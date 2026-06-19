Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Kiakadtak Zelenszkijre a lengyelek: elvették a rendjelét is

2026. június 19. 20:36

Karol Nawrocki lengyel elnök úgy döntött, hogy visszavonja Ukrajna elnökétől a Fehér Sas Rendet.

2026. június 19. 20:36
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvesztette a lengyel Fehér Sas Rendet. Karol Nawrocki lengyel államfő az X platformon közzétett videóban jelentette be a rend visszavonását. „A Lengyel Köztársaság elnöke a Fehér Sas Rend nagymestere, és köteles fenntartani e legmagasabb állami kitüntetés tiszteletét. Ezért, miután Volodimir Zelenszkij elnök beleegyezett, hogy az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységének az UPA Hősei címet adományozza, konzultációt követően úgy döntöttem, hogy visszavonom Ukrajna elnökétől a Fehér Sas Rendet” – mondta Nawrocki.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy ez a döntés „nem az ukrán nép ellen irányul”

és „nem jelenti a lengyel biztonságpolitika stratégiai irányának megváltozását”. Hozzátette, hogy „semmi sem változott” Ukrajna támogatását illetően az Oroszország elleni harcban.

Az ukrán UPA egy nacionalista fegyveres szervezet volt, amely 1942–1950 körül működött, és fő célja egy független ukrán állam létrehozása volt. A történelmi megítélése erősen megosztott: Ukrajnában sokan az UPA-t a szovjet és náci uralom ellen harcoló függetlenségi mozgalomként tisztelik. Lengyelországban az UPA-t elsősorban a volhíniai és kelet-galíciai lengyel civilek elleni 1943–44-es tömeggyilkosságok miatt ítélik el. Emiatt az UPA emlékének hivatalos ápolása rendszeresen diplomáciai feszültségeket okoz.

 

Fotó: Leszek Szymanski

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!