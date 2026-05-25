ebola who kongói demokratikus köztársaság kongó egészségügyi világszervezet vírus járvány

Visszatért a rettegett ebolavírus: minden, amit a járványról tudni lehet!

2026. május 25. 09:06

Félő, hogy túl lassan ismerték fel a halálos járvány terjedését, ami még inkább kockáztatja, hogy a határokon túlra is átterjedt a vírus.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány vélhetően több mint 170 halálesethez és körülbelül 750 fertőzötthöz vezetett – írja a New York Times. 

A járvány gyorsan terjed Kongó keleti részén, és attól tartanak, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint amit az első számadatok jeleztek 

– mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Világ Egészségügyi Szervezet főigazgatója.

Amerika már szigorú utazási korlátozásokat vezetett be afrikai országokkal kapcsolatban. 

Még nem tudni pontosan, mikor kezdődött a járvány, de először májusban azonosították a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, Ituri tartományában, ahol nagy számú, a konfliktus miatt elüldözött embert és sok, a régió aranybányái által odavonzott migránsmunkást tartanak számon. A WHO szerint a régióban tapasztalható népességmozgás növelte a vírus terjedésének kockázatát.

A korai tesztelés nem tudta azonosítani a járványért felelős ritka ebolafajtát, ami késleltette az egészségügyi hatóságok reagálását.

Hogyan állítható meg az ebola?

Amióta Bunia városában – a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő nyüzsgő településen – ebolajárványt hirdettek, világszerte riadóba léptek. 

A határokat lezárták, a járatokat egészen az Egyesült Államokig átirányították, a labdarúgó-világbajnokságra készülő kongói válogatott pedig jelenleg Belgiumban van karanténban.

Bunia városában a válság közepén, a szervezett reagálás szokásos jelei – nagy orvosi sátrak, lezárt fehér ruhákba és védőszemüvegbe öltözött orvosok, valamint szigorú izolációban fekvő betegek – még nem láthatóak – írja a Times. 

Ehelyett a kezdeti segélyezési erőfeszítések csak most indulnak be. Szombaton Bunia fő kórházán kívül a munkások szögeket vertek és sátrakat állítottak fel néhány méterre a főbejárattól, hogy kétségbeesett rohanásban felállítsanak néhány elkülönítő osztályt, ahol a betegeket osztályozni, elkülöníteni és kezelni lehet.

„A vírus messze előttünk jár”

– mondta Ahmed Mahat, az International Medical Corps vezetője, amely két elkülönítő osztályt épít. „És gyorsan terjed.”

A katasztrofálisan későn – talán két hónappal a kitörés után – felfedezett járvány kikezdte a nemzetközi reagálási rendszert, amely most nehezen indul be.

auditorium
2026. május 25. 09:35
Több eu-i járványkórházban ápolnak ebola virussal fertőzött betegeket. Az intenziv turizmus is elősegiti a fertőzést. Sokan utaznak ennek ellenére Kongóba és Ugandába. Az Emergency orvosai is ott segédkeznek és előfordul, h. megfertőződnek, majd hazatérnek.
Kovács József
2026. május 25. 09:34
Az afrikaiakat kéne meggyőzni, ha már majmokkal élnek szexuális életet, legalább használjanak óvszert.
wadcutter
•••
2026. május 25. 09:23 Szerkesztve
Hegedűs Rongyláb doki megmondta, nem számít az ebola, most a kórházi WC papírokkal kell foglalkoznia
