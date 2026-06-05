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hajós andrás csatorna tv2

Válaszolt a TV2 Hajós Andrásnak, miután a műsorvezető „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát

2026. június 05. 09:35

Nagy visszhangot váltott ki a hasonlat.

2026. június 05. 09:35
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Ahogy arról beszámoltunk, Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjában a TV2 jövőjéről is beszélt, és nem zárta ki, hogy a jövőben ismét a csatornán szerepeljen. Ezzel kapcsolatban egy szemléletes hasonlattal élt: „Szerintem leszek még a TV2-n. Meg kell mentenünk. Azt a hasonlatót szoktam mondani, hogy ha a nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk, és segítünk a rákból kigyógyulni neki. És ha kivágják belőle, ugyanúgy szeretjük a nagymamát tovább.”

A műsorvezető kijelentése gyorsan visszhangot váltott ki, ezért a story.hu megkereste a TV2-t, hogy reagáljanak Hajós szavaira. A csatorna rövid, de ironikus hangvételű válaszban üzent vissza a televíziós személyiségnek.

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A TV2 közlése szerint: „Annyit üzennénk csak Andrásnak, hogy a nagyi köszöni, jól van, és mosolyog, mert tudja, hogy az unokák előbb-utóbb hazatalálnak, hiszen mindenhol jó, de a legjobb nála.” 

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Nyitókép: Lakatos Péter/MTI 

Összesen 62 komment

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Sorrend:
re2026
2026. június 05. 11:53
Média ribancok szeretnek több csatornán áruba bocsátani bájaikat! Természetesen itt bájakról nincs szó ,csak a többiről!!
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0
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angeleye
2026. június 05. 11:31
Azt nem szereti a fajtája ha valaki visszalő. Csak nekik lehet fegyverük, csak ők lőhetnek - szerintük. Pondróként élt, majd pondróként is pusztul.
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1
0
Oszodibeszed
2026. június 05. 11:17
egy igazi fahumorú csávó
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0
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elcapo-3
2026. június 05. 11:16
A takonygerincű szemétláda is előmászott a csatornából!
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3
0
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