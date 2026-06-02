Mint ismert, az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre.

Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre konkrétan nulla pályázat érkezett.

Ennek most vége: a pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra.