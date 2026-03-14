ferencváros játékos magyar

Kiakadtak a román szurkolók, amiért magyar zászlóval pózolt a román válogatottba várt labdarúgó (KOMMENTEK)

2026. március 14. 10:31

Mutatjuk a hozzászólásokat!

2026. március 14. 10:31
null

Beindult a román sajtó találgatása, miért kapták lencsevégre magyar zászlóval a Ferencváros székely–csángó származású labdarúgóját, akit a román szövetségi kapitány épp a márciusi világbajnoki pótselejtezőre készül meghívni.

Villámgyorsan bejárta az internetet egy kép, amelyen Marius Corbu magyar zászlóval a kezében látható. A háttérben azonban nincs politikai üzenet, pusztán marketingről van szó: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

a 23 éves középpályás klubja, a Ferencváros március 15-e alkalmából dobott piacra egy ünnepi mezt, amelyet a játékosoknak kellett népszerűsíteniük.

Fotó: Ferencvárosi Torna Club Facebookja

A közösségi oldalakon sokan természetesnek vették a szituációt, de akadtak olyanok is, akik kifogásolták, hogy egy volt román utánpótlás-válogatott játékos – aki ráadásul felkerült Mircea Lucescu szövetségi kapitány Törökország elleni keretének előzetes listájára – más ország lobogójával pózol.

A román sportsajtó összességében visszafogottan reagált: igyekeztek tárgyilagosan bemutatni a helyzetet, általában megjegyezve, hogy Corbu pár éve azt nyilatkozta, szívesen játszott volna a magyar válogatottban is. 

Nem így a Gazeta Sporturilor Facebook-oldalán, amit pillanatok alatt elleptek a bejegyzések:

„Ennek már semmi keresnivalója a román válogatottban!!! Már csak az hiányzott, hogy azzal az Erdélyt ábrázoló térképpel vonuljon fel!!!”

„Egy eltévedt ázsiai..” – írta egy másik.

„Én azt kell mondjam, próbálkozzon be a magyarokhoz. Annyi köze van Romániához, mint a varjaknak a fehér színhez...” – vélte egy újabb hozzászóló.

Szerencsére nem mindegyik megnyilvánulás volt ennyire negatív:

Bravooo, jól teszi, mit akartok, moldáv vagy ukrán zászlót fogjon?”

„Attól függ, hogy minek érzi magát. Erőszakkal nem tudtok belőle románt csinálni.”

„Lehetnek magyar nemzetiségű játékosok a román válogatottban (voltak ilyenek, mint Selymesi, Bölöni...). Ő egy román, aki Magyarországon játszik. A spanyol válogatottban játszanak baszkok, katalánok, és kiállíthatják a saját nemzetiségük zászlaját, de a válogatottban Spanyolország jelképeit viselik. Hol itt a probléma?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemecsekerno-007-01
2026. március 14. 12:05
Nem véletlenül vagytok idegesek, kedves románok. A történelem lehet, hogy véget ért. No de a földrajz?!?! Na, az nem szokott. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
csapláros
2026. március 14. 11:37
A szőrös talpúaknak megnyugtatásul : eredetileg román zászló volt az, csak az AI-val megbütykölték ... bruhahaha
madre79
2026. március 14. 11:25
Szőröstalpú bagázs! Nem hazát váltott hanem csapatot, bár én semmi pénzért nem mennék oda! Olyan nagy a világ, ahol találhatók még normális emberek! A románok soha nem voltak azok!
bagoly-29
2026. március 14. 11:10
Az oláh társadalom jelentős része végleges agymosáson ment át az elmúlt több mint 100 év alatt! A magyarfóbia kitörölhetetlenül bevésődött az agyukba s kisebbségi komplexusuk van. Egyénenként még lehet velük normálisan társalogni történelemről, származásról, stb. is, de ha már többen vannak, akkor ez kizárt. Menthetetlenek, főleg a volt királyságbeliek (regátiak), a tájékozatlanságukról, hiszékenységükről már ne is szóljunk egy szót sem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.