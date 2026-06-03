Kiemelten fontos, hogy a magyar nyelv újra szélesebb körben használhatóvá válhat az iskolákban, az adminisztrációban, az egészségügyben, a közéletben, valamint a legalább 10 százalékban magyarok által lakott településeken. A vállalások között szerepel a magyar himnusz, a nemzeti lobogó, a magyar feliratok, a magyar nyelvű bizonyítványok, valamint a magyar nyelvű érettségi és felvételi vizsgák lehetősége is.

A hírt érdemes óvatos optimizmussal fogadni. A vállalások akkor válhatnak valódi garanciává, ha azokat Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa is elfogadja, vagyis törvényi szinten is rögzíti.

Jó lenne, ha ez megtörténne, hiszen ezek a lépések valóban Európa irányába mutathatnak.