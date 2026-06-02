Miről is szól valójában a kormányzás?
Több településvezető kilátásba helyezte a lemondását, ha a kormány csökkenti a polgármesterek fizetését.
„Sokan kérdeznek arról, hogy maradok-e polgármester, hiszen több településvezető kilátásba helyezte a lemondását, ha a kormány csökkenti a polgármesterek fizetését.
Kétségtelen, hogy az új hatalom nyomás alá helyezte a polgármestereket. Lebegtetik az előrehozott önkormányzati választások lehetőségét, helyi képviselőjük pedig azt szeretné, ha a képviselő-testület feloszlatná magát és a gyulai polgárok költségén új önkormányzati választásokat tartanánk.
Aki engem ismer, tudja, hogy fegyelmezett, kötelességtudó ember vagyok. 2024-ben vállaltam, hogy újabb cikluson át szolgálom szeretett városunkat polgármesterként és önkormányzati képviselőként. Az elvállalt munkát én elvégzem, amíg engedik. 2024-ben a nép tisztességes, törvényes és érvényes választáson döntött arról, hogy kik vezessék Gyula várost. A népszuverenitás elve alapján elvárható egy demokráciában, hogy a nép döntését mindenki tiszteletben tartsa.
Én tehát maradok a helyemen, Önökért dolgozok minden nap 2029-ig, ahogyan azt vállaltam, kivéve, ha az új hatalom idő előtt feloszlatja az önkormányzatokat, de ez esetben is a gyulaiak kezében lesz a döntés joga.
Számíthatnak rám.”
