Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország szegénység nélkülözés Európai Unió

Szépen nézünk ki: Brüsszel végre észrevette, hogy minden ötödik európai szegény, majd elegánsan a tagállamokra tolta a felelősséget

2026. május 05. 08:42

Uniós szinten hat év alatt alig történt javulás, miközben nem egy „bezzegországban” nőtt a szegények aránya.

2026. május 05. 08:42
null

Brüsszel végre maga is kénytelen volt észrevenni, hogy a helyzet több mint kínos. Az Európai Unióban ma már nagyjából minden ötödik ember szegénységi kockázatnak van kitéve, ami a hivatalos szóhasználat mögött valójában azt jelenti, hogy milliók élnek szegénységben. Az Európai Bizottság újabb ambiciózus célt tűzött ki maga elé, ezúttal a szegénység felszámolását, ám a megoldás inkább emlékeztet egy jól ismert uniós formulára. 

Több koordináció, több együttműködés, több figyelem – csak épp több pénz nincs.

A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság első átfogó szegénységellenes stratégiája arra szólítja fel a tagállamokat, hogy jobban használják fel a már meglévő uniós forrásokat. A brüsszeli érvelés szerint a pénz létezik, csak nem költik el elég hatékonyan. Kritikusok viszont ezt finoman szólva is kevésnek tartják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel és a szegénység realitása

A számok mindenesetre nehezen vitathatók. A Politico által ismertetett adatok szerint 2025-ben az unió lakosságának 20,9 százaléka volt kitéve szegénységi kockázatnak – vagyis nagyjából minden ötödik európai ténylegesen szegény. 

Ez alig javulás a 2019-es 21,1 százalékhoz képest.

Az uniós célkitűzés szerint 2030-ig legalább 15 millióval kellene csökkenteni ezt a számot, ám eddig mindössze 3,4 milliós javulást sikerült elérni. Ahogy egy uniós tisztviselő fogalmazott:

A haladás lassú volt, és ezt fel kell ismernünk.

A brüsszeli aggodalom nem pusztán szociális jellegű. A háttérben egyre inkább politikai megfontolások húzódnak meg. A dokumentum szerint a szegénység hozzájárul a radikalizációhoz és az unióba vetett bizalom csökkenéséhez is. Ez a „radikalizáció” azonban sok esetben nem mást jelent, mint hogy a választók a mindennapi megélhetési gondok miatt elfordulnak a brüsszeli elithez igazodó baloldali kormányoktól, és szuverenista, jobboldali erőknek adnak felhatalmazást, amelyek határozottabb választ ígérnek a problémákra.

Nyugaton romlik a helyzet, Magyarország kivétel

A Politico részletesen bemutatja, hogy a helyzet korántsem egységes az unióban. Miközben több kelet-közép-európai országban csökkent a szegénység aránya, addig számos gazdag nyugati tagállamban éppen ellenkező folyamat zajlik:

  • Franciaországban például 2019-ben még 18,8 százalék volt a szegénységi kockázatnak kitettek aránya, 2025-re ez 20,8 százalékra nőtt. 
  • Németországban még látványosabb az elmozdulás 17,3 százalékról 21,2 százalékra,
  • Ausztriában 16,5 százalékról 18,8 százalékra emelkedett ez a mutató, 
  • Finnországban pedig 14,5-ről 17,2 százalékra.

Ezzel szemben Magyarországon csökkenés figyelhető meg 21,1 százalékról 19,5 százalékra.

A járvány különösen a nyugati országokban fordította meg a korábbi trendeket, miközben a megélhetési költségek emelkedése tovább súlyosbította a helyzetet.

Van stratégia, pénz nincs

A brüsszeli elképzelés szerint a megoldás kulcsa a meglévő források jobb felhasználása. A következő többéves költségvetésben mintegy 100 milliárd eurót különítenének el szociális célokra, ám ez nem új pénz, hanem már betervezett keret. A kritikusok szerint ez nem elegendő. Juliana Wahlgren, az Európai Szegénységellenes Hálózat igazgatója egyenesen úgy fogalmazott:

Pénz nélkül nincs valódi stratégia.

A Bizottság viszont kitart amellett, hogy az eszközök rendelkezésre állnak, és inkább a végrehajtással van probléma. A kérdés csak az, hogy egy olyan helyzetben, amikor a számok alig javulnak, ez mennyire lesz meggyőző. Mindeközben Brüsszel maga is elismeri, hogy ha

az emberek nem engedhetik meg maguknak a lakhatást, az élelmet, az ellátást vagy az oktatást, akkor társadalmaink gyengébbé válnak, és a bizalom sérül.

A diagnózis tehát végre megvan. A terápia egyelőre kevésbé.

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 05. 09:04
Magyar Péter szavai nem nyugtattak meg minket. Ki fogjuk vizsgálni a Tisza Párt és Magyar Péter költéseit és amennyiben bűncselekmény gyanúja merülne fel, megtesszük a szükséges feljelentéseket.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. május 05. 09:02 Szerkesztve
A rezsi csökkentés eltörlése mégis egyike a prioritásának! Nálunk ha bekövetkezne elindulna a adósságot görgetés már egyszer jól megismert gyakorlata.2006-2008-2009 A kérésre szolg. Kikötések időszaka amikor is védelem Támogatásnélküli pl nyugdíjasok maguk kezdeményezik hiszen ha piaci àrakkal, elég ha az energia árak változásait figyeljük, számolunk nem marad semmi a nyugdijából .(.se 13 -14 havi, se nyugdij prémium, Rosszabb esetben meg nyugdíj adó) (munkaválalók meg differenciált adózás, hitel törlesztés ha egyáltalán lesz állása ..)
Válasz erre
0
0
duro_dorka
•••
2026. május 05. 08:57 Szerkesztve
"milliók élnek szegénységben" Megint az a fránya csúsztatás. Minden 5., azaz 450.000.000 / 5 = 90.000.000 Legjobb szándékkal is, tízmilliók élnek szegénységben, illetve annak kockázatában. Nem meglepő, az uniós lakosság pénzét Ursula démon beletolja Kurvajnába, amennyit tud.
Válasz erre
0
0
Cogito ergo sum
2026. május 05. 08:56
Pénz nélkül nincs valódi stratégia. az emberek nem engedhetik meg maguknak a lakhatást, az élelmet, az ellátást vagy az oktatást, akkor társadalmaink gyengébbé válnak, és a bizalom sérül. Nos! Ezen két mondat a lényeg. Bezzeg a hoholokra van pénz, igaz az is kölcsönből már. A trend nem újkeletű, a magországokban a 2000-es években már fenn állt. A lakhatási és rezsiköltségek és étkezés szinte a teljes fizetést elvitte. Tapasztalatból.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!