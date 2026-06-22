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lengyelország x volodimir zelenszkij donald tusk guardian ukrajna

Ukrajna és Lengyelország viszálya folytatódik: Zelenszkij „veszélyes eszkalációt” emleget

2026. június 22. 09:26

Az ukránok egyik egységüket a banderista Ukrán Felkelő Hadsergeről nevezte el, ami kiverte a biztosítékot Lengyelországban.

2026. június 22. 09:26
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Donald Tusk lengyel miniszterelnök igyekszik elhárítani a második világháború alatt történt eseményekkel kapcsolatban újra fellángolt vitát Lengyelország és Ukrajna között – írja a Guardian. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken ⁠megfosztotta Volodimir Zelenszkijt az ország legmagasabb kitüntetésétől, ami arra késztette három volt ukrán elnököt és más magas rangú tisztviselőket, hogy visszaadják Lengyelországnak állami kitüntetéseiket. Nawrocki visszavonta a Fehér Sas-rendet, miután Zelenszkij sokakat felháborított Lengyelországban azzal, hogy

egy ukrán hadi egységet az Ukrán Felkelő Hadseregről nevezett el, amelynek nacionalista tagjai a második világháború alatt lengyeleket mészároltak le.

„Beleavatkozni a lengyel és ukrán politikusok közötti konfliktusba stratégiai hiba, amely mindkét félnek kárt okoz: üzleti, geopolitikai és hírnévbeli szempontból egyaránt. És a politikában, mint tudjuk, egy hiba rosszabb, mint egy bűncselekmény” – írta Tusk egy X-en közzétett bejegyzésében.

Zelenszkij az X-en közzétett interjújában kijelentette, hogy Ukrajna és Lengyelország „nem lehet más, mint partnerek és barátok”, hozzátéve, hogy egy politikai küzdelem „nagyon veszélyes eszkalációval” járhat. 

„Katonáink maguk választanak hősi nevet az egységüknek, és elnökként, valamint legfőbb parancsnokként támogatnom kell őket”

 – mondta. „Ukrajna nélkül senki sem lesz képes megvédeni Lengyelországot. Ez egyszerűen lehetetlen” – tette hozzá. 

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

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Összesen 1 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. június 22. 10:26
Veszélyes eszkaláció az orosz-lengyel együtt működés, de nem rossz
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