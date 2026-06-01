Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
iskola támadás nyomozó bizottság orosz-ukrán háború

Hét ukrán drón roncsát is megtalálták az orosz hatóságok a 21 tanuló életét követelő iskolai támadás helyszínén

2026. június 01. 22:51

Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Ukrajna szándékosan mért csapást arra az iskolára, ahol kiskorúak is tartózkodtak.

2026. június 01. 22:51
null

Harkiv megyéből indították azokat az ukrán drónokat, amelyek 21 tanulót öltek meg a sztarobilszki pedagógia szakközépiskolában az orosz ellenőrzés alá került luhanszki régióban; a csapás helyszínén hét pilóta nélküli repülőszerkezet maradványait és a műholdas navigálásukhoz szükséges Starlink-antennák darabjait találták meg – mondta az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke.

Alekszandr Basztrikin egy hétfő esti moszkvai tanácskozáson, amelyet Vlagyimir Putyin államfő részvételével tartottak meg sztarobilszki középiskola elleni dróntámadás ügyében indított nyomozásának állásáról, valamint az áldozatok megsegítésére irányuló intézkedésekről, beszélt erről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Basztrikin szerint a drónok 120 kilogrammnyi robbanótöltetet is szállíthattak.

Az ukrán fegyveres erők (...) célzottan mértek tömeges precíziós csapást a kollégium oktatási épületeire, pontos tudatában annak, hogy ezek az objektumok oktatási intézmények, ahol diákok tanulnak és laknak állandóan, köztük kiskorúak is” 

– hangsúlyozta az SZK vezetője.

Alekszandr Gucan orosz főügyész kijelentette, hogy a sztarobilszki dróntámadás nyomán megindított büntetőügyben vádlottként szerepel Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők drónhadseregének parancsnoka, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője.

Leonyid Paszecsnyik, a „Luhanszki Népköztársaság” vezetője arról számolt be, hogy a dróncsapás 45 sebesültje közül hetet még mindig kórházban ápolnak. Egyikőjük állapota rendkívül súlyos. Putyin hangsúlyozta, hogy a sztarobilszki terrortámadás elkövetőinek el kell nyerniük méltó és elkerülhetetlen büntetésüket, kiemelve, hogy a támadás szándékosan történt.

Ukrán drónok május 22-én éjjel több hullámban támadták a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát, amelyben 86 hallgató tartózkodott. 21-en közülük életüket vesztették. A körzetben rendkívüli állapotot hirdettek ki, május 24-ét és 25-ét gyásznappá nyilvánították az luhanszki régióban. A Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.

Az orosz hadsereg május 24-én „megtorló csapást” mért Ukrajnára, más városok mellett Kijevre is, Oresnyik, Iszkander és Kinzsal rakéták, valamint Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőgépek bevetésével.

Az orosz külügyminisztérium május 25-én közleményt adott ki, amely szerint a Sztarobilszk elleni támadás következtében „túlcsordult a türelem pohara” Moszkvában. 

A tárca kilátásba helyezte, hogy az orosz hadsereg folyamatos csapásokba kezd kijevi hadiüzemek, döntéshozatali központok és parancsnokságok ellen. 

A külföldi állampolgárokat és diplomatákat a közlemény Kijev elhagyására szólította fel, a helyi lakosokat pedig arra, hogy maradjanak távol a város katonai és közigazgatási infrastruktúrájának objektumaitól.

A hétfői tanácskozáson Basztrikin azt hangoztatta, hogy az ukrán fél 2014 óta 2116 oktatási intézmény – óvodák, iskolák és főiskolák – ellen indított támadást. Emlékeztetett arra, hogy április 7-én a Zaporizzsja megyében egy iskola Velika Znamjanka településen két ízben is dróncsapás célpontjává vált. A támadás idején 30 tanuló és 18 pedagógus tartózkodott az iskolában, ahol éppen tanítás folyt. Miután a mentőegységek megérkeztek a helyszínre, és megkezdődött az evakuálás, az oktatási intézményt újabb csapások érték, amelyek következtében hat tanuló szenvedett sérüléseket.

Gyenyisz Pusilin, a „köztársaság elnöke” hétfő este közölte, hogy az általa irányított régióban két civil életét vesztette további négy pedig megsebesült az ukrán csapások következtében.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép / Reuters

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. június 01. 23:52
A magyar "külügyminiszer" és az EU meg hallgat csak.....
Válasz erre
4
0
kiss.istvan770
•••
2026. június 01. 23:44 Szerkesztve
A VÁLASZCSAPÁS MÉG NEM ÉRKEZETT MEG KIJEVBE! EDDIG CSAK KATONAI CÉLPONTOKAT, FEGYVERGYÁRAKAT ÉRT OROSZ TÁMADÁS, csak járulékos veszteségként haltak meg a célpont közelében tartózkodó civilek. Mai hír: "Putyin határozottan elítélte a támadást, és azt mondta a tisztviselőknek, hogy az elkövetőknek "meg kell kapniuk a megérdemelt büntetést, és ez elkerülhetetlen lesz". Az elnök ismét mély részvétét fejezte ki a sztarobelszki mészárlás által érintett családoknak” 21 pedagógus jelöltet gyilkoltak meg a terroristák, többek közt a mentést végzőket is drónokkal támadták. Sztarobelszkben és a közelében sem volt katonai célpont, előre megfontolt szándékkal gyerekeket gyilkoltak az ukrán neonácik. (Zelenszkij néhány napja temettetett újra katonai tiszteletadással egy második világháborús nácit, Andrej Melniket. Zelenszkij az "UPA hősei" névre keresztelte át az egyik kommandós egységét. Az UPA vezetője az a Sztyepán Bandera volt, akinek az utasítására 100 ezer lengyelt mészároltak le.)
Válasz erre
3
0
polárüveg
2026. június 01. 23:42
Bizonyított a szándékosság: civil célpont elleni sorozattámadás: terrorbombázás - háborús bűn. És patikamérlegen kimért provokáció, hogy eszkalálódjék a háború, még több orosz és ukrán pusztítsa ki egmást. A felbujtók és tervezők vajon tudják-e, hogy valójában mit is tettek, valójában kinek az emberirtó parancsát követték? Ki volt ennek a gondolatnak az elindítója, és ki húz ebből hasznot? Erre mondják, hogy ördögi. Ezt a szomorú történetet még egy tényező sötétíti: a terrortámadáshoz a Starlink rendszerét használták, - vagyis USA-beli technikai segítséggel hajtottak végre civil célpont elleni terror támadást. Nyugati média? ENSZ? Hol vannak az emberi jogok meg a jogállam meg a humánum őrzésének felkent bajnokai? Vagy annyira rasszisták, hogy az emberélet nem számít, ha orosz??? ......
Válasz erre
6
0
turul-895
2026. június 01. 23:28
Ukrán provokáció /ha igaz/ , hogy az Oroszok is kövessenek el v.mi hasonlót. Mikor lesz már ennek vége ? Ráadásul két testvérnép öli egymást , ki ezért a felelős ?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!