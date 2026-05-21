Ázsiában ismét dühöng a koronavírus – ijesztően megugrott a fertőzések száma

Az egészségügyi hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a járvány alakulását.
A Straits Times beszámolója szerint a május 10. és 16. közötti héten 12 700 koronavírusos esetet regisztráltak Szingapúrban, szemben az előző héten mért 8000 fertőzéssel. Ez közel 60 százalékos növekedést jelent mindössze egy hét alatt.
A fertőzések emelkedésével párhuzamosan a kórházi kezeltek száma is nőtt. A szingapúri Fertőző Betegségek Ügynöksége (CDA) közlése szerint a napi átlagos kórházi felvételek száma 56-ról 73-ra emelkedett, miközben intenzív osztályon átlagosan napi egy beteget kezelnek.
A hatóság hangsúlyozta, hogy
a helyi egészségügyi rendszer jelenleg képes megbirkózni a megnövekedett esetszámmal,
ugyanakkor továbbra is figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását.
A CDA szerint nincs arra utaló jel, hogy a jelenleg terjedő vírusváltozatok fertőzőbbek vagy súlyosabb megbetegedést okoznának a korábbiaknál. A fertőzésszám emelkedésének egyik lehetséges oka a lakosság védettségének fokozatos csökkenése lehet.
Jelenleg az NB.1.8.1 jelű variáns dominál a távol-keleti országban, amely a szekvenált esetek több mint felét teszi ki. A hatóságok szerint a jelenleg használt vakcinák továbbra is hatékony védelmet nyújtanak az új változattal szemben.
A szingapúri egészségügyi szervek elsősorban
ajánlják az emlékeztető oltások felvételét. Emellett az egészségügyi dolgozókat és a veszélyeztetett csoportokkal együtt élő vagy dolgozó embereket is oltásra ösztönzik.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy betegség esetén korlátozzák a társas érintkezéseket, lehetőség szerint kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat, valamint tünetek jelentkezésekor viseljenek maszkot.
Fotó: Roslan RAHMAN / AFP