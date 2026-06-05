Német ENSZ BT-kudarc: a szakértő szerint véget ért az a korszak, amikor Berlinnek automatikusan jár egy pozíció

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Németország június 3-án váratlan vereséget szenvedett az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságáért folyó versenyben: a nyugat-európai csoport két helyét Ausztria és Portugália szerezte meg, miközben Berlin szégyenszemre lecsúszott a pozícióról. A történtek hátteréről Bauer Bencét, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatóját kérdeztük.

Diplomáciai fiaskóként értékelik a német vereséget

Bauer Bence emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tíz nem állandó tagját regionális alapon, rotációs rendszerben választják meg, és a nyugat-európai országcsoport számára most két hely állt rendelkezésre. A szervezet 191 tagállama szavazott, és minden országnak két voksa volt, mivel két betöltendő helyről volt szó. A három induló közül Portugália 134, Ausztria 131, Németország pedig 104 szavazatot szerzett.