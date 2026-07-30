„Újabb bírósági döntés mondta ki: a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen!

Tavaly ősszel egyszer már kimondta a Kúria, hogy a Fővárosi Önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. Az Orbán-kormány azzal próbálta meg kijátszani a bíróság döntését, hogy más jogi köntösbe csomagolta ugyanazt a megszorítást. A Fővárosi Ítélőtábla július 27-én kiadott végzése azonban kimondta: mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a szolidaritási hozzájárulás mértékéről. Figyelembe kell vennie, hogy mik az önkormányzat törvényben rögzített feladatai és ezekhez mennyi forrásra van szüksége.