Kiakadtak Zelenszkijre a lengyelek: elvették a rendjelét is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvesztette a lengyel Fehér Sas Rendet. Karol Nawrocki lengyel államfő az X platformon közzétett videóban jelentette be a rend visszavonását. „A Lengyel Köztársaság elnöke a Fehér Sas Rend nagymestere, és köteles fenntartani e legmagasabb állami kitüntetés tiszteletét. Ezért, miután Volodimir Zelenszkij elnök beleegyezett, hogy az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységének az UPA Hősei címet adományozza, konzultációt követően úgy döntöttem, hogy visszavonom Ukrajna elnökétől a Fehér Sas Rendet” – mondta Nawrocki.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy ez a döntés „nem az ukrán nép ellen irányul”,

és „nem jelenti a lengyel biztonságpolitika stratégiai irányának megváltozását”. Hozzátette, hogy „semmi sem változott” Ukrajna támogatását illetően az Oroszország elleni harcban.