Foghatják a fejüket a németek: véget ért a vb-je a Dortmund sztárjának

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első vb-mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. Az Ecuador elleni, csütörtökön esedékes csoportzárón várhatóan a 33 éves Antonio Rüdiger kerül majd be a védősorba, aki az elefántcsontpartiak ellen is váltotta a szünetben Schlotterbecket.