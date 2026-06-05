Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ensz bt Németország ENSZ Bauer Bence Ukrajna Oroszország Friedrich Merz Izrael Portugália Ausztria

Német ENSZ BT-kudarc: a szakértő szerint véget ért az a korszak, amikor Berlinnek automatikusan jár egy pozíció

2026. június 05. 16:28

Az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója szerint a fiaskó ugyan nem Friedrich Merz személyes veresége, de Németországnak a jövőben minden nemzetközi érdekérvényesítő helyért sokkal keményebben meg kell majd harcolnia.

2026. június 05. 16:28
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Németország június 3-án váratlan vereséget szenvedett az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságáért folyó versenyben: a nyugat-európai csoport két helyét Ausztria és Portugália szerezte meg, miközben Berlin szégyenszemre lecsúszott a pozícióról. A történtek hátteréről Bauer Bencét, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatóját kérdeztük.

Diplomáciai fiaskóként értékelik a német vereséget

Bauer Bence emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tíz nem állandó tagját regionális alapon, rotációs rendszerben választják meg, és a nyugat-európai országcsoport számára most két hely állt rendelkezésre. A szervezet 191 tagállama szavazott, és minden országnak két voksa volt, mivel két betöltendő helyről volt szó. A három induló közül Portugália 134, Ausztria 131, Németország pedig 104 szavazatot szerzett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő szerint az eredmény kifejezetten kellemetlen Berlin számára:

Különösen annak fényében nagy fiaskó, hogy Németország az ENSZ második legnagyobb befizetője, évente nagyjából 5 milliárd euróval járul hozzá a szervezet működéséhez”

– mutatott rá Bauer Bence, hozzátette: a német politikai elit hosszú ideig természetesnek tekintette, hogy az ország nyolcévente visszatérhet a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai közé.

A németek abból indultak ki, hogy ez nekik jár. Joggal gondolhatták így, hiszen nagy és befolyásos országról van szó. Kiderült azonban, hogy ez nem automatizmus”

– hangsúlyozta.

Bauer Bence szerint a kudarc egyik oka az lehetett, hogy Berlin túl későn kezdett kampányolni a tagságért, miközben kisebb országok jóval korábban megkezdték a támogatók szervezését és a saját maguk melletti lobbizást.

Nem csak Oroszország állhat a háttérben

Johann Wadephul német külügyminiszter a szavazás után arra utalt, hogy Németország Ukrajna és Izrael melletti következetes kiállása – és különösen az első miatti orosz ellenszenv – is hozzájárulhatott a vereséghez. Bauer Bence szerint azonban túl egyszerű lenne pusztán ezekre a tényezőkre visszavezetni az eredményt.

Wadephul Oroszországot látja a megbukott jelöltség egyik mozgatórugójának, de szerintem ez önmagában rövid magyarázat lenne”

– hangsúlyozta. Szerinte az is igaz, hogy az ENSZ-en belül jelentős Izrael-ellenes tömb működik, amelynek tagjai nem feltétlenül nézik jó szemmel Németország hagyományosan támogató szerepét a zsidó állammal kapcsolatban. Ugyanakkor szerinte ez csak részben magyarázza a mostani kudarcot.

Egy rejtett buktató?

Bauer Bence szerint a háttérben az is szerepet játszhatott, hogy az ENSZ Közgyűlésének jelenlegi elnöke Annalena Baerbock korábbi német külügyminiszter nem éppen szokványos módon került a jelenlegi pozíciójába: egy olyan diplomata helyére lobbizta be magát, aki évek óta készült a pozíció betöltésére.

Ez sok irritációt okozhatott az ENSZ-en belül, mert rendkívül szokatlan és nem mindennapi eljárás volt”

– fejtette ki a szakértő.

Bauer Bence hozzátette, hogy a kudarc nyomán már Németországban is megjelentek olyan hangok, amelyek a német ENSZ-finanszírozás felülvizsgálatát sürgetik.

A németek most rájöttek arra, hogy nagyon sok pénzt fizetnek be, miközben nem feltétlenül érik el a kívánt eredményeket. Emiatt elindulhat egy szélesebb vita az ENSZ szerepéről és hatékonyságáról”

– vélekedett.

Nem Merz személyes veresége

Arra a kérdésre, hogy mennyiben jelent politikai kudarcot az eredmény a kancellár számára, Bauer Bence óvatosabban fogalmazott:

Ez nem Friedrich Merz, és nem is a külügyminiszter személyes kudarca. Egy hosszú folyamat végpontját látjuk, amely Németország nemzetközi pozícióinak fokozatos gyengülését mutatja”

– hangsúlyozta.

Szerinte a német választókat jóval inkább foglalkoztatják az egyre súlyosabb belpolitikai problémák, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának összetétele. A szakértő ugyanakkor úgy látja, hogy a történtek fontos figyelmeztetést jelentenek Berlin számára:

„Németországnak fel kell készülnie arra, hogy a jövőben minden pozícióért meg kell küzdenie. Sokáig adottnak tűnt, hogy méretéből, gazdasági erejéből és nemzetközi súlyából fakadóan mindig beleszólhat a legfontosabb döntésekbe. A mostani szavazás egyik tanulsága éppen az, hogy ez már nem magától értetődő”

– fogalmazott.

Bauer Bence szerint ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy Németország elvesztette volna meghatározó szerepét a nemzetközi politikában:

Németországot nem szabad leírni. Továbbra is fontos és meghatározó ország, de a nemzetközi porondon ma már ugyanúgy erőfeszítéseket kell tennie a támogatásért és a pozíciókért, mint bármely más államnak”

– összegezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sascha Schuermann / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Polly_neni
2026. június 05. 17:21
"Német ENSZ BT-kudarc" Megdolgoztak érte az ostoba káposztaevők
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 05. 17:14
Pedig MP nagyon támogatta:-)))))
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. június 05. 16:42
Trump már elöbb felismerte, hogy az ENSZ egy sóhivatal. Most Pinocchio Merz is megtanulhatja... A germánokat mindenki utálja a világon, mert semmihez nem értenek, de mindenbe belepofáznak is mindenkit kioktatnak. Büszkén menetelnek a süllyesztöbe.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!