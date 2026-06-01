Üzent Orbán Viktor, miután 17 év után lemondott Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A CÖF–CÖKA az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz–KDNP kormányok politikáját támogató kommunikációs kampányokat folytatott.
Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumának elnöki tisztségéről Csizmadia László. A testület döntése alapján a szervezet új vezetője ifj. Lomnici Zoltán lett, aki korábban a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivőjeként tevékenykedett. A döntésről maga a leköszönő elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t.
Csizmadia László, a Békemeneteket szervező CÖF alapítója hangsúlyozta: közel 80 éves, és előrehaladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a kuratórium éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint leváltották volna.
A kuratórium ugyanakkor arról is határozott, hogy tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak a munkájára – tette hozzá.
„Ugye nem gondolja bárki, hogy 17 év után megteszi velem a szellemi honvédő seregünk, hogy levált?” – fogalmazott.
Lemondását azzal indokolta, hogy át kívánja adni a vezetést azoknak a fiataloknak, akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Mint mondta, az átadás-átvételre az is alkalmat adott, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az alapítványok elszámolásait.
„Ezen kívül minden felelősséget, ami engem terhelt 17 évig, természetesen felvállaltam” – tette hozzá.
A CÖF–CÖKA az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz–KDNP kormányok politikáját támogató kommunikációs kampányokat folytatott, a Békemenetek pedig az Orbán-kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak.
Csizmadia László lemondására Orbán Viktor is reagált a Facebookon:
Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor”
– írta a volt miniszterelnök.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook