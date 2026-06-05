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vaszily miklós híradó tények csatorna tv2

Megvan, mi lehet a neve a TV2 új, Tényeket leváltó hírműsorának

2026. június 05. 13:08

Két lehetséges opciót is bejegyeztettek.

2026. június 05. 13:08
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Újabb lépés utal a TV2-nél arra, hogy teljesen átalakul a csatorna hírműsor-struktúrája: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához 

„TV2 Híradó” és „TV2 Hírek” elnevezésekre is védjegykérelmet nyújtottak be

– írja a 444.hu. A fejlemény alig egy hónappal azután történt, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója megerősítette: véget ér a Tények jelenlegi formája, és a csatorna új hírműsorral folytatja.

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A kérelmeket május 27-én a TV2 Média Csoport Zrt. nevében, a társaság jogi képviselője adta be. Egyelőre nem ismert, kik vezetik majd az új hírműsort, ugyanakkor az biztos, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor a választások után lekerültek a TV2 képernyőjéről.

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Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 16 komment

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magyar-1977
2026. június 05. 14:23
magyar-1977 tomekjosef 2026. június 05. 14:22 Még csak most kezdődik a demokrácia bukott cigány:DDDDDDDDDD
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0
2
magyar-1977
2026. június 05. 14:21
Erre a kis időre már minek?:DDDDD
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0
0
tomekjosef
2026. június 05. 14:15
Már a csapból is a fosos poloska ontja a pökhendi süket dumát. Hányingerem van ettől a nárcisztikus pszichopatától.
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tapasz
2026. június 05. 14:01
Túlélt, mégis meghalt
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