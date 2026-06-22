Zelenszkij talált magának egy új Orbánt Európában, rögtön el is kezdett fenyegetőzni

Ukrajna és Lengyelország viszálya folytatódik: Zelenszkij „veszélyes eszkalációt” emleget
Az ukránok egyik egységüket a banderista Ukrán Felkelő Hadsergeről nevezte el, ami kiverte a biztosítékot Lengyelországban.
„Ennek nagyon csúnya vége is lehet” – üzent az ukrán államfő a frissen kirobbant botrány után.
Orbán Viktorhoz hasonlította Karol Nawrocki lengyel elnököt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy ukrán YouTube-csatornának adott interjújában. Zelenszkij a napokban kirobbant lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus kapcsán szólalt meg. Mint ismert: az ukrán elnök engedélyezte, hogy egy ukrán hadi egységet az egykori Ukrán Felkelő Hadseregről nevezzenek el, amelynek nacionalista tagjai a második világháború alatt lengyeleket mészároltak le.
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Az ukránok egyik egységüket a banderista Ukrán Felkelő Hadsergeről nevezte el, ami kiverte a biztosítékot Lengyelországban.
Lengyelországban ez óriási felháborodást váltott ki: Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken megfosztotta Volodimir Zelenszkijt az ország legmagasabb kitüntetésétől,
ami után három volt ukrán elnök és más magas rangú tisztviselők is visszaadták Lengyelországnak állami kitüntetéseiket.
Zelenszkij most az eurointegration.com.ua portál szerint tovább szította a tüzet, hiszen egyenesen Nawrockiba szállt bele. Szerinte ugyanis a lengyel elnök a lengyel társadalom ukránellenes rétegeire akar játszani ezekkel a lépéseivel. Szerinte Orbán Viktor korábbi magyar kormányfő is így tett, feszültséget gerjesztett a két ország között olyan területeken is, ahol ezek nem is léteztek.
Mint említette: különösen fájó pont volt Ukrajnának, hogy Magyarország katonai egységeket vezényelt a magyar-ukrán határra.
„Hová vezet ez a gyűlölet? A népszerűséghez. Egy ilyen politikai herce-hurcának viszont nagyon csúnya vége is lehet. Egy nagyon csúnya eszkalációba is vezethet. Én hiszem, hogy politikai győzelmek nem érhetők el gyűlölettel” – mondta Zelenszkij.
Később ismét rátért Orbán Viktorra és emlékeztetett, az egy rossz történet volt, és rosszul is ért véget.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP