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csató gábor hegedűs zsolt Országos Mentőszolgálat

Kirúgták az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

2026. június 03. 17:47

Már meg is van az utódja.

2026. június 03. 17:47
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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatóját – számolt be a 24.hu. Az OMSZ a hírt megerősítette, hozzátéve, hogy a vezetői megbízatás közös megegyezéssel szűnt meg. A tárcavezető korábban már többször beszélt arról, hogy át kívánják alakítani a mentőszolgálat működését, valamint a sokat vitatott ügyeleti ellátást.

Az új főigazgatói pályázat elbírálásáig a feladatokat megbízottként Constantinovits Miklós látja el, aki eddig a szervezet orvosszakmai osztályát vezette. Az oxyológus és sürgősségi szakorvos fő céljaként a szakmai kontinuitást, valamint egy a korábbinál hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte meg.

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Constantinovits a megújulást három pillérre – a betegbiztonságra, a társadalmi bizalom erősítésére és a modern protokollok követésére – építené. Ennek érdekében felülvizsgálják a mentésirányítást, valamint modernizálják a gépjármű- és felszerelésállományt.

„Olyan szervezet építése a célunk, amely minden magyar ember bizalmát élvezi, és ahol a bajtársak is kiszámítható jövőképet láthatnak. A múltunk kötelez minket a megújulásra” – fogalmazott a megbízott főigazgató, átláthatóságot ígérve a fejlesztésekben.

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba/MTI

 

Összesen 23 komment

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Sorrend:
GrumpyGerald
2026. június 03. 19:21
Biztos eddig balosokhoz nem ment ki a mentő, erre rájött álmagyar péter és kirúgta. Rohadt kunbélák szétverik az országot. Azt hiszik, hagyni fogjuk, de fogalmuk sincs az igazság erejéről (mivel csak a hazugságot ismerik).
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0
0
nyugalom
2026. június 03. 19:00
Szöveg! Eddig minden rossz volt, de mostantól.......
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3
0
namégmitnem
2026. június 03. 18:53
"Constantinovits a megújulást három pillérre – a betegbiztonságra, a társadalmi bizalom erősítésére és a modern protokollok követésére – építené." Értjük. Sz7ét kell verni a Mentőszolgálatot (is).
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4
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 18:50
Világ sógorkomái egyesüljetek! 😍😍😍😍
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6
0
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