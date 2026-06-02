Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter édesapja a gyermekeiről készült fotóval állt ki az élet védelme mellett (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn éles vita bontakozott ki a Parlamentben a szívhangrendelet jövőjéről. Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője azt kérdezte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől, hogy a kormány továbbra is támogatja-e annak a szabályozásnak az alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását az abortusz előtt.

A miniszter válaszában úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett intézkedés egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a hozzá fűzött célokat. A kijelentés jelentős visszhangot váltott ki a közéletben, és újra napirendre emelte a magzati élet védelmével kapcsolatos társadalmi vitákat.