06. 02.
kedd
demkó attila nominális gdp vélemény

Egy kis forinterősödés és beelőzzük Lengyelországot

2026. június 02. 09:44

Ahogy többször elmondtam, erősen torzítóak a nominális GDP összehasonlítasok.

„Ahogy itt többször elmondtam, erősen torzítóak a nominális GDP összehasonlítasok. Egy érdekes cikk a Portfolión leírja, mit is jelent a forinterősödés. Jót, de rosszat is, semmi sem fekete vagy fehér. De az biztos, hogy hirtelen sokkal »fejlettebbek« és »gazdagabbak« lettünk, mert a legtöbb sokak által készpénznek vett összehasonlitás egyszerűen az aktuális forintárfolyamtól függött. Nahát, egy kis forinterősödés és beelőzzük Lengyelországot (is)?

Jelzem, ugyanez lesz a fizetések összehasonlitasánál is. Ezért van sokkal több értelme a vásárló erő paritásnak.”

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. június 02. 11:44
Áprilisban csak 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9%-kal alacsonyabb, a behozatalé 10%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az egyenleg 1045 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten, vagyis csak áprilisban a külkeren elbuktunk 1 milliárdot az erős forint miatt...
titi77
2026. június 02. 10:12
nézzük meg kinek volt jó az euro bevezetése! a németek nyertek rajta! ita. f. gr. cze. esp. hr.................................... meg a többi vesztett rajta!
stormy
2026. június 02. 10:12
mindenki tartasa szem előtt hogy a koldusm szarra bombázott, megtizedelt ukrajna játékpénze 10x erösebb mint a forint.
egyszeri
2026. június 02. 10:01
Biztos, hogy ez olyan jó dolog, mint ahogyan ezt sokan gondolják? Ha az állam gazdasági erősödésére gondolunk akkor inkább rossz. Japán se az erős yen-nek (JPY) köszönheti a háború utáni felemelkedését hanem inkább fordítva, akár mesterségesen is alacsonyan tartva az árfolyamát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!