Szépen nézünk ki: Brüsszel végre észrevette, hogy minden ötödik európai szegény, majd elegánsan a tagállamokra tolta a felelősséget

Uniós szinten hat év alatt alig történt javulás, miközben nem egy „bezzegországban” nőtt a szegények aránya.
Brüsszel végre maga is kénytelen volt észrevenni, hogy a helyzet több mint kínos. Az Európai Unióban ma már nagyjából minden ötödik ember szegénységi kockázatnak van kitéve, ami a hivatalos szóhasználat mögött valójában azt jelenti, hogy milliók élnek szegénységben. Az Európai Bizottság újabb ambiciózus célt tűzött ki maga elé, ezúttal a szegénység felszámolását, ám a megoldás inkább emlékeztet egy jól ismert uniós formulára.
Több koordináció, több együttműködés, több figyelem – csak épp több pénz nincs.
A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság első átfogó szegénységellenes stratégiája arra szólítja fel a tagállamokat, hogy jobban használják fel a már meglévő uniós forrásokat. A brüsszeli érvelés szerint a pénz létezik, csak nem költik el elég hatékonyan. Kritikusok viszont ezt finoman szólva is kevésnek tartják.
A számok mindenesetre nehezen vitathatók. A Politico által ismertetett adatok szerint 2025-ben az unió lakosságának 20,9 százaléka volt kitéve szegénységi kockázatnak – vagyis nagyjából minden ötödik európai ténylegesen szegény.
Ez alig javulás a 2019-es 21,1 százalékhoz képest.
Az uniós célkitűzés szerint 2030-ig legalább 15 millióval kellene csökkenteni ezt a számot, ám eddig mindössze 3,4 milliós javulást sikerült elérni. Ahogy egy uniós tisztviselő fogalmazott:
A haladás lassú volt, és ezt fel kell ismernünk.
A brüsszeli aggodalom nem pusztán szociális jellegű. A háttérben egyre inkább politikai megfontolások húzódnak meg. A dokumentum szerint a szegénység hozzájárul a radikalizációhoz és az unióba vetett bizalom csökkenéséhez is. Ez a „radikalizáció” azonban sok esetben nem mást jelent, mint hogy a választók a mindennapi megélhetési gondok miatt elfordulnak a brüsszeli elithez igazodó baloldali kormányoktól, és szuverenista, jobboldali erőknek adnak felhatalmazást, amelyek határozottabb választ ígérnek a problémákra.
A Politico részletesen bemutatja, hogy a helyzet korántsem egységes az unióban. Miközben több kelet-közép-európai országban csökkent a szegénység aránya, addig számos gazdag nyugati tagállamban éppen ellenkező folyamat zajlik:
Ezzel szemben Magyarországon csökkenés figyelhető meg 21,1 százalékról 19,5 százalékra.
A járvány különösen a nyugati országokban fordította meg a korábbi trendeket, miközben a megélhetési költségek emelkedése tovább súlyosbította a helyzetet.
A brüsszeli elképzelés szerint a megoldás kulcsa a meglévő források jobb felhasználása. A következő többéves költségvetésben mintegy 100 milliárd eurót különítenének el szociális célokra, ám ez nem új pénz, hanem már betervezett keret. A kritikusok szerint ez nem elegendő. Juliana Wahlgren, az Európai Szegénységellenes Hálózat igazgatója egyenesen úgy fogalmazott:
Pénz nélkül nincs valódi stratégia.
A Bizottság viszont kitart amellett, hogy az eszközök rendelkezésre állnak, és inkább a végrehajtással van probléma. A kérdés csak az, hogy egy olyan helyzetben, amikor a számok alig javulnak, ez mennyire lesz meggyőző. Mindeközben Brüsszel maga is elismeri, hogy ha
az emberek nem engedhetik meg maguknak a lakhatást, az élelmet, az ellátást vagy az oktatást, akkor társadalmaink gyengébbé válnak, és a bizalom sérül.
A diagnózis tehát végre megvan. A terápia egyelőre kevésbé.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP