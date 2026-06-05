Megvan, mi lehet a neve a TV2 új, Tényeket leváltó hírműsorának

Válaszolt a TV2 Hajós Andrásnak, miután a műsorvezető „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát
Nagy visszhangot váltott ki a hasonlat.
Két lehetséges opciót is bejegyeztettek.
Újabb lépés utal a TV2-nél arra, hogy teljesen átalakul a csatorna hírműsor-struktúrája: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához
„TV2 Híradó” és „TV2 Hírek” elnevezésekre is védjegykérelmet nyújtottak be
– írja a 444.hu. A fejlemény alig egy hónappal azután történt, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója megerősítette: véget ér a Tények jelenlegi formája, és a csatorna új hírműsorral folytatja.
A kérelmeket május 27-én a TV2 Média Csoport Zrt. nevében, a társaság jogi képviselője adta be. Egyelőre nem ismert, kik vezetik majd az új hírműsort, ugyanakkor az biztos, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor a választások után lekerültek a TV2 képernyőjéről.
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Nagy visszhangot váltott ki a hasonlat.
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