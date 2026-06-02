Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter édesapja a gyermekeiről készült fotóval állt ki az élet védelme mellett (VIDEÓ)

Elszakadt a cérna az egészségügyi miniszternél: a szívhangrendeletről kérdezték Hegedűs Zsoltot (VIDEÓ)
Magyar Péterhez hasonlóan az egészségügyi miniszter sem tudott higgadtan válaszolni az ellenzék kérdésére.
A szívhangrendelet vitája után különösen érdekes ez a felvétel.
Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn éles vita bontakozott ki a Parlamentben a szívhangrendelet jövőjéről. Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője azt kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől, hogy a kormány továbbra is támogatja-e annak a szabályozásnak az alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását az abortusz előtt.
A miniszter válaszában úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett intézkedés egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a hozzá fűzött célokat. A kijelentés jelentős visszhangot váltott ki a közéletben, és újra napirendre emelte a magzati élet védelmével kapcsolatos társadalmi vitákat.
A parlamenti szóváltást követően egy 2007-ben készült felvétel kezdett terjedni a közösségi médiában. A videón Hegedűs Lóránt református püspök látható, amint gyermekei – köztük a jelenlegi egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt – fényképét felmutatva áll ki az élet védelme mellett. A felvételhez kapcsolódó bejegyzésben az Életvédők Szövetsége arra szólítja fel az embereket, hogy hallják meg az egykori püspök üzenetét, és tegyenek meg mindent az élet védelméért.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterhez hasonlóan az egészségügyi miniszter sem tudott higgadtan válaszolni az ellenzék kérdésére.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka