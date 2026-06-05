Trumpot csak félreértették, igazából sosem akarta volna megszállni Grönlandot, állítja az elnök megbízottja

Az Egyesült Államok európai uniós nagykövete szerint félreértették Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönlanddal kapcsolatban. Andrew Puzder a brüsszeli Gazdasági Biztonsági Fórumon azt állította, hogy az amerikai elnök soha nem akart inváziót indítani a stratégiai jelentőségű sarkvidéki sziget ellen – írja a Politico.

A lap emlékeztetett arra, hogy Trump második elnöki ciklusában többször is felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, és kezdetben a katonai erő alkalmazását sem zárta ki. A kijelentések jelentős aggodalmat váltottak ki Európában, mivel a sziget a Dán Királyság része.