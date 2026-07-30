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kolumbiai kormány Külügyminisztrérium abelardo de la espriella diplomácia

Kivonja Magyarországról diplomáciáját a dél-amerikai ország

2026. július 30. 07:35

Abelardo de la Espriella, Kolumbia vezetője közölte, világszerte összesen 14 országban zárják be nagykövetségüket.

2026. július 30. 07:35
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Kivonja Magyarországról diplomáciai képviseletét Kolumbia – jelentette be Abelardo de la Espriella, a dél-amerikai ország elnöke, aki közölte, világszerte összesen 14 országban zárják be nagykövetségüket.

A Világgazdaság beszámolója szerint az államelnök széleskörű, országonként eltérő magyarázatot adott a lépésre, például azt, hogy a kolumbiai kormány nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat olyan „zsarnokságokkal”, mint Kuba és Nicaragua. Ugyanakkor a mélyreható változás másik okát a kiadások csökkentésében jelölte meg.  Felidézték, hogy Abelardo de la Espriella még vasárnap, a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Az El Pais kommentárja szerint a legmarkánsabb a kubai és a nicaraguai külképviseletek felszámolása, de a diplomáciai kapcsolat felszámolása érint afrikai, karibi, kelet-európai és ázsiai országokat is. 

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La Espriella bezárja a képviseleteket Szenegálban, Etiópiában, Haitin, Barbadoson, Algériában, Azerbajdzsánban, Kubában, Ghánában, Malajziában, Nicaraguában és Dél-Afrikában. 

A kolumbiai sajtó nem igazán az európai országok miatt aggódik, hanem Afrika miatt, ugyanis ebben a térségbe a korábbi kolumbiai kormányok nagy diplomáciai erőfeszítéseket öltek. Most viszont csak Kenyában, Egyiptomban és Marokkóban maradnak delegációk. De la Espriella ugyanakkor tisztázta, hogy Nigériában új nagykövetséget fog nyitni. 

Európában három ország érintett: Románia, Csehország és Magyarország,

 az itteni bezárásokat a közpénzek felhasználása során szükséges nagyobb takarékossággal indokolta az ország vezetője. 

Kolumbiának olyan diplomáciára van szüksége, amely modern, hatékony és a nemzeti érdekeket szolgálja, nem pedig a politikai kegyencgyűjtést és a bürokráciát

 – hangsúlyozta.

Szerinte a külügyi szolgálat átalakítása egy „optimalizálási folyamat” része. Jelezte azt is, hogy ezek a döntések nem jelentik a diplomáciai kapcsolatok totális megszakítását, mert a dél-amerikai ország fenntartja nemzetközi kapcsolatait, illetve 

a régió más nagykövetségeiről társakkreditációs képviseleti rendszerek révén garantálja az állampolgárainak védelmét, így Magyarországon is.

 

A dél-amerikai ország döntésére a Külügyminisztérium úgy reagált a portálnak, hogy 

semmilyen jelzést nem kapott a dél-amerikai államtól, a tárcánál is csak a sajtóból értesültek a lépésről.

A Vg.hu úgy tudja, egyelőre nem fogalmazódott meg olyan szándék a magyar kormány részéről, hogy hasonló döntésre készülne és tükörintézkedésként megszüntetné a bogotai képviseletét.

A lap szerint a magyar–kolumbiai diplomáciai viszony most komoly ütést kapott. Magyarország már 1973-ban létesített hivatalos kapcsolatot az országal, de már korábban is működött magyar főkonzulátus Bogotában. 

Hosszú szünet után, 2017-ben Szijjártó Péter nyitotta újra a magyar missziót, majd 2018-ban megnyílt a kolumbiai nagykövetség Budapesten. 

Ez az intézmény zár be tehát, nyolc éves működését követően, de arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy pontosan mikor.

Nyitókép: AP

 

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Összesen 9 komment

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survivor
2026. július 30. 08:23
Ugyan mar...🤣🤣🤣🤣
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Bitrex®
2026. július 30. 08:16
Magyar Péter körül egyre több a fegyveres őr, és a rezidencia olyan lett, mint egy „kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón”.
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Abiondi
2026. július 30. 07:57
Miután a miniducepöti kormánya megüzente a kolumbiaiaknak, hogy mostantól az egyetlen exportcikkük a kokián lehet, az is csak diplomáciai úton és csak a tiSSzar párt részesülhet belőle, meghúzták a vörös vonalat és inkább kivonulnak az országból. Valamint átadták a fehér por beszerzési útvonal struktúráját az ukránoknak, akikkel jó kapcsolatot ápolnak a tiSSzarok.
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KILÓ
2026. július 30. 07:56
Már Kolumbiának is kínos a tisza rezsim... :P
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