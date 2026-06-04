Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
dánia grönland marco rubio mette frederiksen koppenhága politico

Marco Rubio: Grönland Dánia része... „egyelőre”

2026. június 04. 14:16

Az amerikai külügyminiszter arra utalt, hogy Grönland státuszát nem tekintik lezárt kérdésnek.

2026. június 04. 14:16
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán elismerte, hogy Grönland „jelenleg” Dánia része, ugyanakkor jelezte, hogy Washington továbbra is tárgyal a sziget szerepéről és jövőjéről – írja a Politico. 

A Képviselőház Külügyi Bizottsága előtt beszélt Rubio a szigetről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 „Tárgyalásokat folytatunk Grönlanddal és Dániával arról, hogy Grönlandot mindannyiunk kollektív védelmére hogyan használjuk fel”

 – mondta Rubio. A szigetet a rakétavédelem kulcsfontosságú elemének nevezve hozzátette: „Úgy gondolom, jelenleg jó helyzetben vagyunk”. 

A megjegyzések nem sokkal azután hangzottak el, hogy Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerdán bemutatta az új koalíciós kormányt, véget vetve a hónapokig tartó politikai bizonytalanságnak. Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter megtartotta posztját, és várhatóan továbbra is ő lesz Koppenhága legfontosabb tárgyalópartnere Washingtonnal Grönland ügyében.

Trump kísérlete az északi-sarkvidéki sziget megszerzésére megdöbbentette az európai szövetségeseket. 

Trump szavai arra késztették Dániát, hogy vészhelyzeti terveket készítsen a legrosszabb esetre, amelyben az Egyesült Államok megszállná a területet. 

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. június 04. 16:20
sztem Kubát foglaljátok el! :) haverok, buli, junta... :)))
Válasz erre
1
0
Canadian
2026. június 04. 16:04
Trump két teljesen kivihetetlen bolondériája, vagy rögeszméje, Grönland és Kanada elfoglalása. Egyik sem fog megtörténni. Ha netán csoda folytán igen, akkor a következő kormány amúgy is visszacsinálná, mert morálisan elfogadhatatlan. Trump ingatlan mágnás, és vénségére már képtelen a világot nem ingatlan mágnás szemmel nézni. Azt hiszi rendben van szuverén szövetséges országok invázióval fenyegetése. Nincs rendben. Jobban tenné, ha az energiáját sürgősebb bel- és külpolitikai problémák megoldására fordítaná.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. június 04. 15:43
az hogy a grönlandiak mit akarnak,azt Dánia is és az USA is magasról lexarja. az EU meg azt se tudja merre van grönland, ajánlom a borgen c. dán sorozat (netflix) 4. évadát
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. június 04. 15:22
majd ursula oda is elkuld minden penzt, harcolni az utolso danig az USA ellen amilyen idiota
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!