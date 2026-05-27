Újjászületik a TV2 hírműsora – már a műsorvezetőket is megtalálhatták

Átalakul a TV2: megszűnik a Tények
Teljesen átszervezik a műsorstruktúrát.
A csatorna sajtóosztálya még titkolózik, az egyik felmerült ikonikus tévés pedig sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta a Blikk értesülését.
Mint ismert, mintegy másfél hónapja, nem sokkal a választások után került le a TV2 műsoráról a Tények két ikonikus arca, Marsi Anikó és Gönczi Gábor. Akkor a hivatalos álláspont az volt, hogy pihenni mentek, de idővel majd visszatérnek.
Gönczi Gábor azt nyilatkozta, hogy
Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk”.
Pár hete azonban a csatorna vezetése azt is bejelentette, hogy megszűnik a Tények, és egy új hírműsor váltja majd, – melynek TV2 Hírek vagy TV2 Híradó lesz a címe – és a tervek szerint augusztusban indul majd. A Blikk továbbá úgy értesült, hogy már meg is találták Marsi és Gönczi utódját:
Szedmák Zita és Gajdos Tamás műsorvezetők köszönthetik majd hónapokon belül a nézőket.
Ezt is ajánljuk a témában
Teljesen átszervezik a műsorstruktúrát.
A lap úgy tudja, hogy a két műsorvezető már hetek óta próbál, hogy augusztusban már összeszokott párosként ülhessenek a kamera elé.
Szedmák Zita nem ismeretlen a TV2 nézői előtt, az utóbbi időben az Exatlon Hungary háttérműsorában láthattak, de a Spíler TV képernyőseként is ismert lehet, hiszen az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League közvetítéseinek is az egyik arca.
A páros másik tagját ugyancsak nem kell bemutatni. Gajdos Tamás – aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta a lap értesüléseit – már volt a Tények műsorvezetője, és mintegy 20 év után tér vissza TV2 híradójába. Hírműsort utoljára 2023 őszén vezetett az ATV-n, de mivel többször előfordult, hogy nem jelent meg adáskezdetre, sőt, az is, hogy egy órával előtte helyettesítést kért, november közepén közös megegyezéssel, azonnali hatállyal távozott a csatornától – idézték fel.
TV2 Sajtóosztálya azonban egyelőre nem adott ki információkat az új hírműsorról. A Blikk megkeresésünkre azt reagálták, hogy „a csatornánál jelenleg zajlik az infotainment terület átalakítása, és a bejelentés óta érthető módon több név is felmerült a sajtóban, ugyanakkor konkrét személyi kérdésekről ebben a szakaszban még korai lenne bármit mondani. Amint időszerű lesz, a nézőket és a sajtó képviselőit is részletesen tájékoztatni fogjuk a műsorokról és műsorvezetőkről.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
„Mindenképpen visszatérünk a TV2-re” – árulta el a műsorvezető.