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szőlő utca pócs jános fidesz Tisza Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor is beszállt a Zsolti bácsi-ügy felmelegítésébe, Magyar Péternek aligha kell aggódnia

2026. június 21. 13:46

A választók nem a Tiszában keresik Zsolti bácsit, és nem Magyar Péter felelősségére gondolnak továbbra sem, amikor a Szőlő utca kifejezést hallják.

2026. június 21. 13:46
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Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
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„Orbán Viktor is beszállt a Zsolti bácsi-ügy felmelegítésébe, Magyar Péternek aligha kell aggódnia. Mit szeretne a Fidesz elérni ezzel, és mennyit árt ez az ügy Magyar Péternek?

1. A Fidesz emlegeti Zsolti bácsit. A héten a Fidesz úgy döntött, hogy újra napirendre tűzi a Zsolti bácsi ügyet. Azért meglepő, hogy a Fidesz kezdett el ezzel foglalkozni, mert tavaly ősszel hónapokig tartó politikai munka kellett, hogy a Zsolti bácsival és a Szőlő utcával kapcsolatos történeteket lecsavarják és szőnyeg alá seperjék.

2. Pócs János akciói. Pócs János lett a Fideszben az ügy felelőse, egy videót hozott nyilvánosságra, amelyen egy volt Szőlő utcai nevelő arról beszél, hogy az ügy egyik koronatanúja pénzért nevezte meg Zsolti bácsit. Pócs állítása szerint Magyar Péter testvére adott pénzt a fiúnak, Magyar Márton ezt hazugságnak nevezte, és feljelentést ígért. A Fidesz célja tehát: azt a narratívát kialakítani, hogy Zsolti bácsi csak Magyar Péter találmánya és kreálmánya.

3. Fogást akarnak találni. Az ügy habosításának sok elemét láttuk a héten: Pócs János videója után volt sajtótájékoztató a Kontroll előtt; a kormányszóvivők felkérdezése; majd Magyar Péternek a kérdés Brüsszelben. A Fidesz úgy érzi, most fogást talált, támadásba tudott lendülni, védekezésre akarja kényszeríteni a Tiszát és Magyar Pétert. És egyben a saját maradék szavazóit szeretné megnyugtatni azzal, hogy csak a Tisza ármánya volt az összes Szőlő utcai probléma.

4. Orbán is beszállt. Vasárnap Orbán Viktor is beszállt az ügybe – ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy egy előre felépített fideszes politikai kommunikációs tervvel van dolgunk -, Orbán pedig úgy nyilatkozott a Hír Tv-nek, hogy ki sem ejtette a száján Zsolti bácsit és Szőlő utcát. »Ez egy gyalázatos provokáció, egy propagandisztikus műbalhé. Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon« – beszélt rébuszokban a volt miniszterelnök. Majd Magyar Pétert támadta, hogy egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt eddig.

5. Magyar aligha aggódik. Magyar Péternek aligha kell nagyon aggódnia emiatt a támadás miatt. A Zsolti bácsi ügy ugyanis még ebben a formájában sem a Tiszának ártalmas. A választók többségét ugyanis ebben az ügyben az a fő kérdés izgatja, hogy »kicsoda Zsolti bácsi«. És Pócs János akciói és Orbán Viktor üzenetei ellenére a választók nem a Tiszában keresik Zsolti bácsit, és nem Magyar Péter felelősségére gondolnak továbbra sem, amikor a Szőlő utca kifejezést hallják.”

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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. június 21. 14:16
Nem felmelegítik, hanem végre lerendezik. Ki ez a h gyerek, honnan kerítették elő, sohase hallottam róla. Ő már az ah gyerek, akit az új tulaj küldött ide "új időknek új dalaival" ? Mikor kap már észhez a fidesz, hogy "kell egy új csapat"
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1
0
szilvarozsa
2026. június 21. 14:11
De hisz már minden világos. A Zsolti bácsi nem más, mint Marci bácsi. 4 milláért megcsinálta a ratyit. Mondjuk, jutányosabb, mint egy pár csuka.
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2
0
google-2
2026. június 21. 14:10
Feltennék én is pár kérdést: mennyire korrekt az, hogy Magyaréknak saját médiájuk van? Valamint hogyan lehetne annyiban hagyni, hogy egy ember életrt tönkretették a Magyar fivérek? Nekik miért nem kell aggódniuk? Ha kreált az ügy, akkor nekik nem kell lakolniuk?
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6
0
ördöngös pepecselés
2026. június 21. 14:08
Te rohadt bolsevik Dull. Benneteket az igazság sohasem érdekelt csak az, hogy büntetlenül, gyilkolhassatok és rabolhassatok. Ezért hazudtok, rágalmaztok és uszíttok rendületlenül. Remélem Poloska diktátor téged is felköt ha kifogy azt ellenfeleiből.
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7
0
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