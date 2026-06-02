Kapaszkodjon meg: Tasnádi Péter börtönbe küldené Takács Pétert

A többszörösen elítélt Tasnádi Péter „végre szabadnak” érzi magát és nagyon bízik Magyar Péterben (VIDEÓ)
Tasnádi Péter, akit egyesek a magyar keresztapának neveznek, beszélt Pintér Sándor volt belügyminiszterről is.
A „magyar keresztapa” szívesen adna tanácsokat is a volt egészségügyi államtitkárnak.
Mint írtuk, a többszörösen elítélt Tasnádi Péter az Ultrahang műsorában beszélt arról, hogy a Tisza Párt győzelmével „végre szabadnak” érzi magát, valamint arról, hogy nagyon bízik Magyar Péterben. Tasnádi az interjúban szokás szerint Pintér Sándort és a Fideszt tette felelőssé, hogy „tönkretették”, de arról is beszélt, hogy szerinte a zsidó származása is szerepet játszott abban, hogy „célkeresztbe vették”.
Ezt követően az interjú kapcsán videót tett közzé Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a műsorban a „kilencvenes és kétezres évek hírhedt alvilági figuráját” „megnyugtatja”, hogy a Tisza-kormány belügyminisztere nem a rendőrség kötelékéből érkezett.
Erre reagálva Tasnádi a Facebook-oldalán osztott meg egy videót „Válasz az »Út a börtönbe« program egyik várományosának!” címmel.
Ebben leszögezte, vállalja a múltját, majd feltette a kérdést, vajon Takács Péter vállalja-e az övét.
Riposztjában a „magyar keresztapa” egy ajánlatot is tett Takácsnak. Úgy fogalmazott: „ha majd bilincsbe fogják elvinni Takács elvtársat, akkor szívesen adok tanácsokat, hogy hogyan lehet a börtönéveket elviselni.”
Nyitókép: Tasnádi Péter Facebook-oldala