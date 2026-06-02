Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
LMBT Magyarország Ursula von der Leyen Magyar Péter Európai Unió

Meglépte Magyar Péter: teljesítette Von der Leyen első követelését, és ez még csak a jéghegy csúcsa

2026. június 02. 11:37

Ezt már egyik fél sem titkolja.

2026. június 02. 11:37
null

Magyar Péter miniszterelnök engedélyezte a 31. Budapest Pride megrendezését, jelezve ezzel egy új politikai korszak kezdetét Magyarországon – írja az El Observador.

A lap szerint a szervezők bizakodóak az esemény normális lebonyolításában, miután az Európai Unió Bírósága diszkriminatívnak ítélte Orbán Viktor korábbi kormányának 2021-es LMBTQ+-ellenes törvényét. Orbán Viktor és a Fidesz szigorú tiltásokat vezettek be, de Karácsony Gergely főpolgármester kulturális rendezvénnyé alakította át a felvonulást, ami miatt eljárás indult ellene.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az új kormány intézkedései hozzájárultak ahhoz is, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök üdvözölje a változásokat

és felszabadítsák Magyarország számára a korábban jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több mint 16 milliárd eurós uniós támogatást; ezek folyósítása feltételezi az LMBTQ-jogok tiszteletben tartását is.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2026. június 02. 12:01
Tisza világ, buzi világ. Magyarország.
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2026. június 02. 12:00
Vihar a biliben. Eddig is volt felvonulás, ezután is lesz.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. június 02. 12:00
Tényeleg nincs ennél fontosabb. Amúgy neki kell ezt is engedélyezni? Tényleg hajuk ezt a demokratikus, jogállamos fékes-ellensúlyos szarakodást. Legyen az amit ő akar, akkor és úgy, ahogy ő akarja. Aztán majd ha nem jó, akkor a következő választáson elzavarjuk, ha ő is úgy akarja. Ebbe az irányba haladunk.
Válasz erre
0
0
kirvik3
2026. június 02. 11:55
A miniszterelnök engedélyez? Mi van itt? A törvények engedélyeznek és a hatóságok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!