Szépen nézünk ki: Brüsszel végre észrevette, hogy minden ötödik európai szegény, majd elegánsan a tagállamokra tolta a felelősséget

Brüsszel végre maga is kénytelen volt észrevenni, hogy a helyzet több mint kínos. Az Európai Unióban ma már nagyjából minden ötödik ember szegénységi kockázatnak van kitéve, ami a hivatalos szóhasználat mögött valójában azt jelenti, hogy milliók élnek szegénységben. Az Európai Bizottság újabb ambiciózus célt tűzött ki maga elé, ezúttal a szegénység felszámolását, ám a megoldás inkább emlékeztet egy jól ismert uniós formulára.

Több koordináció, több együttműködés, több figyelem – csak épp több pénz nincs.

A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság első átfogó szegénységellenes stratégiája arra szólítja fel a tagállamokat, hogy jobban használják fel a már meglévő uniós forrásokat. A brüsszeli érvelés szerint a pénz létezik, csak nem költik el elég hatékonyan. Kritikusok viszont ezt finoman szólva is kevésnek tartják.