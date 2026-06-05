Megvan, mi lehet a neve a TV2 új, Tényeket leváltó hírműsorának

Újabb lépés utal a TV2-nél arra, hogy teljesen átalakul a csatorna hírműsor-struktúrája: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához

„TV2 Híradó” és „TV2 Hírek” elnevezésekre is védjegykérelmet nyújtottak be

– írja a 444.hu. A fejlemény alig egy hónappal azután történt, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója megerősítette: véget ér a Tények jelenlegi formája, és a csatorna új hírműsorral folytatja.