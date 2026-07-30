Kivonja Magyarországról diplomáciáját a dél-amerikai ország

A kolumbiai sajtó nem igazán az európai országok miatt aggódik, hanem Afrika miatt, ugyanis ebben a térségbe a korábbi kolumbiai kormányok nagy diplomáciai erőfeszítéseket öltek. Most viszont csak Kenyában, Egyiptomban és Marokkóban maradnak delegációk. De la Espriella ugyanakkor tisztázta, hogy Nigériában új nagykövetséget fog nyitni.

Európában három ország érintett: Románia, Csehország és Magyarország,

az itteni bezárásokat a közpénzek felhasználása során szükséges nagyobb takarékossággal indokolta az ország vezetője.