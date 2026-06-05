Milliárdos összeg fölötti támogatást kaptak Magyar Péterék

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy megváltozik a pártok finanszírozása. Az azóta megjelent Magyar Közlönyben közzétették, hogy a 2026-os országgyűlési választások eredménye alapján a pártok és különböző pártalapítványok mekkora támogatásra váltak jogosulttá.

Ez alapján a négy parlamentbe jutott párt közül