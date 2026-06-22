Ukrajna és Lengyelország viszálya folytatódik: Zelenszkij „veszélyes eszkalációt” emleget

Donald Tusk lengyel miniszterelnök igyekszik elhárítani a második világháború alatt történt eseményekkel kapcsolatban újra fellángolt vitát Lengyelország és Ukrajna között – írja a Guardian.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken ⁠megfosztotta Volodimir Zelenszkijt az ország legmagasabb kitüntetésétől, ami arra késztette három volt ukrán elnököt és más magas rangú tisztviselőket, hogy visszaadják Lengyelországnak állami kitüntetéseiket. Nawrocki visszavonta a Fehér Sas-rendet, miután Zelenszkij sokakat felháborított Lengyelországban azzal, hogy