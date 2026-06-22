Zelenszkij talált magának egy új Orbánt Európában, rögtön el is kezdett fenyegetőzni

Zelenszkij most az eurointegration.com.ua portál szerint tovább szította a tüzet, hiszen egyenesen Nawrockiba szállt bele. Szerinte ugyanis a lengyel elnök a lengyel társadalom ukránellenes rétegeire akar játszani ezekkel a lépéseivel. Szerinte Orbán Viktor korábbi magyar kormányfő is így tett, feszültséget gerjesztett a két ország között olyan területeken is, ahol ezek nem is léteztek.

Mint említette: különösen fájó pont volt Ukrajnának, hogy Magyarország katonai egységeket vezényelt a magyar-ukrán határra.