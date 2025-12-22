Nocsak: a balosok kedvenc mutatója alapján Lengyelország „szegényedett”, Magyarország feljebb lépett

de így is csak a románokat és a görögöket előzik meg, akik bezzegfogyasztókként folyamatosan mínuszban vannak.

A Lettországhoz hasonlóan eurót használó Észtországban és Litvániában a megtakarítási ráta a felére csökkent, így ők most a lengyelekkel együtt 7-8 százalék körül állnak – mintha ez alapján úgy tűnne, hogy a fogyasztás és a megtakarítások arányának Magyarországon mért nagyon lassú, de nagyjából folyamatos növekedése nem valamiféle természeti törvény, amely a világ végezetéig érvényesül,

és nem is a lehető leggyengébb forgatókönyv, hanem egy olyan törékeny tendencia, amely még euróövezeti országokban is simán borulhat.

Szokás persze a megtakarítási mutatókat azzal leszólni, hogy azok az összegek elsősorban a leggazdagabb ötödnél koncentrálódnak – egyrészt azonban a háztartások egyötöde mégiscsak egész tekintélyes sokaság, nem pedig a felső tízezer; másrészt ha a legesleggazdagabb 5 százalékot nézzük, az ő vagyoni részesedésük Magyarországon a középmezőnyben van, és alacsonyabb az uniós átlagnál (az Európai Központi Bank szerint Magyarországon az ő kezükben van az összes vagyon 38 százaléka, míg Belgiumban például 44, Ausztriában 53,5, az említett Lettországban pedig 48 százaléka), ez a probléma tehát más országokban éppúgy fennáll. Ha máshol hasonló vagy még nagyobb vagyoni koncentráció mellett jóval alacsonyabb a háztartások megtakarítási rátája, abból nehéz azt levezetni, hogy „de a magyar akkor is a legszegényebb”.

Különösen figyelemreméltó az Eurostat mostani fogyasztási térképe, ha mellétesszük a 2022-es helyzetet mutató, pontosan két évvel ezelőtti verziót – ahhoz képest Luxemburg és Hollandia (az uniós éllovasok) még tovább növelték fogyasztásukat az uniós átlaghoz képest,