Trumpot csak félreértették, igazából sosem akarta volna megszállni Grönlandot, állítja az elnök megbízottja

Trump árnyéka vetül Grönlandra: a Migrációkutató Intézet elemzője elárulta, miért ódzkodnak ettől a helyiek
Gönczi Róbert szerint a mostani vita már messze túlmutat az amerikai elnök személyén.
„Amikor cappuccinót rendelünk, a kávéért kérjük, nem a habért. Sok minden ebből csak hab volt.”
Az Egyesült Államok európai uniós nagykövete szerint félreértették Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönlanddal kapcsolatban. Andrew Puzder a brüsszeli Gazdasági Biztonsági Fórumon azt állította, hogy az amerikai elnök soha nem akart inváziót indítani a stratégiai jelentőségű sarkvidéki sziget ellen – írja a Politico.
A lap emlékeztetett arra, hogy Trump második elnöki ciklusában többször is felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, és kezdetben a katonai erő alkalmazását sem zárta ki. A kijelentések jelentős aggodalmat váltottak ki Európában, mivel a sziget a Dán Királyság része.
Ezt is ajánljuk a témában
Gönczi Róbert szerint a mostani vita már messze túlmutat az amerikai elnök személyén.
Puzder azonban azt mondta, hogy Trump szavait félreértelmezték:
Úgy értelmezték, mintha Grönland területi integritását fenyegetnénk, pedig az elnök soha nem mondta, hogy meg fogjuk szállni a szigetet”
– fogalmazott az amerikai diplomata.
A Politico szerint Puzder úgy vélte, Trump kijelentéseinek elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Grönland stratégiai jelentőségére, különösen az Északi-sarkvidék növekvő geopolitikai szerepére.
A nagykövet egy szemléletes hasonlattal is élt. Szerinte az európai reakciók túlságosan a kijelentések hangnemére koncentráltak.
Amikor cappuccinót rendelünk, a kávéért kérjük, nem a habért. Inkább a kávéra figyeljünk, ne a habra. Sok minden ebből csak hab volt”
– mondta.
Ezt is ajánljuk a témában
A biztonságpolitikai szakértő szerint egy forgatókönyv létezik, amelyben az USA még akkor is csapdahelyzetbe jut, ha sikerül megszereznie Grönlandot.
A Politico felidézte azt is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy nappal korábban a kongresszus külügyi bizottsága előtt úgy fogalmazott:
Grönland jelenleg Dánia része – „egyelőre”.
A lap szerint Trump végül januárban kizárta a katonai beavatkozás lehetőségét, és inkább tárgyalásokat kezdeményezett Koppenhágával az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a sarkvidéki szigeten.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai külügyminiszter arra utalt, hogy Grönland státuszát nem tekintik lezárt kérdésnek.
***
Fotó: Mandel NGAN / AFP