cöf – cöka csizmadia lászló orbán viktor

Üzent Orbán Viktor, miután 17 év után lemondott Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke

2026. június 01. 20:41

A CÖF–CÖKA az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz–KDNP kormányok politikáját támogató kommunikációs kampányokat folytatott.

Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumának elnöki tisztségéről Csizmadia László. A testület döntése alapján a szervezet új vezetője ifj. Lomnici Zoltán lett, aki korábban a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivőjeként tevékenykedett. A döntésről maga a leköszönő elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t.

Csizmadia László, a Békemeneteket szervező CÖF alapítója hangsúlyozta: közel 80 éves, és előrehaladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a kuratórium éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint leváltották volna.

A kuratórium ugyanakkor arról is határozott, hogy tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak a munkájára – tette hozzá.

„Ugye nem gondolja bárki, hogy 17 év után megteszi velem a szellemi honvédő seregünk, hogy levált?” – fogalmazott.

Lemondását azzal indokolta, hogy át kívánja adni a vezetést azoknak a fiataloknak, akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Mint mondta, az átadás-átvételre az is alkalmat adott, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az alapítványok elszámolásait.

„Ezen kívül minden felelősséget, ami engem terhelt 17 évig, természetesen felvállaltam” – tette hozzá.

A CÖF–CÖKA az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz–KDNP kormányok politikáját támogató kommunikációs kampányokat folytatott, a Békemenetek pedig az Orbán-kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak.

Csizmadia László lemondására Orbán Viktor is reagált a Facebookon:

Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor”

– írta a volt miniszterelnök. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pandalala
2026. június 01. 21:24
" A testület döntése alapján a szervezet új vezetője ifj. Lomnici Zoltán lett, aki korábban a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivőjeként tevékenykedett "
magyar-1977
2026. június 01. 20:54
Minden nap fesztivál!:DDDDDDDDDDDD Imádom a nyári féregírtást! Átteleltek a parazita férgek!:DDDDDDD Lesz egy kis elszámolni való, csizmás patkány! Kinéz úgy 10-15 év!:DDDDD
fatman
2026. június 01. 20:50
ki lesz az utód?
