04. 06:01

Kormányváltást akar, merthogy elviselhetetlen az állandó hergelés és átpolitizáltság – majd révülten imádja a karácsonyfája alá tolt pártpropagandát. Seregszemle a szeretet ünnepe után.

2026. január 04. 06:01
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Mint mikor a harapnivalóan friss téli levegőről és a hosszú adventi várakozás után végre napsütéses időjárásból az ember hirtelen betér egy dohos, de emellett legalább maró izzadságszagot is árasztó szuterénbe – ilyesféle érzés az, amikor

a rendeltetésszerűen eltöltött ünnepek után megkíséreljük felvenni a fonalat, és átfutjuk az elmúlt két hét úgynevezett történéseit.

Szembesülvén azzal, hogy amíg politikamentes családi körben ejtőztünk, pártpreferenciákra nézve diverz baráti körökben jókat kirándultunk vagy játszottunk, templomi közösségben hálát adtunk vagy a szomszédokkal (minden sérelmen felülemelkedvén) egymás aprósüteményeit dicsértük, addig ki kinek mutatta fel a középső ujját, és hányan görnyedtek a Ctrl+C/Ctrl+V felett, hogy Varga Judit 2019. decemberi PR-interjúját másolgassák be cáfolhatatlan bizonyítékként internetszerte olyasvalaki védelmében, akinek mai életkörülményekkel kapcsolatos 2021. végi áradozó szavait és Orbán Viktorról szóló 2024. februári elismerő mondatait fel-felidézni a leghitványabb „propagandista” tempó, és aki korábban

saját maga menőzött azzal, hogy milyen mértékben fogalmazta ő maga a volt igazságügyi miniszter imázsépítési célú megnyilatkozásait.

Szabadjon ezért a karácsony szemlátomást elszalasztott üzenetét felidézvén, az év eleji tiszta lap reményében rávilágítani egy furcsaságra.

Amikor az a kérdés, hogy mégis miből finanszírozná gazdaságpolitikai ígéreteit a TISZA, rendre érkezik a válasz, hogy az uniós pénzekből, meg abból, hogy „nem lopnának” – amivel szembeállíthatunk ugyan sok-sok számot és még több tényt (nahát,

az uniós forrásokhoz hozzájutó Lengyelországban épp „soha nem látott ütemben” nő az államadósság;

nahát, a pártvezér TISZA-fotóalbumot kiadó saját „tanácsadó” cége a fotóalbum értékesítésének évében megháromszorozta árbevételét és ötvenegyszeresére növelte nyereségét, míg a rendszeres és bázisdemokratikus szociális projektként beharangozott Lúdas Matyi Alap 2025 tizenkét hónapjából hétben nemigen adott magáról életjelet), mégis szívósan tudja tartani magát az a bizakodás, hogy választást kell nyerni, és akkor mindent lehet:

sziklából várólistamentes egészségügyet fakasztani és csudálatosan forintot szaporítani egyaránt.

Na de a tipikusan tiszás felső középosztály tagjai hányszor állítják, hogy nekik nem is igazán anyagi jellegű problémáik vannak a „rendszerrel”, hanem sokkal inkább közhangulat jellegűek; hogy a folytonos gyűlölködés és az állandó átpolitizáltság az, amit ők egyszerűen már nem viselnek el – mégis, mintha ebben a témában még naiv magyarázkodásokat se hallanánk soha a TISZA ígéreteit illetően.

Immár második éve tűri az „újellenzéki” publikum szó nélkül, hogy vezére szilveszterkor, koccintás idején közel húsz percen át szövegel neki,

addig kell szorongatnia kezében a kitöltött pezsgőt, amihez még parancsba is kapja, hogy „oszd meg, kommenteld, lájkold”, nyilván félretéve a szívből jövő offline búékozást és egymás szemébe nézve koccintást (tavaly is hogy megérte megvárni, míg szobahőmérsékletűre melegszik a champagne és megfogyatkoznak benne a buborékok, hisz így legalább rögtön inni lehetett a 2025. áprilisi előrehozott választásokra) –

de hogy ez alapján mégis ki milyen okból remélné Magyar Pétertől a permanens kampányhangulat és az „állandó hergelés” szűnését, a politika magánéletből való határozott kivonulását, azt sose fejti ki senki.

Pedig a Szeretetország építéséhez minden lehetséges erőforrás a TISZA rendelkezésre áll ma is – senkinek a keresztanyjának az unokatestvérének a sógorát nem fogják állásából kirúgni, ha kedvesen és korrektül viszonyul a másikhoz. Ehhez képest hogyan sikerült a „szeretet ünnepének” napjaiban prezentálni a szeretetteli légkör iránti tiszás elkötelezettséget?

Lássunk három apró mozzanatot, a sok ezernyi közül!

  • Egy. A TISZA-vezér manipulatív, lájkvadász bejegyzésben üzenget volt feleségének, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy elaléljunk nagylelkűségétől, amellyel nem gyalázza nyíltan gyermekei édesanyját – majd a kommentszekcióban szabad folyást enged a Varga Judittal szembeni ítélkezésnek, gyalázkodásnak és áldozathibáztatásnak. Szily Nóra szerint vajon hogy eshet egy kamasznak, ha azt látja, apja (a kommentelést következetesen tiltó édesanyjával ellentétben) negédes szavakkal a Facebook népe elé veti volt házastársát? A bejegyzés nyomán vajon miből lett több az országban: szeretetből-e vagy a mások pocskondiázásából?
  • Kettő. Az „óellenzéki” Lattmann Tamás egy geopolitikai témájú társalgás során „faék egyszerűségű sötét figurának” minősíti a hardcore Magyar-rajongó Bruck Andrást, mire Bruck személyeskedve les*ggfejezi Lattmannt (igen, ez a Bruck az az író-publicista Bruck, aki novemberben nem nézte meg Rónai Egon Orbán-interjúját, de azért kifejtette, hogy a produkció miatt Rónainak főbe kellene magát lőnie). A történetben pontosan nulla fideszes szereplőt találunk; mondhatni 100 százalékig Orbán-mentes környezetben bizonyíthattak az értelmiségi résztvevők. De sikerült? A Sulyok Tamás mellett higgadtan, nemzetegyesítő jelleggel megszólaló Kapu Tibor vagy a töprengő-kérdező Skrabski Fruzsina országa hány fokkal kevésbé Szeretetország, mint a Bruck Andrásoké? S mitől mélyülnek jobban az árkok: Sulyok Tamás kétségkívül közhelyes szavaitól, vagy az idézett ó- és újellenzéki írásművektől?
  • Három. A 2025-ben Umbriában és Nápolyban dolcevitázó és itthon turnézgató, két újabb könyv megjelenésének örvendő elnyomott íróházaspár egyik tagja – miután decemberben ajánlgatta, hogy vegyünk tőlük karácsonyi kultúrajándékokat 24 ezer és 736 ezer forint közötti áron – szilveszterkor magát a Vörös-tengerben áztatván leszögezte: „Magyarország már tönkrement, és ha meg is bukik tavasszal Orbán, akkor is évtizedek kellenek, ameddig az ország magára talál, ameddig visszatalál Európába”. Erre odakommentelte egy free SZFE-s, szivárványos és ukrán zászlós egyetemi docens, hogy a „Magyarország már tönkrement” mondat bántóan hangzik annak, aki idehaza igyekszik értéket teremteni – mire a tiszás író (aki néhány sorral feljebb még azon lamentált, hogy a „keresztény-fundamentalisták” által támogatott „nárcisztikus” illiberálisok miatt oda a civilizált vita) rögvest odaszalmabábozta neki válaszul, hogy „Magyarország szerencsére virágzik, a gazdaság szárnyal, az emberek boldogok”. Az egyetemi oktató ekkor szomorúan megjegyezte, nem hiszi, hogy ez a típusú szarkazmus előre vinne – amire kioktatásképpen megkapta, hogy „a valóság tagadása az, ami nem visz előre”.

Egy velejéig ellenzéki, ELTE-n oktató nőt sikerült karácsony hetében lehurrogni, az ő megélését sikerült semmibe venni, az ő véleményét sikerült a saját prekoncepcióval felülírni.

Magyarok, vegyetek tőlem „standard” kategóriájú karácsonyi ajándékot 142 ezer forintért, egyébként pedig valóságtagadó, aki szerint ez az ország nincs definitíve tönkremenve, mondom én, aki a kultúrafogyasztó magyaroktól származó jövedelmemből most épp Egyiptomban áztatom testemet – ezt a következetlen, de legalább mérhetetlenül arrogáns stílust Orbán Viktor vagy Rogán Antal kényszeríti rá a tiszás kultúrértelmiségre?

Vagy tán az internetblokkoló generálja ezeket mesterséges intelligenciával, lejárató tartalmakként? Értjük, hogy már csak kevesebb mint száz nap, de azután mi lesz?

Ha a mostani rút elnyomás után végre nyeregben érezné magát a sok művelt írástudó, hirtelen szétáradna bennük a szelídség és az alázat? S ha buknak megint, akkor pedig kitör rajtuk a nagylelkűség?

Csak azért kérdezem, mert aki békésen, politikamentesen kikarácsonyozta magát, és aki április elején is simán el fog csöndesedni egy kicsit, emlékezvén kereszthalálra, feltámadásra és valódi megváltásra, az szükség esetén képes lenne akár Olofsson Placid-i lelkülettel elviselni,

ahogy egy XXI. századi Andrássy út 60-ban jó vergődést kívánnak neki.

Aki azonban karácsony szent ünnepén is egy álmessiás másfél órás öntömjénezése előtt térdelt, agresszív vagdalkozással próbálván leplezni kognitív disszonanciáját, hogy most jutalmul elszenvedje az újabb bántalmazást, amelynek keretében messiása beleszáll idoljába, a Bajnaiba, azt sugallván, hogy a Fidesz szóba áll a volt miniszterelnökkel, ő viszont semmiképp – azt már csak mentálhigiénés és szólásszabadsági okokból is segítse meg az Isten egy újabb Orbán-kormánnyal.

***

(Nyitókép: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

***

states-2
2026. január 04. 07:19
Hagyjuk már ezt az álmessiázást, ez egy pszichopata pojáca.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 04. 07:11
Ha győzne a tiszar, a valódi miniszterelnök a háttérből gyakorlatilag Weber lenne. A tiszafostosnak meg Weber utasításait kellene kötelezően teljesítenie.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. január 04. 06:57
4/5-öd érik erősen
Válasz erre
3
0
Moslékzabáló
2026. január 04. 06:30
Magyar csürhéje agyhalott. Meg büdös szájú. Ezt egy őket közelről ismerő, megkérdőjelezhetetlen tekintély, maga a messiás állapította meg róluk. Ennyit a rendszeresen idehányó söpredéke kommentjeiről...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!