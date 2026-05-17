Az új egészségügyi miniszter végre elárulta, hol kezdődik a betegbiztonság

Ki lesz az új egészségügyi miniszter?
Hegedűs Zsolt bemutatkozik.
Hegedűs Zsolt szerint kritikus a helyzet, de ezt eddig is tudtuk. A kérdés, hogy honnan teremt elő a miniszter több tízezer képzett embert?
A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett – írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt szerint e területen
kritikus a helyzet,
pedig Pintér Sándor az egészségügyért is felelős, volt belügyminiszter az átadás-átvételen kijelentette: egyetlen olyan ügy sincs, ami miatt neki vagy az általa irányított kollégáknak szégyenkezniük kellene, és idén februárban még azt mondta, hogy ami feladatot kapott mindent sikerült megoldania. A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását – tette hozzá Hegedűs Zsolt.
Közölte: a jövő héten egyeztetnek a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban
a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította: több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek.
Mint írta vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát, ami rendszerszintű önkizsákmányolás.
A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika.
Az intenzív területen 1609 szakasszisztensből 1079 46-60 év közötti, miközben a 25-45 évesek száma mindössze 212.
Megállapította, hogy a műtőkben hasonló a probléma:
hiába van orvos, ha nincs elég műtős szakasszisztens, műtőssegéd és megfelelően képzett szakdolgozó.
Így nemcsak a tervezett műtétek, hanem az akut beavatkozások biztonsága is sérülhet. Ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása – sorolta.
Hangsúlyozta, hogy a járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet. Az asszisztensi tagozat száma 12 285, de közel kétharmaduk 45 év feletti, a 60 év felettieké több mint 2000.
„Ez az örökség:
elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ki kell mondani: alapjában sérül már a betegbiztonság.
Hegedűs Zsolt szerint
Bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimumfeltételek kellenek.
Több szakdolgozó az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba – fogalmazott.
(MTI)
