Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
koronavírus Szingapúr Covid 19 egészségügy járvány

Ázsiában ismét dühöng a koronavírus – ijesztően megugrott a fertőzések száma

2026. május 21. 21:26

Az egészségügyi hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a járvány alakulását.

2026. május 21. 21:26
null

A Straits Times beszámolója szerint a május 10. és 16. közötti héten 12 700 koronavírusos esetet regisztráltak Szingapúrban, szemben az előző héten mért 8000 fertőzéssel. Ez közel 60 százalékos növekedést jelent mindössze egy hét alatt.

A fertőzések emelkedésével párhuzamosan a kórházi kezeltek száma is nőtt. A szingapúri Fertőző Betegségek Ügynöksége (CDA) közlése szerint a napi átlagos kórházi felvételek száma 56-ról 73-ra emelkedett, miközben intenzív osztályon átlagosan napi egy beteget kezelnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A hatóság hangsúlyozta, hogy

a helyi egészségügyi rendszer jelenleg képes megbirkózni a megnövekedett esetszámmal,

ugyanakkor továbbra is figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását.

A CDA szerint nincs arra utaló jel, hogy a jelenleg terjedő vírusváltozatok fertőzőbbek vagy súlyosabb megbetegedést okoznának a korábbiaknál. A fertőzésszám emelkedésének egyik lehetséges oka a lakosság védettségének fokozatos csökkenése lehet.

Jelenleg az NB.1.8.1 jelű variáns dominál a távol-keleti országban, amely a szekvenált esetek több mint felét teszi ki. A hatóságok szerint a jelenleg használt vakcinák továbbra is hatékony védelmet nyújtanak az új változattal szemben.

A szingapúri egészségügyi szervek elsősorban

  • a 60 év felettieknek,
  • az idősotthonok lakóinak, valamint
  • a fokozott egészségügyi kockázatnak kitett személyeknek

ajánlják az emlékeztető oltások felvételét. Emellett az egészségügyi dolgozókat és a veszélyeztetett csoportokkal együtt élő vagy dolgozó embereket is oltásra ösztönzik.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy betegség esetén korlátozzák a társas érintkezéseket, lehetőség szerint kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat, valamint tünetek jelentkezésekor viseljenek maszkot.

***

Fotó: Roslan RAHMAN / AFP

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2026. május 21. 21:59
Urzula fon der Lejen SMS-ét megírta, Szerelmes könnyével azt is telesírta, Pfizernak az e-üzenet Manhattan, New York City városába Örömet viszen a szomorú pangásban, "Pfizerem! Ne mozdulj New York City városából: Kiveszlek, Kiváltlak A nehéz pangásból. Arannyal, Ezüsttel Megfizetek érted; Szívemen Hordom én A te nyereséged.
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. május 21. 21:57
itt regen se duhongott amikor Szarban lezarta az orszagot, a korhazak kongottak az uressegtol ezert is elszamoltatjuk
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2026. május 21. 21:47
Nem, soha többet nem veszek fel maszkot. Ott fogom bojkottálni, ahol csak lehet!
Válasz erre
0
1
astracf
2026. május 21. 21:43
Minden kibaszott járvány a túlnépesedés miatt van! Meg a sötétség miatt, a köcsög kínai, meg a mocskos fekaszar is mindent megzabál! Aztán meg ráengedik Európára a dögletes nyavalyáikat!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!