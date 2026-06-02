hegedűs zsolt hegedűs lóránt életvédők szövetsége egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter édesapja a gyermekeiről készült fotóval állt ki az élet védelme mellett (VIDEÓ)

2026. június 02. 11:50

A szívhangrendelet vitája után különösen érdekes ez a felvétel.

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn éles vita bontakozott ki a Parlamentben a szívhangrendelet jövőjéről. Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője azt kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől, hogy a kormány továbbra is támogatja-e annak a szabályozásnak az alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását az abortusz előtt. 

A miniszter válaszában úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett intézkedés egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a hozzá fűzött célokat. A kijelentés jelentős visszhangot váltott ki a közéletben, és újra napirendre emelte a magzati élet védelmével kapcsolatos társadalmi vitákat.

A parlamenti szóváltást követően egy 2007-ben készült felvétel kezdett terjedni a közösségi médiában. A videón Hegedűs Lóránt református püspök látható, amint gyermekei – köztük a jelenlegi egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt – fényképét felmutatva áll ki az élet védelme mellett. A felvételhez kapcsolódó bejegyzésben az Életvédők Szövetsége arra szólítja fel az embereket, hogy hallják meg az egykori püspök üzenetét, és tegyenek meg mindent az élet védelméért.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. június 02. 14:55
A Fidesz-KDNP kritikája az EU-val kapcsolatban az EU javítását célozza. Az EU-val szembeni kritikátlan hozzáállás az EU tönkretételének stratégiája. Magyar Péter és a Tisza az EU ellensége! Nem az a barát, aki mindig mindenben igazat ad neked, hanem az, aki időben megmondja, hogy hülyeséget akarsz csinálni!
B_kanya
2026. június 02. 14:45
nempolitizalok-0 2026. június 02. 13:28 "Vajon a libsiket miért zavarja ez a rendelet? Az összes dühödten támadja mióta megvan. " Pedig az anyaméhben megölt gyereket nem tudja bitezsoltibácsi efebofílizálni... A libsi dilemma, ugye.
SzkeptiKUSS
2026. június 02. 14:13
Kemény ember, értékrendje van! Tisztelem! Ma nehéz lenne egy városnyit összelapátolni az országból, kis túlzással.
alenka
2026. június 02. 14:04
A törvény csak törvény marad.... Egy nő mindent megtesz annak érdekében, hogy gyereke legyen, ...de bármit elkövet amiatt is, hogy ne legyen.... Mert a kéz, mely a bölcsőt ringatja...
