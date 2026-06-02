gyula önkormányzati választás polgármester

Sokan kérdeznek arról, hogy maradok-e polgármester

2026. június 02. 09:57

Több településvezető kilátásba helyezte a lemondását, ha a kormány csökkenti a polgármesterek fizetését.

2026. június 02. 09:57
Görgényi Ernő
Görgényi Ernő
Facebook

„Sokan kérdeznek arról, hogy maradok-e polgármester, hiszen több településvezető kilátásba helyezte a lemondását, ha a kormány csökkenti a polgármesterek fizetését. 

Kétségtelen, hogy az új hatalom nyomás alá helyezte a polgármestereket. Lebegtetik az előrehozott önkormányzati választások lehetőségét, helyi képviselőjük pedig azt szeretné, ha a képviselő-testület feloszlatná magát és a gyulai polgárok költségén új önkormányzati választásokat tartanánk. 

Aki engem ismer, tudja, hogy fegyelmezett, kötelességtudó ember vagyok. 2024-ben vállaltam, hogy újabb cikluson át szolgálom szeretett városunkat polgármesterként és önkormányzati képviselőként. Az elvállalt munkát én elvégzem, amíg engedik. 2024-ben a nép tisztességes, törvényes és érvényes választáson döntött arról, hogy kik vezessék Gyula várost. A népszuverenitás elve alapján elvárható egy demokráciában, hogy a nép döntését mindenki tiszteletben tartsa. 

Én tehát maradok a helyemen, Önökért dolgozok minden nap 2029-ig, ahogyan azt vállaltam, kivéve, ha az új hatalom idő előtt feloszlatja az önkormányzatokat, de ez esetben is a gyulaiak kezében lesz a döntés joga.

Számíthatnak rám.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. június 02. 10:09
Magyar Péter Brüsszel előtt hajlong, talpnyal, de itthon ő is Brüsszelt játszik. Szeretné, ha a polgármesterek tömegesen felmondanának, hogy új választásokat lehessen kiírni. Az ifjú Kádár csak hozzá lojális embereket kíván maga körül látni.
aacius
2026. június 02. 10:09
Ez véletlenül nem Ptk, hogy egy országgyűlési képviselő feloszlatásra szólítja fel a település vezetését? Gondolom olyan Pócs Jánosos kellemetlenkedések is lesznek. Kedves tiszás szabvazók. A Tisza mindenben alul fogja múlni a Fideszt.
Leskelődő
2026. június 02. 10:07
Isten éltesse!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.