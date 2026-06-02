Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A következő időszakban majdnem 6.000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.
„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!
Történelmi megállapodás született pénteken az Európai Bizottsággal, hiszen sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni: ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6.000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.
Ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. Például le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől.
Mint ismert, az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre.
Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre konkrétan nulla pályázat érkezett.
Ennek most vége: a pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra.
Az ország közlekedési rendszerének egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés: az elmúlt években százezrek költöztek vidékről be és a fővárosból ki a Budapest körüli agglomerációba és a külső kerületekbe, a legtöbb esetben megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat nélkül. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik szinte elviselhetetlenné Budapest belvárosa
Ennek egyetlen ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, annak pedig talán a legfontosabb eleme, hogy a HÉV-ek kényelemben, minőségben és gyorsaságban is az autó versenyképes alternatívái legyenek. Az előző kormány tíz év alatt csak hagyta tovább lerohadni a HÉV-eket, egyre több embert terelve az autózás felé, mi most alig három hét alatt tudtunk hatalmasat előre lépni, mert ahogy ígértük, a vasútrombolás évei után most a vasútfejlesztés korszaka következik.
Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar HÉV-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát. Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni.”
