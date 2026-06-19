Ez lenne a „működő és emberséges Magyarország”? Aligha. 

„A napokban Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza több képviselője is csúcsra járatta Orbán Viktor és a Fidesztől az elmúlt 10 évben megszokott és megutált kirekesztő migránsozást” – fakadt ki közleményében az Amnesty International. „Egyelőre tartanak a mézeshetek, így látszólag nincs következménye azoknak a kisebb-nagyobb pofonoknak, amelyekbe kormányzása első heteiben a Tisza beleszaladt. Pedig lesz, a kérdés csak az, hogy mikor” – fogalmazott a Political Capital.

Mindkét szervezetnek erős a külföldi beágyazottsága, s mindkettő ádáz kritikusa volt az Orbán­-kormányoknak, sőt, talán nem túlzás: drukkoltak a változásnak.

Most pedig az ott dolgozók, illetve a Tisza szavazótáborának liberálisabb része azzal szembesül, hogy az „omnipotens” Magyar Péter hatalomgyakorlásban túltehet az elődjén. Nyíltan fenyeget politikai ellenlábasokat, intézményeket, a törvényalkotás egyelőre legfeljebb nyomokban tartalmaz társadalmi egyeztetést, és a kormányfő példátlan módon az Országgyűlésben egy személyben szab feladatokat.