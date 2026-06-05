Milliárdos összeg fölötti támogatást kaptak Magyar Péterék

Vitézy Dávid is megjelent a kormányszóvivői tájékoztatón: azt állítja, lecserélik a teljes HÉV-flottát, és több tucat emeletes vonatot vásárolnak (VIDEÓ)
A tájékoztatón kiderült, hogy a tárcavezető koordinálja az uniós források hazahozatalát.
Most sem lehet oka panaszra a Tisza Pártnak – több mint 700 millió forintos állami támogatást kaptak. A Magyar Közlönyből a pártok alapítványainak juttatása is kiderült.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy megváltozik a pártok finanszírozása. Az azóta megjelent Magyar Közlönyben közzétették, hogy a 2026-os országgyűlési választások eredménye alapján a pártok és különböző pártalapítványok mekkora támogatásra váltak jogosulttá.
Ez alapján a négy parlamentbe jutott párt közül
A pártalapítványoknak pedig a következő összegeket ítélték meg:
Az 1 százalékos küszöböt megugró, de országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíciónak (DK) 12 384 620 forintot határoztak meg – ismertette a Telex.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A tájékoztatón kiderült, hogy a tárcavezető koordinálja az uniós források hazahozatalát.
Kapcsolódó cikkek a Pénzügyi beszámolók aktában.
Az Árad a Tisza Kft. fő tevékenységként konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezését tüntette fel.
A nemrég közzétett éves pénzügyi beszámolóból az is kiolvasható, hogy jelentősen bővültek a Magyar Jeti Zrt. egyéb bevételei is.
A Rawfilter Media Kft. bevétele meghaladt a 433 millió forintot.