Kiakadtak Zelenszkijre a lengyelek: elvették a rendjelét is

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Karol Nawrocki lengyel elnök úgy döntött, hogy visszavonja Ukrajna elnökétől a Fehér Sas Rendet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvesztette a lengyel Fehér Sas Rendet. Karol Nawrocki lengyel államfő az X platformon közzétett videóban jelentette be a rend visszavonását. „A Lengyel Köztársaság elnöke a Fehér Sas Rend nagymestere, és köteles fenntartani e legmagasabb állami kitüntetés tiszteletét. Ezért, miután Volodimir Zelenszkij elnök beleegyezett, hogy az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységének az UPA Hősei címet adományozza, konzultációt követően úgy döntöttem, hogy visszavonom Ukrajna elnökétől a Fehér Sas Rendet” – mondta Nawrocki.
A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy ez a döntés „nem az ukrán nép ellen irányul”,
és „nem jelenti a lengyel biztonságpolitika stratégiai irányának megváltozását”. Hozzátette, hogy „semmi sem változott” Ukrajna támogatását illetően az Oroszország elleni harcban.
Az ukrán UPA egy nacionalista fegyveres szervezet volt, amely 1942–1950 körül működött, és fő célja egy független ukrán állam létrehozása volt. A történelmi megítélése erősen megosztott: Ukrajnában sokan az UPA-t a szovjet és náci uralom ellen harcoló függetlenségi mozgalomként tisztelik. Lengyelországban az UPA-t elsősorban a volhíniai és kelet-galíciai lengyel civilek elleni 1943–44-es tömeggyilkosságok miatt ítélik el. Emiatt az UPA emlékének hivatalos ápolása rendszeresen diplomáciai feszültségeket okoz.
Fotó: Leszek Szymanski