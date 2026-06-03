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európai ügyészség brüsszel alkotmánybíróság szuverenitás európai bizottság

A homoktorta íze

2026. június 03. 21:08

Magyar Péter bejelentette, hogy „hazahoztuk az EU-s forrásokat”: 16,4 milliárd eurót. Azért ne nézegessük a bankszámlánkat feleslegesen, valójában ez a pénz nincs sehol.

2026. június 03. 21:08
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Tóth Máté
Tóth Máté
Magyar Nemzet

„Mi, a cselekvőképeseknek, a jogilag-politikailag felnőttek jól tudjuk: pénz valójában majd akkor lesz, ha teljesítünk valamiféle elvárásokat, feltételeket, utasításokat, »szupermérföldköveket«, amiből 27 van; további mérföldköveket, amiből legalább 150 meg ki tudja még mennyi további háttér-elvárást, ahogy azt eddig is követelték, vagyis nincs itt semmi változás. Az Európai Bizottság ezekkel átveszi a nemzetállamok feletti ellenőrzést, átírva a hazai jogrendszert és az intézményi struktúrát. Ehhez még csak az sem kell, hogy migránskvóta legyen, kötelező LMBTQ-propaganda, felmondott orosz gázszerződés meg eltörölt rezsivédelem, bár ezek vannak ám az első sorban, együtt a nemzetközi nagyvállalatokat sújtó különadók meg a 13–14. havi nyugdíj eltörlésével. Hanem bármi. Ez jogilag a szuverenitás feladása pénzért cserébe. Nem kell masni a nyers húsokra.

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A konkrét 27 szupermérföldkő maga ráadásul nem a korrupcióról meg hasonlókról szól, hanem arról, hogy Brüsszel közvetlen beleszólást kapjon a magyar energiapolitikába, gazdaságpolitikába, igazságszolgáltatásba és a közigazgatásba, megkerülve a magyar döntéshozatal útjait.”

Így garantált elvárás az igazságügyi reformok rákényszerítése a tagállamokra, amelynek során a brüsszeli tisztviselők mondják meg, hogyan épüljön fel egy ország bírói tanácsa vagy belső ellenőrzési rendszere. Elvárás, hogy ne lehessen az Alkotmánybírósághoz fordulnia a hatóságoknak egy rendes bíróság rendetlen döntése ellen. Elvárás az Országos Bírói Tanács átalakítása, ahogy a Kúria elnökére vonatkozó jogszabályi feltétek átszabása is. Erősen ajánlott a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ami a nemzeti szuverenitás önkéntes feladása, egy újabb lépés az Európai Egyesült Államok felé, ahol a helyi törvényeket meg eljárásrendet felülírja a brüsszeli akarat. A bűnüldözés és az ügyészség az állami szuverenitás legbelső magva. Ha egy ország átadja a vádemelés jogát egy brüsszeli központú szervnek, azzal elismeri, hogy képtelen önálló államként működni. Ez független attól, hogy az Európai Ügyészség politikai bunkósként fog működni vagy sem: ez a nemzeti vádmonopólium kiszolgáltatása Brüsszelnek.”

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. június 03. 21:47
A következő Fidesz kormány első lépése az legyen, hogy kilépünk az EU-ból.
Válasz erre
2
0
nuevas-reglas
2026. június 03. 21:29
senki se mondta, hogy tetszeni fog a fideszeseknek, hogy bortonbe vagjak oket
Válasz erre
0
6
kispipa
•••
2026. június 03. 21:21 Szerkesztve
Aki ezt megteszi, az a haza ellensége. Aki sem ezen a világon, sem a másikon nem lel menedékre.
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4
0
kispipa
2026. június 03. 21:20
Azzal feladja a szuverenitását, hogy rendelkezhessen önmaga fölött.
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1
0
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