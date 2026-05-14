05. 14.
csütörtök
Leköszönni, lemondani, lemondatni, befejezni

2026. május 14. 19:39

LEKÖSZÖN!

2026. május 14. 19:39
null
Szakály Sándor

Az utóbbi napokban-hetekben a magyar közvéleményt leginkább az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, az „új helyzet” foglalkoztatta, foglalkoztatja. Úgy vélem, ez természetes is. 

Mindenki meggyőződése, vérmérséklete, ismeretei, illetve másoktól hallott hírek alapján ítéli meg az ország és a saját helyzetét, valamint mások álláspontját. Magam nem is erről szeretnék most szólni, hanem arról, hogy már hosszabb ideje ismerkedem a mai Magyarországon egyre divatosabb kifejezésekkel, a bennük „rejlő valósággal” és bizonyos szavak átalakuló értelmezésével. 

Joggal kérdezhetik tőlem, hogy mire is gondolok. Többek között a következőkre: aktivista, véleményvezér, leköszönő és így tovább.

Az aktivista – ha jól értelmezem – az a személy, aki nem foglalkozik mással, mint valamilyen párt vagy politikai erő, ilyen-olyan szervezet érdekében való fellépéssel, mások meggyőzésével, az általa képviseltek számára közönség, közösség toborzásával. Ez élete célja és ez a munkája, amit azért általában tisztes mértékben honorálnak. A véleményvezér ténylegesen ugyanez, de ő általában a médiában fejti ki a véleményét, és az általa képviseltek ezt a tevékenységet is kellő módon honorálják. A leköszönő pedig a mai szóhasználatban azt jelenti, aki nem folytatja az addigi tevékenységét, függetlenül attól, hogy azért, mert nem választották meg ismét az adott tisztségre, beosztásra, önként lemondott róla, avagy… 

A múltban a leköszönés azt jelentette, hogy a bármilyen tisztséget betöltő személy saját elhatározásából az adott beosztást nem kívánja tovább betölteni, és más feladatra vállalkozik, netán nyugállományba vonul.

Ha nem veszik tőlem rossz néven, akkor saját példámon próbálom ezt bemutatni. 1999 júniusában kaptam megbízást a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetésére főigazgatói „rangban”, majd 2000 novemberétől – sikeres pályázatot követően – a megbízott főigazgatóból főigazgató lettem. E tisztemről 2000. december 31-ével lemondtam – azaz leköszöntem –, mivel a Duna Televízió munkatársai megkeresése nyomán az adó kulturális igazgatójának kértek fel 2001. január 1-jével, néhány hónap múlva pedig műsorokért felelős alelnökké neveztek ki. E  tisztet 2004. május 14-éig töltöttem be, akkor felmentett a Duna Televízió elnöke, akire nem kis nyomás nehezedett személyem miatt, és az értem „vívott harcban” vereséget szenvedett. Esetemben ez nem leköszönés volt, hanem lemondatás. A kettő között jelentős a különbség! 

Természetesen előfordulhatna – ha mindez 2026-ban történt volna –, hogy azt írnák rólam: leköszönt… A szavak valós tartalmát nem érdemes átírni. A lényeget mindenki érti. Felesleges szépségtapasszal kozmetikázni! A tényeket, a valóságot természetesen mindannyian igyekszünk valamilyen formában a saját ízlésünk szerint (is) megrajzolni, de a tények azért tények maradnak. 

Magam – kissé túlzó megfogalmazással – azt szoktam mondani, a történészek azon egyre fogyatkozó csoportjához tartozom, akik szerint a történelemben a tényeknek is van jelentőségük.

Ez nem annyira divatos megközelítés napjainkban, mivel a narratíva és a feltételezések lassan már mindent felülírnak, de a tények azért még tények maradnak.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

zsanett-kúnrum
2026. május 14. 20:46
Posztomban az akaratom érvényesül, nem köszönöm utólag, mert újból lemondásra kényszerülök akaratom ellenére, amiben nincs köszönet.
T. Péter
•••
2026. május 14. 20:34 Szerkesztve
Kár volt ezért, Sándor, mert téves. Mindhárom az. A 'leköszön' ige valóban a poszt szándékos elhagyását jelenti. De a 'leköszönő' melléknév ennél több: azt jelenti, hogy távozó, posztját otthagyó. Mindhárom esetre egyaránt vonatkozik: aki saját döntése alapján távozik, akit elküldenek, és az is, akinek egyszerűen megszűnik az időhöz kötött tisztsége, tehát se egyik, se másik az előzők közül. Ebben nincs változás, ez nem újdonság. 'Aktivista' — sem. A szónak egyáltalán nem előfeltétele, hogy mással ne foglalkozzon (azt a 'függetlenített' szóval jelöljük inkább). Az aktivista lényege csak annyi, hogy aktívan, elkötelezetten tesz valami társadalmi, politikai, satöbbi célért. 'Véleményvezér' — még kevésbé. Se médiához, se honoráláshoz nem kötődik közvetlenül. A befolyása számít, kiemelkedő befolyása van egy adott közösségre (ez lehet nemcsak média, hanem hagyományos közösség is), és a véleménye, állásfoglalása meghatározza a követői véleményét is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!