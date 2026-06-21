3. Fogást akarnak találni. Az ügy habosításának sok elemét láttuk a héten: Pócs János videója után volt sajtótájékoztató a Kontroll előtt; a kormányszóvivők felkérdezése; majd Magyar Péternek a kérdés Brüsszelben. A Fidesz úgy érzi, most fogást talált, támadásba tudott lendülni, védekezésre akarja kényszeríteni a Tiszát és Magyar Pétert. És egyben a saját maradék szavazóit szeretné megnyugtatni azzal, hogy csak a Tisza ármánya volt az összes Szőlő utcai probléma.

4. Orbán is beszállt. Vasárnap Orbán Viktor is beszállt az ügybe – ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy egy előre felépített fideszes politikai kommunikációs tervvel van dolgunk -, Orbán pedig úgy nyilatkozott a Hír Tv-nek, hogy ki sem ejtette a száján Zsolti bácsit és Szőlő utcát. »Ez egy gyalázatos provokáció, egy propagandisztikus műbalhé. Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon« – beszélt rébuszokban a volt miniszterelnök. Majd Magyar Pétert támadta, hogy egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt eddig.

5. Magyar aligha aggódik. Magyar Péternek aligha kell nagyon aggódnia emiatt a támadás miatt. A Zsolti bácsi ügy ugyanis még ebben a formájában sem a Tiszának ártalmas. A választók többségét ugyanis ebben az ügyben az a fő kérdés izgatja, hogy »kicsoda Zsolti bácsi«. És Pócs János akciói és Orbán Viktor üzenetei ellenére a választók nem a Tiszában keresik Zsolti bácsit, és nem Magyar Péter felelősségére gondolnak továbbra sem, amikor a Szőlő utca kifejezést hallják.”