Jönnek a nagykövetcserék: 37 visszahívásról döntött a kormány

Orbán Anita még a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy megújítják a magyar külügyi stratégiát. Akkor elmondta: Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van a magyar érdekek érvényesítése mellett. Mindezeket a diplomácia eszközeivel és nem hangos ellenkezéssel kívánják elérni – mondta az új külügyminiszter.