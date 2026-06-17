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magyar márton pócs jános Magyar Péter

A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont Pócs János

2026. június 17. 16:04

A miniszterelnök testvére feljelentést tesz.

2026. június 17. 16:04
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A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére, Magyar Márton nemcsak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért – közölte a politikus.

A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb „politikai váddal”, a pedofilváddal; ezért Magyar Márton négymillió forintot fizetett neki.

A balliberális sajtó erről egyáltalán nem számolt be 

– tette hozzá Pócs János.

Közölte: elvárható Magyar Péter miniszterelnöktől és Magyar Mártontól, a Kontroll alapítójától, hogy kérjenek bocsánatot, amiért félrevezették a nyilvánosságot.

A Kontroll a Tisza párt érdekében, Magyar Péter győzelme érdekében jött létre. A választás óta azonban sorra jelennek meg azok a tények, amelyek alátámasztják, hogy a kampányban hamisan vádolták a Fideszt – fűzte hozzá.

Pócs János hangsúlyozta: a balliberális sajtó egy büntetését töltő gyermek „hazug vallomására” épített stratégiát. Az áldozat, Sanyika maga vallotta be egy hangfelvételen, hogy „eszkortban férfiprostituáltként árulja magát” – fűzte hozzá.

Magyar Márton feljelentést tesz

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a „Zsolti bácsi” néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Pócs János kedden a YouTube-csatornáján tett közzé videót ebben az ügyben.

Magyar Márton a vádakra reagálva közölte: rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. „Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban ”Zsolti bácsi„ vezetéknevéről” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala

Összesen 40 komment

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londonbaby
2026. június 17. 17:30
tetves egy faj ez a poloska család.. gusztustalan HAZAÁRULÓ mocskos gecik !!!! vajon őket hány MMA harcos védi az agyonveréstől félve ??? fostok mi rohadt geci poloska csűrhe.. !!!!!!!
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elcapo-3
2026. június 17. 17:08
Hulladék az egész poloska csaladád apraja nagyja!
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3
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nagymacska44
2026. június 17. 17:07
Erősen remélem, hogy hozzáértő emberekkel jól megtárgyalva és ügyvédekkel "kipárnázva" vették kezükbe ezt a nagyon kényes ügyet
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mlotta
2026. június 17. 17:06
PedoTisza
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