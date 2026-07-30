„Ne felejtsük el: az uniós pénzek, amelyekről mi állítjuk, hogy szerződés szerint járnak hazánknak, valójában korbácsként és kalácsként szolgáló eszközök. Könnyű lenne azt állítani, Magyar Péter intézze el szépen a politikai elvbarátainál, a néppárti Manfred Webernél és Ursula von der Leyennél, hogy kapjuk meg a pénzeket, de ez nem ilyen egyszerű. Hiszen akkor mi maradna az ő kezükben? Mivel tudnák sakkban tartani a miniszterelnököt, aki már akkor a 16,4 milliárd euró hazahozataláról beszélt, amikor csak elvi ígérvényt kapott arra az esetre, ha teljesíti a tőle elvártakat?

Nyíltan beszélt erről Tineke Strik, az Európai Parlament holland Magyarország-jelentéstevője, aki azt mondta, nem szabad hazánknak biankó csekket kiállítani, majd a »korrupcióellenes és jogállami reformok«, valamint »a demokrácia helyreállítása« után lehet megnyomni az utalás gombot. Hogy pontosan mikor? Azt ő akarja megmondani. Igaz, épp a jogállamiság és a demokrácia terén a Magyar-kormány nem áll éppen túl jól, de nem fogunk csodálkozni, ha az uniós fősodor szemet huny efelett. Örülnek most Magyar Péternek – a nekik ellentmondó Orbán Viktorhoz képest főleg –, de azért nem annyira, hogy ne méregetnék, mint kupec a lovat. (A hollandokat meg ne becsüljük le, egy főre vetítve ők a legnagyobb befizető uniós ország.)