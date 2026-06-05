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Grönland Donald Trump Dánia Marco Rubio Egyesült Államok

Trumpot csak félreértették, igazából sosem akarta volna megszállni Grönlandot, állítja az elnök megbízottja

2026. június 05. 15:59

„Amikor cappuccinót rendelünk, a kávéért kérjük, nem a habért. Sok minden ebből csak hab volt.”

2026. június 05. 15:59
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Az Egyesült Államok európai uniós nagykövete szerint félreértették Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönlanddal kapcsolatban. Andrew Puzder a brüsszeli Gazdasági Biztonsági Fórumon azt állította, hogy az amerikai elnök soha nem akart inváziót indítani a stratégiai jelentőségű sarkvidéki sziget ellen – írja a Politico.

A lap emlékeztetett arra, hogy Trump második elnöki ciklusában többször is felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, és kezdetben a katonai erő alkalmazását sem zárta ki. A kijelentések jelentős aggodalmat váltottak ki Európában, mivel a sziget a Dán Királyság része.

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Puzder azonban azt mondta, hogy Trump szavait félreértelmezték:

Úgy értelmezték, mintha Grönland területi integritását fenyegetnénk, pedig az elnök soha nem mondta, hogy meg fogjuk szállni a szigetet”

– fogalmazott az amerikai diplomata.

A Politico szerint Puzder úgy vélte, Trump kijelentéseinek elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Grönland stratégiai jelentőségére, különösen az Északi-sarkvidék növekvő geopolitikai szerepére.

A nagykövet egy szemléletes hasonlattal is élt. Szerinte az európai reakciók túlságosan a kijelentések hangnemére koncentráltak.

Amikor cappuccinót rendelünk, a kávéért kérjük, nem a habért. Inkább a kávéra figyeljünk, ne a habra. Sok minden ebből csak hab volt”

– mondta.

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A Politico felidézte azt is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy nappal korábban a kongresszus külügyi bizottsága előtt úgy fogalmazott:

Grönland jelenleg Dánia része – „egyelőre”.

A lap szerint Trump végül januárban kizárta a katonai beavatkozás lehetőségét, és inkább tárgyalásokat kezdeményezett Koppenhágával az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a sarkvidéki szigeten.

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Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 4 komment

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Nasi12
2026. június 05. 16:41
Nem kell megszállni, ha maguktól odaadnak mindent. Ha nem adnak az persze egészen más.
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0
1
Canadian
2026. június 05. 16:27
Végre rájöttek, hogy szövetséges országok katonai fenyegetése mennyire elfogadhatatlan. Arra is rájöttek Iránnak kapcsolatban, hogy ilyen inzultusok és fenyegetések után az érintett szövetségesek egy konfliktusban nem sietnek Amerika oldalára. "az amerikai elnök soha nem akart inváziót indítani" De igen, és 100%-ig biztosra mondta, hogy megszerzi Grönlandot. Most már letagadnák, de az Internet nem felejt. Trump jobban tenné, ha a kommunikációt másra bízná és nem ontaná a felháborító kijelentéseket.
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