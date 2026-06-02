Meglépte Magyar Péter: teljesítette Von der Leyen első követelését, és ez még csak a jéghegy csúcsa

Magyar Péter miniszterelnök engedélyezte a 31. Budapest Pride megrendezését, jelezve ezzel egy új politikai korszak kezdetét Magyarországon – írja az El Observador.

A lap szerint a szervezők bizakodóak az esemény normális lebonyolításában, miután az Európai Unió Bírósága diszkriminatívnak ítélte Orbán Viktor korábbi kormányának 2021-es LMBTQ+-ellenes törvényét. Orbán Viktor és a Fidesz szigorú tiltásokat vezettek be, de Karácsony Gergely főpolgármester kulturális rendezvénnyé alakította át a felvonulást, ami miatt eljárás indult ellene.