Szembesítették a tiszásokat a Parlamentben: figyelmeztették őket, hogy azt a mutatót kell használniuk, amelyre Magyarország vállalást tett az EU felé (VIDEÓ)

Szalai Piroska, fideszes képviselő a hétfői parlamenti ülésnapon felszólalt az azonnali kérdéseknél, és megcáfolta Magyar Péter azon rendszeresen előkerülő állítását, hogy Magyaroszág az Unió legszegényebb országa, mintegy hárommillió honfitársunk el szegénységben.

Az ellenzéki politikus kijelentette, hogy ez nem igaz, és elmondta, hogy az Eurostat szerint 2010-ben volt utoljára valamivel több mint hárommillió szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő magyar állampolgár.