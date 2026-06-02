unió szalai piroska magyaroszág kármán andrás magyarország Magyar Péter szegénység mutató

Szembesítették a tiszásokat a Parlamentben: figyelmeztették őket, hogy azt a mutatót kell használniuk, amelyre Magyarország vállalást tett az EU felé (VIDEÓ)

2026. június 02. 08:12

Közben alaposan meg is cáfolták Magyar Péter állításait.

Szalai Piroska, fideszes képviselő a hétfői parlamenti ülésnapon felszólalt az azonnali kérdéseknél, és megcáfolta Magyar Péter azon rendszeresen előkerülő állítását, hogy Magyaroszág az Unió legszegényebb országa, mintegy hárommillió honfitársunk el szegénységben.

Az ellenzéki politikus kijelentette, hogy ez nem igaz, és elmondta, hogy az Eurostat szerint 2010-ben volt utoljára valamivel több mint hárommillió szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő magyar állampolgár.

A legfrissebb jelentések szerint már csak valamivel több 1,7 millióan vannak, tehát mintegy 1,3 millió ember ki tudott lépni a szegénységből.

Ráadásul 2017 óta Magyarország ebben a mutatóban (AROPE) már az uniós átlagnál jobban teljesít – mutatott rá Szalai Piroska, kiemelve, hogy ez a mérőszám azért fontos, mert e indikátor alapján kellett az uniós források lehívásához vállalásokat tenni.

Elhangzott, hogy 

a 2010 és 2020 közötti stratégiában vállalt 450 ezres javulást több mint kétszeresen teljesítették,

 és így Magyarország negyedik volt abban a sorban, ahol a leginkább csökkent a szegénység. A közgazdász hozzáfűzte, hogy a 2030-ig tartó időszakra is van vállalásuk, és ebből a vállalásból 63 százalékot teljesítettünk 2024-ig, így megint a negyedik legjobbak vagyunk.

A munka nem érhet véget, amíg egyetlen ember is nélkülözésben él, de az eredményeinket sem tagadhatjuk le! Mindenképpen azt szeretném, hogyha ezt a vállalást, – amit tettünk – szem előtt tartanák”

– szögezte le előre tekintve Szalai Piroska.

A korábbi miniszterelnök volt főtanácsadója arra is kitért, hogy Magyar Pétertől azt szerette volna megtudni, hogy milyen konkrét vállalásaink vannak most az uniós szegénységi mutatók csökkentésében, és mindezt milyen ütemezéssel és eszközökkel kívánja ezt elérni. 

Gazdasági növekedést ígér a Tisza-kormány

A kérdésre – mivel a kormányfő nem volt jelen – Kármán András miniszter válaszolt, aki az elhangzottakat a fogyasztási mutatókkal próbálta árnyalni, és kijelentette, hogy Magyarország megannyi lehetőséget elmulasztott az elmúlt 16 évben.

Továbbá a tárcavezető elismételte azt a célkitűzést, hogy a Tisza-kormány a jövőben mindenképp szeretné a gazdasági növekedést újra beindítani. S külön fókuszt kap majd intézkedéseik között a szegényebbek adóterheinek csökkentése és a kisnyugdíjak felzárkóztatása.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
antoniosalazar
2026. június 02. 08:45
Ergitantoniosalazar 2026. június 02. 08:32 És a KSH szerint mik a létminimumok? """A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2015-ben – a Fidesz-kormányzás idején – szakmai indokokra hivatkozva megszüntette a hivatalos létminimum számítását és publikálását. Azóta a kormányzat ezt a statisztikai kategóriát nem használja"""
Ergit
2026. június 02. 08:29
"Kármán András miniszter válaszolt, aki az elhangzottakat a fogyasztási mutatókkal próbálta árnyalni" - persze, hogy "árnyalni" kell akármivel, máskülönben még kiderül, milyen jól teljesített a FIDESZ-KDNP kormány!!
pollip
2026. június 02. 08:25
Kármán már nem mondta, hogy mindenki jobban fog élni:-)))
pollip
2026. június 02. 08:24
A tiszás képviselők úgy viselkednek a Parlamentben, mintha színházban lennének. Nézik az előadást és néha nevetnek, néha tapsolnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!