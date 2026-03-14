Kiakadtak a román szurkolók, amiért magyar zászlóval pózolt a román válogatottba várt labdarúgó (KOMMENTEK)

A közösségi oldalakon sokan természetesnek vették a szituációt, de akadtak olyanok is, akik kifogásolták, hogy egy volt román utánpótlás-válogatott játékos – aki ráadásul felkerült Mircea Lucescu szövetségi kapitány Törökország elleni keretének előzetes listájára – más ország lobogójával pózol.

A román sportsajtó összességében visszafogottan reagált: igyekeztek tárgyilagosan bemutatni a helyzetet, általában megjegyezve, hogy Corbu pár éve azt nyilatkozta, szívesen játszott volna a magyar válogatottban is.

Nem így a Gazeta Sporturilor Facebook-oldalán, amit pillanatok alatt elleptek a bejegyzések:

„Ennek már semmi keresnivalója a román válogatottban!!! Már csak az hiányzott, hogy azzal az Erdélyt ábrázoló térképpel vonuljon fel!!!”