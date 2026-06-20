„A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit” – Orbán Viktor ismét megszólalt a Szőlő utcai botrányról (VIDEÓ)

A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont Pócs János
A miniszterelnök testvére feljelentést tesz.
A volt kormányfő a Hír Tv-nek adott exkluzív interjút.
Gyalázatos provokációnak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai botrányt a Hír Tv-nek adott exkluzív interjújában. A volt kormányfő úgy fogalmazott, az már korábban is egyértelmű volt, hogy politikai haszonszerzés motiválta az ügyet, de mostanra az is világossá vált, hogy mindezt pénzért cserébe tették.
„Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon nyilvánvalóan politikai célból. Most már azt is tudjuk, hogy pénzért. Egy nemzetközi escortfiút használnak fel arra, hogy pénzért becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. A megsértett emberek bocsánatkérést és elégtételt kell, hogy kapjanak.
A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?”
– tette fel a költői kérdést Orbán Viktor.
Mint ismert, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán a Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét. A Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére nem csak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért – fogalmazott a politikus.
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A miniszterelnök testvére feljelentést tesz.
Fotó: Frederick Florin/AFP