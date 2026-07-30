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ursula von der leyen tineke strik manfred weberné orbán viktor

Kincs, ami nincs

2026. július 30. 07:02

Ne felejtsük el: az uniós pénzek, amelyekről mi állítjuk, hogy szerződés szerint járnak hazánknak, valójában korbácsként és kalácsként szolgáló eszközök.

2026. július 30. 07:02
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Szőcs László
Szőcs László
Magyar Nemzet

„Ne felejtsük el: az uniós pénzek, amelyekről mi állítjuk, hogy szerződés szerint járnak hazánknak, valójában korbácsként és kalácsként szolgáló eszközök. Könnyű lenne azt állítani, Magyar Péter intézze el szépen a politikai elvbarátainál, a néppárti Manfred Webernél és Ursula von der Leyennél, hogy kapjuk meg a pénzeket, de ez nem ilyen egyszerű. Hiszen akkor mi maradna az ő kezükben? Mivel tudnák sakkban tartani a miniszterelnököt, aki már akkor a 16,4 milliárd euró hazahozataláról beszélt, amikor csak elvi ígérvényt kapott arra az esetre, ha teljesíti a tőle elvártakat? 

Nyíltan beszélt erről Tineke Strik, az Európai Parlament holland Magyarország-jelentéstevője, aki azt mondta, nem szabad hazánknak biankó csekket kiállítani, majd a »korrupcióellenes és jogállami reformok«, valamint »a demokrácia helyreállítása« után lehet megnyomni az utalás gombot. Hogy pontosan mikor? Azt ő akarja megmondani. Igaz, épp a jogállamiság és a demokrácia terén a Magyar-kormány nem áll éppen túl jól, de nem fogunk csodálkozni, ha az uniós fősodor szemet huny efelett. Örülnek most Magyar Péternek – a nekik ellentmondó Orbán Viktorhoz képest főleg –, de azért nem annyira, hogy ne méregetnék, mint kupec a lovat. (A hollandokat meg ne becsüljük le, egy főre vetítve ők a legnagyobb befizető uniós ország.)

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Voltak, akik elégedetten dörzsölték a kezüket, amikor Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke nyíltan megmondta: »Orbánt ki kell pénzügyileg éheztetni.« Azért tették, mert a mondatból csak az Orbánt jegyezték meg. A név tetszőlegesen cserélhető, ha az illetékes nem teljesíti a szupermérföldköveknek, ajánlásoknak vagy akármiknek nevezett ukázokat. 

Az uniós pénzek nem annak függvényében jönnek, hogy Magyar Péter mit jelent be akárhányszor a Facebookon, hanem a brüsszeli akarathoz igazodva.”

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 30. 08:25
Márpedig PolosaPötinek nincs elég ideje aug. 31ig annyi migránst betelepíteni és óvódást átoperáltatni amennyit elvárnak ezért dolgozik most gőzerővel a magyarok kifosztására méretezett jövő évi adórendszeren hátha a gazdái adnak pénz meg haladékot.
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0
0
polárüveg
2026. július 30. 08:09
Köszönjük Tineke Strik, hogy saját maga bizonyítja az EU EB szerződésszegését. Ugyanis az EU alapszerződésben az országoknak járó uniós forrásokról szóló szabályokban szó sincs semmiféle feltételekről Sőt, a "jogállam" jogi formában öltött meghatározása sem létezik. Tehát az EU olyan hatalmi központtá vált, amelyik az őt alkotó, finanszírozó tagokat birodalmi központból alattvalóként kezeli. Ez olyan, mint amikor a takarítónő kezdi irányítani a cég tulajdonosi társaságát a céggel együtt...a tulajdonosok pedig hagyják.
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3
0
kulakman
2026. július 30. 08:03
Aki volt katona az tudja az a szabadság volt szabadság ,amikor visszajöttél a többi csak ígéret!
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1
0
Stingary76
2026. július 30. 08:00
"Nagyhuba1 2026. július 30. 07:48 Értem én! Csak arra lennék kíváncsi a hazahozott pénzekből eddig ténylegesen mennyi teljesült" Semennyi.
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4
0
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