Ázsiában ismét dühöng a koronavírus – ijesztően megugrott a fertőzések száma

A Straits Times beszámolója szerint a május 10. és 16. közötti héten 12 700 koronavírusos esetet regisztráltak Szingapúrban, szemben az előző héten mért 8000 fertőzéssel. Ez közel 60 százalékos növekedést jelent mindössze egy hét alatt.

A fertőzések emelkedésével párhuzamosan a kórházi kezeltek száma is nőtt. A szingapúri Fertőző Betegségek Ügynöksége (CDA) közlése szerint a napi átlagos kórházi felvételek száma 56-ról 73-ra emelkedett, miközben intenzív osztályon átlagosan napi egy beteget kezelnek.