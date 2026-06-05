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Tisza Párt KDNP fidesz Mi Hazánk Mozgalom támogatás magyar közlöny Magyar Péter dk alapítvány

Milliárdos összeg fölötti támogatást kaptak Magyar Péterék

2026. június 05. 14:10

Most sem lehet oka panaszra a Tisza Pártnak – több mint 700 millió forintos állami támogatást kaptak. A Magyar Közlönyből a pártok alapítványainak juttatása is kiderült.

2026. június 05. 14:10
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Mint arról a Mandiner is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy megváltozik a pártok finanszírozása. Az azóta megjelent Magyar Közlönyben közzétették, hogy a 2026-os országgyűlési választások eredménye alapján a pártok és különböző pártalapítványok mekkora támogatásra váltak jogosulttá.

Ez alapján a négy parlamentbe jutott párt közül

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  • a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) 706 612 582;
  • a Fidesz 517 689 412;
  • a Mi Hazánk Mozgalom 157 188 388;
  • a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) pedig 92 925 000 forint támogatást kap.

A pártalapítványoknak pedig a következő összegeket ítélték meg:

  • Tartalékok (Tisza Párt): 887 258 069;
  • Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (Fidesz): 614 116 470;
  • Mi Hazánk Alapítvány: 92 910 810;
  • Barankovics István Alapítvány (KDNP): 3 009 199;
  • Új Köztársaságért Alapítvány (DK): 17 905 452.

Az 1 százalékos küszöböt megugró, de országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíciónak (DK) 12 384 620 forintot határoztak meg – ismertette a Telex.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Ízisz
2026. június 05. 14:38
🧡🇭🇺 M.P. hitelből fegyverzi fel Ukrajnát: 5734 milliárd forint a magyarok számlája. Miközben Lavrov orosz külügyminiszter már figyelmeztetett, hogy Kijev felfegyverzése globális katasztrófához vezet, és az USA tovább eszkalálja a konfliktust, M.P.Tisza-kormánya csendben benyújtja a számlát a magyaroknak: egy körmönfont finanszírozási konstrukción keresztül Mo. kötelezettséget vállal Ukrajna hitelből történő felfegyverzésében, a magyar felelősségvállalás elérheti a jelenlegi árfolyamon 5734 milliárd ft. Ehhez O.V. soha nem járult hozzá. A hírt Dömötör Csaba EP-képviselője robbantotta, a bennfentes brüsszeli lap, a Politico értesülései alapján: a kormány hozzájárult, hogy az új uniós védelmi alapból visszamenőlegesen megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket más uniós kormányok Ukrajna háborús finanszírozására költöttek. Az Ellenpont.com utánanézett a részleteknek és amit talált az riasztó." internetfigyelo.com/magyar-peter-5734-milliard-forint-vedelmi-hitel-ukrajna-safe-epf/
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pandalala
2026. június 05. 14:16
A TSZ elnöknek ez jár.
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csapláros
2026. június 05. 14:14
Elvált a SZAR a májtól és ezt a SZART, az adófizetők pénzéből még díjazták is.
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nyugalom
•••
2026. június 05. 14:11 Szerkesztve
Poloska parlamenti mutogatós kepével tegyék közre mindig a friss hireket! Hol van ilike? Dugószobaban varja ezt a bolondot?
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