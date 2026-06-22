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lengyelország zelenszkij karol nawrocki elnök orbán viktor

Zelenszkij talált magának egy új Orbánt Európában, rögtön el is kezdett fenyegetőzni

2026. június 22. 12:07

„Ennek nagyon csúnya vége is lehet” – üzent az ukrán államfő a frissen kirobbant botrány után.

2026. június 22. 12:07
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Orbán Viktorhoz hasonlította Karol Nawrocki lengyel elnököt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy ukrán YouTube-csatornának adott interjújában. Zelenszkij a napokban kirobbant lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus kapcsán szólalt meg. Mint ismert: az ukrán elnök engedélyezte, hogy egy ukrán hadi egységet az egykori Ukrán Felkelő Hadseregről nevezzenek el, amelynek nacionalista tagjai a második világháború alatt lengyeleket mészároltak le.

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Lengyelországban ez óriási felháborodást váltott ki: Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken ⁠megfosztotta Volodimir Zelenszkijt az ország legmagasabb kitüntetésétől, 

ami után három volt ukrán elnök és más magas rangú tisztviselők is visszaadták Lengyelországnak állami kitüntetéseiket.

Zelenszkij most az eurointegration.com.ua portál szerint tovább szította a tüzet, hiszen egyenesen Nawrockiba szállt bele. Szerinte ugyanis a lengyel elnök a lengyel társadalom ukránellenes rétegeire akar játszani ezekkel a lépéseivel. Szerinte Orbán Viktor korábbi magyar kormányfő is így tett, feszültséget gerjesztett a két ország között olyan területeken is, ahol ezek nem is léteztek. 

Mint említette: különösen fájó pont volt Ukrajnának, hogy Magyarország katonai egységeket vezényelt a magyar-ukrán határra. 

„Hová vezet ez a gyűlölet? A népszerűséghez. Egy ilyen politikai herce-hurcának viszont nagyon csúnya vége is lehet. Egy nagyon csúnya eszkalációba is vezethet. Én hiszem, hogy politikai győzelmek nem érhetők el gyűlölettel” – mondta Zelenszkij. 

Később ismét rátért Orbán Viktorra és emlékeztetett, az egy rossz történet volt, és rosszul is ért véget. 

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
duro_dorka
2026. június 22. 12:48
"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő" Már nem államfő a kis tetű, csak egy hatalmat bitorló imposztor. A Rada (Parlament) elnökének járna végrehajtó hatalom státusza. A Nyugat tartja életben a rohadt gonosz gnómot, amíg meg nem szerzik Ukrajna teljes ásványkincs-készletét.
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Borblya
2026. június 22. 12:43
"Én hiszem, hogy politikai győzelmek nem érhetők el gyűlölettel” – mondta Zelenszkij. " Dehogynem picinyem! Így nyertetek Magyarországon is.
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zrx8
2026. június 22. 12:38
Mindenki Orbán, aki nem nyal be a meleg szarig az ukrozsidó maffiának.
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angeleye
2026. június 22. 12:37
Ez már a jogállami, Uniós Ukrajna amelyik öles léptekkel halad a kulturált, XXI-századi diplomáciai win-win kapcsolatépítésbe?
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