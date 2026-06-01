Üzent Orbán Viktor, miután 17 év után lemondott Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke

Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumának elnöki tisztségéről Csizmadia László. A testület döntése alapján a szervezet új vezetője ifj. Lomnici Zoltán lett, aki korábban a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivőjeként tevékenykedett. A döntésről maga a leköszönő elnök tájékoztatta hétfőn az MTI-t.

Csizmadia László, a Békemeneteket szervező CÖF alapítója hangsúlyozta: közel 80 éves, és előrehaladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a kuratórium éléről. Egyúttal cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint leváltották volna.