„A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit” – Orbán Viktor ismét megszólalt a Szőlő utcai botrányról (VIDEÓ)
A volt kormányfő a Hír Tv-nek adott exkluzív interjút.
A választók nem a Tiszában keresik Zsolti bácsit, és nem Magyar Péter felelősségére gondolnak továbbra sem, amikor a Szőlő utca kifejezést hallják.
„Orbán Viktor is beszállt a Zsolti bácsi-ügy felmelegítésébe, Magyar Péternek aligha kell aggódnia. Mit szeretne a Fidesz elérni ezzel, és mennyit árt ez az ügy Magyar Péternek?
1. A Fidesz emlegeti Zsolti bácsit. A héten a Fidesz úgy döntött, hogy újra napirendre tűzi a Zsolti bácsi ügyet. Azért meglepő, hogy a Fidesz kezdett el ezzel foglalkozni, mert tavaly ősszel hónapokig tartó politikai munka kellett, hogy a Zsolti bácsival és a Szőlő utcával kapcsolatos történeteket lecsavarják és szőnyeg alá seperjék.
2. Pócs János akciói. Pócs János lett a Fideszben az ügy felelőse, egy videót hozott nyilvánosságra, amelyen egy volt Szőlő utcai nevelő arról beszél, hogy az ügy egyik koronatanúja pénzért nevezte meg Zsolti bácsit. Pócs állítása szerint Magyar Péter testvére adott pénzt a fiúnak, Magyar Márton ezt hazugságnak nevezte, és feljelentést ígért. A Fidesz célja tehát: azt a narratívát kialakítani, hogy Zsolti bácsi csak Magyar Péter találmánya és kreálmánya.
3. Fogást akarnak találni. Az ügy habosításának sok elemét láttuk a héten: Pócs János videója után volt sajtótájékoztató a Kontroll előtt; a kormányszóvivők felkérdezése; majd Magyar Péternek a kérdés Brüsszelben. A Fidesz úgy érzi, most fogást talált, támadásba tudott lendülni, védekezésre akarja kényszeríteni a Tiszát és Magyar Pétert. És egyben a saját maradék szavazóit szeretné megnyugtatni azzal, hogy csak a Tisza ármánya volt az összes Szőlő utcai probléma.
4. Orbán is beszállt. Vasárnap Orbán Viktor is beszállt az ügybe – ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy egy előre felépített fideszes politikai kommunikációs tervvel van dolgunk -, Orbán pedig úgy nyilatkozott a Hír Tv-nek, hogy ki sem ejtette a száján Zsolti bácsit és Szőlő utcát. »Ez egy gyalázatos provokáció, egy propagandisztikus műbalhé. Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon« – beszélt rébuszokban a volt miniszterelnök. Majd Magyar Pétert támadta, hogy egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt eddig.
5. Magyar aligha aggódik. Magyar Péternek aligha kell nagyon aggódnia emiatt a támadás miatt. A Zsolti bácsi ügy ugyanis még ebben a formájában sem a Tiszának ártalmas. A választók többségét ugyanis ebben az ügyben az a fő kérdés izgatja, hogy »kicsoda Zsolti bácsi«. És Pócs János akciói és Orbán Viktor üzenetei ellenére a választók nem a Tiszában keresik Zsolti bácsit, és nem Magyar Péter felelősségére gondolnak továbbra sem, amikor a Szőlő utca kifejezést hallják.”
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A volt kormányfő a Hír Tv-nek adott exkluzív interjút.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
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