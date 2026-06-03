Kirúgták az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatóját – számolt be a 24.hu. Az OMSZ a hírt megerősítette, hozzátéve, hogy a vezetői megbízatás közös megegyezéssel szűnt meg. A tárcavezető korábban már többször beszélt arról, hogy át kívánják alakítani a mentőszolgálat működését, valamint a sokat vitatott ügyeleti ellátást.
Az új főigazgatói pályázat elbírálásáig a feladatokat megbízottként Constantinovits Miklós látja el, aki eddig a szervezet orvosszakmai osztályát vezette. Az oxyológus és sürgősségi szakorvos fő céljaként a szakmai kontinuitást, valamint egy a korábbinál hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte meg.
Constantinovits a megújulást három pillérre – a betegbiztonságra, a társadalmi bizalom erősítésére és a modern protokollok követésére – építené. Ennek érdekében felülvizsgálják a mentésirányítást, valamint modernizálják a gépjármű- és felszerelésállományt.
„Olyan szervezet építése a célunk, amely minden magyar ember bizalmát élvezi, és ahol a bajtársak is kiszámítható jövőképet láthatnak. A múltunk kötelez minket a megújulásra” – fogalmazott a megbízott főigazgató, átláthatóságot ígérve a fejlesztésekben.
Nyitókép forrása: Krizsán Csaba/MTI