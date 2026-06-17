A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont Pócs János

A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére, Magyar Márton nemcsak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért – közölte a politikus.

A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb „politikai váddal”, a pedofilváddal; ezért Magyar Márton négymillió forintot fizetett neki.