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Tovább kell folytatni a szakmai egyeztetéseket a probléma megoldása érdekében.
„Újabb bírósági döntés mondta ki: a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen!
Tavaly ősszel egyszer már kimondta a Kúria, hogy a Fővárosi Önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. Az Orbán-kormány azzal próbálta meg kijátszani a bíróság döntését, hogy más jogi köntösbe csomagolta ugyanazt a megszorítást. A Fővárosi Ítélőtábla július 27-én kiadott végzése azonban kimondta: mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a szolidaritási hozzájárulás mértékéről. Figyelembe kell vennie, hogy mik az önkormányzat törvényben rögzített feladatai és ezekhez mennyi forrásra van szüksége.
Az Orbán-kormány sok száz milliárd forintot vett el törvénytelenül a fővárostól, most is ott állunk a pénzügyi szakadék szélén. Az egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez törvénytelen, a fővárost csődbe taszító helyzet a Tisza-kormány alatt is folytatódjon.
Tovább kell folytatni a szakmai egyeztetéseket a probléma megoldása érdekében.”
Nyitókép: Völgyi Attila/AFP