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dortmund julian nagelsmann borussia dortmund

Foghatják a fejüket a németek: véget ért a vb-je a Dortmund sztárjának

2026. június 22. 14:07

A német szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosa az Elefántcsontpart ellen szombaton 2-1-re megnyert csoportmérkőzésen vált harcképtelenné, amikor a szünetben le kellett cserélni.

2026. június 22. 14:07
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Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó-világbajnokság a németek védője, Nico Schlotterbeck számára.

A német szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosa az Elefántcsontpart ellen szombaton 2-1-re megnyert csoportmérkőzésen vált harcképtelenné, amikor a szünetben le kellett cserélni. Az orvosok belső szalagszakadást állapítottak meg, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább két hónapos kényszerpihenő vár.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első vb-mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. Az Ecuador elleni, csütörtökön esedékes csoportzárón várhatóan a 33 éves Antonio Rüdiger kerül majd be a védősorba, aki az elefántcsontpartiak ellen is váltotta a szünetben Schlotterbecket.

(MTI)

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