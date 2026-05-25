Visszatért a rettegett ebolavírus: minden, amit a járványról tudni lehet!

Ázsiában ismét dühöng a koronavírus – ijesztően megugrott a fertőzések száma
Az egészségügyi hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a járvány alakulását.
Félő, hogy túl lassan ismerték fel a halálos járvány terjedését, ami még inkább kockáztatja, hogy a határokon túlra is átterjedt a vírus.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány vélhetően több mint 170 halálesethez és körülbelül 750 fertőzötthöz vezetett – írja a New York Times.
A járvány gyorsan terjed Kongó keleti részén, és attól tartanak, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint amit az első számadatok jeleztek
– mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Világ Egészségügyi Szervezet főigazgatója.
Amerika már szigorú utazási korlátozásokat vezetett be afrikai országokkal kapcsolatban.
Még nem tudni pontosan, mikor kezdődött a járvány, de először májusban azonosították a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, Ituri tartományában, ahol nagy számú, a konfliktus miatt elüldözött embert és sok, a régió aranybányái által odavonzott migránsmunkást tartanak számon. A WHO szerint a régióban tapasztalható népességmozgás növelte a vírus terjedésének kockázatát.
A korai tesztelés nem tudta azonosítani a járványért felelős ritka ebolafajtát, ami késleltette az egészségügyi hatóságok reagálását.
Amióta Bunia városában – a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő nyüzsgő településen – ebolajárványt hirdettek, világszerte riadóba léptek.
A határokat lezárták, a járatokat egészen az Egyesült Államokig átirányították, a labdarúgó-világbajnokságra készülő kongói válogatott pedig jelenleg Belgiumban van karanténban.
Bunia városában a válság közepén, a szervezett reagálás szokásos jelei – nagy orvosi sátrak, lezárt fehér ruhákba és védőszemüvegbe öltözött orvosok, valamint szigorú izolációban fekvő betegek – még nem láthatóak – írja a Times.
Ehelyett a kezdeti segélyezési erőfeszítések csak most indulnak be. Szombaton Bunia fő kórházán kívül a munkások szögeket vertek és sátrakat állítottak fel néhány méterre a főbejárattól, hogy kétségbeesett rohanásban felállítsanak néhány elkülönítő osztályt, ahol a betegeket osztályozni, elkülöníteni és kezelni lehet.
„A vírus messze előttünk jár”
– mondta Ahmed Mahat, az International Medical Corps vezetője, amely két elkülönítő osztályt épít. „És gyorsan terjed.”
A katasztrofálisan későn – talán két hónappal a kitörés után – felfedezett járvány kikezdte a nemzetközi reagálási rendszert, amely most nehezen indul be.
Nyitókép: Seros MUYISA / AFP
