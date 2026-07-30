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fővárosi ítélőtábla főváros szolidaritási hozzájárulás

A fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen!

2026. július 30. 08:32

Tovább kell folytatni a szakmai egyeztetéseket a probléma megoldása érdekében.

2026. július 30. 08:32
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Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
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„Újabb bírósági döntés mondta ki: a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen!

Tavaly ősszel egyszer már kimondta a Kúria, hogy a Fővárosi Önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. Az Orbán-kormány azzal próbálta meg kijátszani a bíróság döntését, hogy más jogi köntösbe csomagolta ugyanazt a megszorítást. A Fővárosi Ítélőtábla július 27-én kiadott végzése azonban kimondta: mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a szolidaritási hozzájárulás mértékéről. Figyelembe kell vennie, hogy mik az önkormányzat törvényben rögzített feladatai és ezekhez mennyi forrásra van szüksége. 

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Az Orbán-kormány sok száz milliárd forintot vett el törvénytelenül a fővárostól, most is ott állunk a pénzügyi szakadék szélén. Az egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez törvénytelen, a fővárost csődbe taszító helyzet a Tisza-kormány alatt is folytatódjon. 

Tovább kell folytatni a szakmai egyeztetéseket a probléma megoldása érdekében.”

Nyitókép: Völgyi Attila/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. július 30. 12:18
Mindenki fizet, te FASZ! Szokatlan, igaz? Nem a zsebedet tömködik akkor már sivalkodsz!
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0
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Élő Éva
2026. július 30. 12:17
Na de, Szivárványos Péter! Hát ez volt a többség akarata, erre szavaztak, főleg a Budapestiek.
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1
0
bikfic-0
2026. július 30. 12:07
Gelgő, nem vagy ismerőse a Pepének? Olyan nincs, hogy egy üzenetre ne válaszoljon 10 percen belül. Ursula még sms-ben intézte a nagy ügyeket, kicsit erőltesd meg magad.
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3
0
zsocc44
2026. július 30. 12:03
Gelgőke! Többet akar lopni az SZDSZ szakállas bácsik maradéka a Kiskörút határolta rezervátumban? Ne már kötschögh! Egy várost kéne vezetni, de egy autóval sem boldogulsz… írj a zakkant paviannak nyílt levelet, hátha jó napja van és nem csinál meg szárazon!
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3
0
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