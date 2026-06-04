Marco Rubio: Grönland Dánia része... „egyelőre”

Trump árnyéka vetül Grönlandra: a Migrációkutató Intézet elemzője elárulta, miért ódzkodnak ettől a helyiek
Gönczi Róbert szerint a mostani vita már messze túlmutat az amerikai elnök személyén.
Az amerikai külügyminiszter arra utalt, hogy Grönland státuszát nem tekintik lezárt kérdésnek.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán elismerte, hogy Grönland „jelenleg” Dánia része, ugyanakkor jelezte, hogy Washington továbbra is tárgyal a sziget szerepéről és jövőjéről – írja a Politico.
A Képviselőház Külügyi Bizottsága előtt beszélt Rubio a szigetről.
„Tárgyalásokat folytatunk Grönlanddal és Dániával arról, hogy Grönlandot mindannyiunk kollektív védelmére hogyan használjuk fel”
– mondta Rubio. A szigetet a rakétavédelem kulcsfontosságú elemének nevezve hozzátette: „Úgy gondolom, jelenleg jó helyzetben vagyunk”.
A megjegyzések nem sokkal azután hangzottak el, hogy Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerdán bemutatta az új koalíciós kormányt, véget vetve a hónapokig tartó politikai bizonytalanságnak. Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter megtartotta posztját, és várhatóan továbbra is ő lesz Koppenhága legfontosabb tárgyalópartnere Washingtonnal Grönland ügyében.
Trump kísérlete az északi-sarkvidéki sziget megszerzésére megdöbbentette az európai szövetségeseket.
Trump szavai arra késztették Dániát, hogy vészhelyzeti terveket készítsen a legrosszabb esetre, amelyben az Egyesült Államok megszállná a területet.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
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Gönczi Róbert szerint a mostani vita már messze túlmutat az amerikai elnök személyén.