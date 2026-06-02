Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány hév fejlesztés

Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!

2026. június 02. 11:09

A következő időszakban majdnem 6.000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.

2026. június 02. 11:09
null
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
Facebook

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!

Történelmi megállapodás született pénteken az Európai Bizottsággal, hiszen sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni: ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6.000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. Például le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől.

Mint ismert, az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre.

Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre konkrétan nulla pályázat érkezett.

Ennek most vége: a pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra.

Az ország közlekedési rendszerének egyik legnagyobb problémája az agglomerációs szétterülés: az elmúlt években százezrek költöztek vidékről be és a fővárosból ki a Budapest körüli agglomerációba és a külső kerületekbe, a legtöbb esetben megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat nélkül. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik szinte elviselhetetlenné Budapest belvárosa

Ennek egyetlen ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, annak pedig talán a legfontosabb eleme, hogy a HÉV-ek kényelemben, minőségben és gyorsaságban is az autó versenyképes alternatívái legyenek. Az előző kormány tíz év alatt csak hagyta tovább lerohadni a HÉV-eket, egyre több embert terelve az autózás felé, mi most alig három hét alatt tudtunk hatalmasat előre lépni, mert ahogy ígértük, a vasútrombolás évei után most a vasútfejlesztés korszaka következik. 

Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar HÉV-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát. Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. június 02. 11:59
Te fika evő mázas agyag edény, egy durva € nem érkezett és belátható időn belül nem is fog. Olvass újságot de ne gay date-t!
Válasz erre
1
0
states-2
2026. június 02. 11:53
Oda ne rosáljunk, ez nlékületek is megvalósult volna, drogos csürhe.
Válasz erre
0
0
Jonny Tyukodi
2026. június 02. 11:52
Te miröl álmodsz buzigyerek????Amúgy meg ha lenne is pénz ,mindent a gyökerektöl kell vásárolni,igaza volt Orbán Viktornak itt is,minden pénz visszamegy!!!A rohadt pisa párt ezt fogja tenni ha kap pénzt valaha!!!!Nem fog csak nagyon nagy árért!!!!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. június 02. 11:51
hiszi a piszi ! hazudnak, ismet !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!