Hét ukrán drón roncsát is megtalálták az orosz hatóságok a 21 tanuló életét követelő iskolai támadás helyszínén

Oroszország döntött: elzárták a csapokat, nincs több kerozin-export
Ukrajna folyamatos dróntámadásai miatt drasztikus lépésre szánta el magát Moszkva.
Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Ukrajna szándékosan mért csapást arra az iskolára, ahol kiskorúak is tartózkodtak.
Harkiv megyéből indították azokat az ukrán drónokat, amelyek 21 tanulót öltek meg a sztarobilszki pedagógia szakközépiskolában az orosz ellenőrzés alá került luhanszki régióban; a csapás helyszínén hét pilóta nélküli repülőszerkezet maradványait és a műholdas navigálásukhoz szükséges Starlink-antennák darabjait találták meg – mondta az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke.
Alekszandr Basztrikin egy hétfő esti moszkvai tanácskozáson, amelyet Vlagyimir Putyin államfő részvételével tartottak meg sztarobilszki középiskola elleni dróntámadás ügyében indított nyomozásának állásáról, valamint az áldozatok megsegítésére irányuló intézkedésekről, beszélt erről.
Basztrikin szerint a drónok 120 kilogrammnyi robbanótöltetet is szállíthattak.
Az ukrán fegyveres erők (...) célzottan mértek tömeges precíziós csapást a kollégium oktatási épületeire, pontos tudatában annak, hogy ezek az objektumok oktatási intézmények, ahol diákok tanulnak és laknak állandóan, köztük kiskorúak is”
– hangsúlyozta az SZK vezetője.
Alekszandr Gucan orosz főügyész kijelentette, hogy a sztarobilszki dróntámadás nyomán megindított büntetőügyben vádlottként szerepel Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők drónhadseregének parancsnoka, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője.
Leonyid Paszecsnyik, a „Luhanszki Népköztársaság” vezetője arról számolt be, hogy a dróncsapás 45 sebesültje közül hetet még mindig kórházban ápolnak. Egyikőjük állapota rendkívül súlyos. Putyin hangsúlyozta, hogy a sztarobilszki terrortámadás elkövetőinek el kell nyerniük méltó és elkerülhetetlen büntetésüket, kiemelve, hogy a támadás szándékosan történt.
Ukrán drónok május 22-én éjjel több hullámban támadták a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát, amelyben 86 hallgató tartózkodott. 21-en közülük életüket vesztették. A körzetben rendkívüli állapotot hirdettek ki, május 24-ét és 25-ét gyásznappá nyilvánították az luhanszki régióban. A Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.
Az orosz hadsereg május 24-én „megtorló csapást” mért Ukrajnára, más városok mellett Kijevre is, Oresnyik, Iszkander és Kinzsal rakéták, valamint Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőgépek bevetésével.
Az orosz külügyminisztérium május 25-én közleményt adott ki, amely szerint a Sztarobilszk elleni támadás következtében „túlcsordult a türelem pohara” Moszkvában.
A tárca kilátásba helyezte, hogy az orosz hadsereg folyamatos csapásokba kezd kijevi hadiüzemek, döntéshozatali központok és parancsnokságok ellen.
A külföldi állampolgárokat és diplomatákat a közlemény Kijev elhagyására szólította fel, a helyi lakosokat pedig arra, hogy maradjanak távol a város katonai és közigazgatási infrastruktúrájának objektumaitól.
A hétfői tanácskozáson Basztrikin azt hangoztatta, hogy az ukrán fél 2014 óta 2116 oktatási intézmény – óvodák, iskolák és főiskolák – ellen indított támadást. Emlékeztetett arra, hogy április 7-én a Zaporizzsja megyében egy iskola Velika Znamjanka településen két ízben is dróncsapás célpontjává vált. A támadás idején 30 tanuló és 18 pedagógus tartózkodott az iskolában, ahol éppen tanítás folyt. Miután a mentőegységek megérkeztek a helyszínre, és megkezdődött az evakuálás, az oktatási intézményt újabb csapások érték, amelyek következtében hat tanuló szenvedett sérüléseket.
Gyenyisz Pusilin, a „köztársaság elnöke” hétfő este közölte, hogy az általa irányított régióban két civil életét vesztette további négy pedig megsebesült az ukrán csapások következtében.
(MTI)
