„A miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit” – Orbán Viktor ismét megszólalt a Szőlő utcai botrányról (VIDEÓ)

Gyalázatos provokációnak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai botrányt a Hír Tv-nek adott exkluzív interjújában. A volt kormányfő úgy fogalmazott, az már korábban is egyértelmű volt, hogy politikai haszonszerzés motiválta az ügyet, de mostanra az is világossá vált, hogy mindezt pénzért cserébe tették.

„Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon nyilvánvalóan politikai célból. Most már azt is tudjuk, hogy pénzért. Egy nemzetközi escortfiút használnak fel arra, hogy pénzért becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. A megsértett emberek bocsánatkérést és elégtételt kell, hogy kapjanak.