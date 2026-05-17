hegedűs zsolt pintér sándor egészségügyi miniszter egészségügy szakápoló

Az új egészségügyi miniszter végre elárulta, hol kezdődik a betegbiztonság

2026. május 17. 09:54

Hegedűs Zsolt szerint kritikus a helyzet, de ezt eddig is tudtuk. A kérdés, hogy honnan teremt elő a miniszter több tízezer képzett embert?

null

A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett – írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt szerint e területen 

kritikus a helyzet, 

pedig Pintér Sándor az egészségügyért is felelős, volt belügyminiszter az átadás-átvételen kijelentette: egyetlen olyan ügy sincs, ami miatt neki vagy az általa irányított kollégáknak szégyenkezniük kellene, és idén februárban még azt mondta, hogy ami feladatot kapott mindent sikerült megoldania. A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását – tette hozzá Hegedűs Zsolt.

Közölte: a jövő héten egyeztetnek a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban 

a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította: több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek.

Mint írta vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát, ami rendszerszintű önkizsákmányolás.

A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika.

 Az intenzív területen 1609 szakasszisztensből 1079 46-60 év közötti, miközben a 25-45 évesek száma mindössze 212.

Megállapította, hogy a műtőkben hasonló a probléma: 

hiába van orvos, ha nincs elég műtős szakasszisztens, műtőssegéd és megfelelően képzett szakdolgozó.

 Így nemcsak a tervezett műtétek, hanem az akut beavatkozások biztonsága is sérülhet. Ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása – sorolta.

Hangsúlyozta, hogy a járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet. Az asszisztensi tagozat száma 12 285, de közel kétharmaduk 45 év feletti, a 60 év felettieké több mint 2000.

„Ez az örökség: 

elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ki kell mondani: alapjában sérül már a betegbiztonság.

Hegedűs Zsolt szerint 

Bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimumfeltételek kellenek. 

Több szakdolgozó az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba – fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. május 17. 13:01
Magyar Péter a globalista zsarnokság szolgálatában áll. Gerinctelenül kiszolgálja a liberálfasiszták demagóg vezetőit és beteges ideológiáját, ami falanszterré akarja változtatni a világot. A gátlástalan hazudozás, mocskolódás, vádaskodás és impertinencia nem a modern világ tempója, hanem szociopátia.
Perger
2026. május 17. 12:54
Az előző kormánynak volt egymillió munkahely teremtésére egy optimista programja amit sokan kételkedve fogadtak. De megcsinálta! Történt ez azért mer volt elképzelése, elszántsága, jövőképe. Ámítással, ígéretekkel és fenyegetésekkel nehéz lesz eredményt felmutatni. Aztán a fránya internet népe rögvest kiszavaz a minisztériumból!
tapir32
2026. május 17. 12:42
Mit érnek Magyar Péter hazug korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. /Ezek a minősítések felmérésen alapulnak szemben a Transparency Tiszás aktivisták bemondásán alapuló minősítésével./
Nagyhuba1
2026. május 17. 11:47
A betegbizonság ott kezezdődik, hogy időpont kéréshez nem kelll órákat tölteni a telefon mellett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!