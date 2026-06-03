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Magyar Péter magyar ukrajna

A hírt érdemes óvatos optimizmussal fogadni

2026. június 03. 22:41

Magyar Péter előrelépést jelentett be az Ukrajnával folytatott egyeztetések kapcsán.

2026. június 03. 22:41
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Dobsa István
Dobsa István
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„Magyar Péter előrelépést jelentett be az Ukrajnával folytatott egyeztetések kapcsán. Beszámolója szerint az ukrán fél vállalta, hogy a következő időszakban törvényekben is rögzíti a kárpátaljai magyar közösséget érintő kisebbségi jogokat.

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Beszámolója szerint, a vállalások érintik a magyar nyelvű oktatást, az iskolai és hivatali nyelvhasználatot, a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatát, valamint a kulturális jogokat.

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Kiemelten fontos, hogy a magyar nyelv újra szélesebb körben használhatóvá válhat az iskolákban, az adminisztrációban, az egészségügyben, a közéletben, valamint a legalább 10 százalékban magyarok által lakott településeken. A vállalások között szerepel a magyar himnusz, a nemzeti lobogó, a magyar feliratok, a magyar nyelvű bizonyítványok, valamint a magyar nyelvű érettségi és felvételi vizsgák lehetősége is.

A hírt érdemes óvatos optimizmussal fogadni. A vállalások akkor válhatnak valódi garanciává, ha azokat Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa is elfogadja, vagyis törvényi szinten is rögzíti.

Jó lenne, ha ez megtörténne, hiszen ezek a lépések valóban Európa irányába mutathatnak.

A kárpátaljai magyar közösség soha nem volt az ukrán nép ellensége. Békeszerető, szülőföldjén boldogulni vágyó közösség, amelynek jogai nem kiváltságot, hanem természetes európai minimumot jelentenek.

Országaink között a jószomszédi viszony mindenki számára előnyösebb, mint annak az ellenkezője.” 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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alenka
2026. június 03. 23:19
Rossz szomszédság ukiiiikiiikriiiijniii átok!.. A tiszás hadúr szopja a náci uki fajt, tehát hinni fog nekik. Mi nem!
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1
0
sagirdilsiz-2
2026. június 03. 23:13
Volt egy cikk tavaly, hogy (ha jól emlékszem) 100 nemzeti kisebbség él Ukrajnában.
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3
0
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