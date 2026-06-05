Válaszolt a TV2 Hajós Andrásnak, miután a műsorvezető „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát

Ahogy arról beszámoltunk, Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjában a TV2 jövőjéről is beszélt, és nem zárta ki, hogy a jövőben ismét a csatornán szerepeljen. Ezzel kapcsolatban egy szemléletes hasonlattal élt: „Szerintem leszek még a TV2-n. Meg kell mentenünk. Azt a hasonlatót szoktam mondani, hogy ha a nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk, és segítünk a rákból kigyógyulni neki. És ha kivágják belőle, ugyanúgy szeretjük a nagymamát tovább.”

A műsorvezető kijelentése gyorsan visszhangot váltott ki, ezért a story.hu megkereste a TV2-t, hogy reagáljanak Hajós szavaira. A csatorna rövid, de ironikus hangvételű válaszban üzent vissza a televíziós személyiségnek.