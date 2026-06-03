Magyarország szabad utat enged Ukrajnának, megkezdődhetnek az EU-csatlakozási tárgyalások
A miniszterelnök szerint megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről is.
Magyar Péter előrelépést jelentett be az Ukrajnával folytatott egyeztetések kapcsán.
„Magyar Péter előrelépést jelentett be az Ukrajnával folytatott egyeztetések kapcsán. Beszámolója szerint az ukrán fél vállalta, hogy a következő időszakban törvényekben is rögzíti a kárpátaljai magyar közösséget érintő kisebbségi jogokat.
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A miniszterelnök szerint megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről is.
Beszámolója szerint, a vállalások érintik a magyar nyelvű oktatást, az iskolai és hivatali nyelvhasználatot, a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatát, valamint a kulturális jogokat.
Kiemelten fontos, hogy a magyar nyelv újra szélesebb körben használhatóvá válhat az iskolákban, az adminisztrációban, az egészségügyben, a közéletben, valamint a legalább 10 százalékban magyarok által lakott településeken. A vállalások között szerepel a magyar himnusz, a nemzeti lobogó, a magyar feliratok, a magyar nyelvű bizonyítványok, valamint a magyar nyelvű érettségi és felvételi vizsgák lehetősége is.
A hírt érdemes óvatos optimizmussal fogadni. A vállalások akkor válhatnak valódi garanciává, ha azokat Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa is elfogadja, vagyis törvényi szinten is rögzíti.
Jó lenne, ha ez megtörténne, hiszen ezek a lépések valóban Európa irányába mutathatnak.
A kárpátaljai magyar közösség soha nem volt az ukrán nép ellensége. Békeszerető, szülőföldjén boldogulni vágyó közösség, amelynek jogai nem kiváltságot, hanem természetes európai minimumot jelentenek.
Országaink között a jószomszédi viszony mindenki számára előnyösebb, mint annak az ellenkezője.”
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP