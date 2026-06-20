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botrány Orbán Viktor álhír

„A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit” – Orbán Viktor ismét megszólalt a Szőlő utcai botrányról (VIDEÓ)

2026. június 20. 20:47

A volt kormányfő a Hír Tv-nek adott exkluzív interjút.

2026. június 20. 20:47
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Gyalázatos provokációnak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai botrányt a Hír Tv-nek adott exkluzív interjújában. A volt kormányfő úgy fogalmazott, az már korábban is egyértelmű volt, hogy politikai haszonszerzés motiválta az ügyet, de mostanra az is világossá vált, hogy mindezt pénzért cserébe tették.

„Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon nyilvánvalóan politikai célból. Most már azt is tudjuk, hogy pénzért. Egy nemzetközi escortfiút használnak fel arra, hogy pénzért becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. A megsértett emberek bocsánatkérést és elégtételt kell, hogy kapjanak.

A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?”

– tette fel a költői kérdést Orbán Viktor.

Mint ismert, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán a Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét. A Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére nem csak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért – fogalmazott a politikus.

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Fotó: Frederick Florin/AFP

Összesen 38 komment

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balukapitany-2
2026. június 20. 23:23
Egy dolgot megtanultam a mandineren. MP egy nyúlszájú rossz kiállású kamuminiszterelnök, de hozzá képest dr Orbán Viktor Mihály egy adonisz, igaz, hogy vágósúlyban van már, ami az önmérséklet teljes hiányára utal és a buggyos öltöny úgy áll rajta, mint tehénen a gatya a folyamatos herpeszes szájával, de ő igen, ő az igazi férfi. Azért erről érdemes lenne a nőket is megkérdezni, nem mintha a munkájuk minőségére a megjelenésük lenne a legfőbb érv, de ha már body shamminget alkalmaztok, akkor legalább a ti istenetek nézne ki valahogy
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0
0
NeMá
2026. június 20. 23:19
"mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?” Ahogy a Tiszások java sem bír gyöztesként viselkedni!
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2
0
Hesperia
2026. június 20. 23:18
Hajrá, Elnök úr, csak így tovább, ilyen keményen!
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2
0
szim-patikus
•••
2026. június 20. 22:59 Szerkesztve
aKIK MINDEN MEGESZTNEK hiszik azt, hogy Nejcserés helycserélők, Becsatornázott kábszeresek Gyilkos vadászok közt más aberrált vadpajtásai nIncsenek a cigányvajdaságú FIDESZNEK
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