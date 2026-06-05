Válaszolt a TV2 Hajós Andrásnak, miután a műsorvezető „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát

„Kivágná a rákos sejtet” a TV2-ből Hajós András, hogy újra szerethető legyen a csatorna
A műsorvezető szerint a TV2-t meg kell menteni.
Nagy visszhangot váltott ki a hasonlat.
Ahogy arról beszámoltunk, Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjában a TV2 jövőjéről is beszélt, és nem zárta ki, hogy a jövőben ismét a csatornán szerepeljen. Ezzel kapcsolatban egy szemléletes hasonlattal élt: „Szerintem leszek még a TV2-n. Meg kell mentenünk. Azt a hasonlatót szoktam mondani, hogy ha a nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk, és segítünk a rákból kigyógyulni neki. És ha kivágják belőle, ugyanúgy szeretjük a nagymamát tovább.”
A műsorvezető kijelentése gyorsan visszhangot váltott ki, ezért a story.hu megkereste a TV2-t, hogy reagáljanak Hajós szavaira. A csatorna rövid, de ironikus hangvételű válaszban üzent vissza a televíziós személyiségnek.
A TV2 közlése szerint: „Annyit üzennénk csak Andrásnak, hogy a nagyi köszöni, jól van, és mosolyog, mert tudja, hogy az unokák előbb-utóbb hazatalálnak, hiszen mindenhol jó, de a legjobb nála.”
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A műsorvezető szerint a TV2-t meg kell menteni.
Nyitókép: Lakatos Péter/MTI