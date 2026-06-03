„Mi, a cselekvőképeseknek, a jogilag-politikailag felnőttek jól tudjuk: pénz valójában majd akkor lesz, ha teljesítünk valamiféle elvárásokat, feltételeket, utasításokat, »szupermérföldköveket«, amiből 27 van; további mérföldköveket, amiből legalább 150 meg ki tudja még mennyi további háttér-elvárást, ahogy azt eddig is követelték, vagyis nincs itt semmi változás. Az Európai Bizottság ezekkel átveszi a nemzetállamok feletti ellenőrzést, átírva a hazai jogrendszert és az intézményi struktúrát. Ehhez még csak az sem kell, hogy migránskvóta legyen, kötelező LMBTQ-propaganda, felmondott orosz gázszerződés meg eltörölt rezsivédelem, bár ezek vannak ám az első sorban, együtt a nemzetközi nagyvállalatokat sújtó különadók meg a 13–14. havi nyugdíj eltörlésével. Hanem bármi. Ez jogilag a szuverenitás feladása pénzért cserébe. Nem kell masni a nyers húsokra.