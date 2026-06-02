Meglépte Magyar Péter: teljesítette Von der Leyen első követelését, és ez még csak a jéghegy csúcsa

Váratlan helyről üzentek Magyarországnak: nagyon örülnének, ha megtenne egy nagy szívességet az új magyar kormány
Az észt külügyminiszter bízik abban, hogy Magyarország segíti Ukrajna és Moldova csatlakozását.
Ezt már egyik fél sem titkolja.
Magyar Péter miniszterelnök engedélyezte a 31. Budapest Pride megrendezését, jelezve ezzel egy új politikai korszak kezdetét Magyarországon – írja az El Observador.
A lap szerint a szervezők bizakodóak az esemény normális lebonyolításában, miután az Európai Unió Bírósága diszkriminatívnak ítélte Orbán Viktor korábbi kormányának 2021-es LMBTQ+-ellenes törvényét. Orbán Viktor és a Fidesz szigorú tiltásokat vezettek be, de Karácsony Gergely főpolgármester kulturális rendezvénnyé alakította át a felvonulást, ami miatt eljárás indult ellene.
Az új kormány intézkedései hozzájárultak ahhoz is, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök üdvözölje a változásokat
és felszabadítsák Magyarország számára a korábban jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több mint 16 milliárd eurós uniós támogatást; ezek folyósítása feltételezi az LMBTQ-jogok tiszteletben tartását is.
