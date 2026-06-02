„Ahogy itt többször elmondtam, erősen torzítóak a nominális GDP összehasonlítasok. Egy érdekes cikk a Portfolión leírja, mit is jelent a forinterősödés. Jót, de rosszat is, semmi sem fekete vagy fehér. De az biztos, hogy hirtelen sokkal »fejlettebbek« és »gazdagabbak« lettünk, mert a legtöbb sokak által készpénznek vett összehasonlitás egyszerűen az aktuális forintárfolyamtól függött. Nahát, egy kis forinterősödés és beelőzzük Lengyelországot (is)?

Jelzem, ugyanez lesz a fizetések összehasonlitasánál is. Ezért van sokkal több értelme a vásárló erő paritásnak.”