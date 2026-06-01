Hét ukrán drón roncsát is megtalálták az orosz hatóságok a 21 tanuló életét követelő iskolai támadás helyszínén

Leonyid Paszecsnyik, a „Luhanszki Népköztársaság” vezetője arról számolt be, hogy a dróncsapás 45 sebesültje közül hetet még mindig kórházban ápolnak. Egyikőjük állapota rendkívül súlyos. Putyin hangsúlyozta, hogy a sztarobilszki terrortámadás elkövetőinek el kell nyerniük méltó és elkerülhetetlen büntetésüket, kiemelve, hogy a támadás szándékosan történt.

Ukrán drónok május 22-én éjjel több hullámban támadták a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát, amelyben 86 hallgató tartózkodott. 21-en közülük életüket vesztették. A körzetben rendkívüli állapotot hirdettek ki, május 24-ét és 25-ét gyásznappá nyilvánították az luhanszki régióban. A Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.

Az orosz hadsereg május 24-én „megtorló csapást” mért Ukrajnára, más városok mellett Kijevre is, Oresnyik, Iszkander és Kinzsal rakéták, valamint Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőgépek bevetésével.