Marco Rubio: Grönland Dánia része... „egyelőre”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán elismerte, hogy Grönland „jelenleg” Dánia része, ugyanakkor jelezte, hogy Washington továbbra is tárgyal a sziget szerepéről és jövőjéről – írja a Politico.

A Képviselőház Külügyi Bizottsága előtt beszélt Rubio a szigetről.