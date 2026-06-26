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Külügyminisztérium Orbán Anita diplomácia

Jönnek a nagykövetcserék: 37 visszahívásról döntött a kormány

2026. június 26. 11:48

A Külügyminisztérium 37 misszióvezetőt rendel haza – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter.

2026. június 26. 11:48
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Nagyszabású nagykövetcserét hajt végre a kormány. Orbán Anita külügyminiszter 37 misszióvezetőt rendel haza. „A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik; más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy 

Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat”

– mondta a külügyminiszter.

A Külügy célja Orbán Anita szerint egy professzionális diplomáciai kar felépítése: megkezdte működését a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság. Meg akarják újítani a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket is szeretnének biztosítani. „A minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon” – mondta a külügyminiszter.

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A külpolitikában a misszióvezetők közé tartoznak a nagykövetek és főkonzulok is.

Orbán Anita még a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy megújítják a magyar külügyi stratégiát. Akkor elmondta: Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van a magyar érdekek érvényesítése mellett. Mindezeket a diplomácia eszközeivel és nem hangos ellenkezéssel kívánják elérni – mondta az új külügyminiszter.

 

Fotó: Olivier Matthys

Összesen 37 komment

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pulsarito
2026. június 26. 13:57
ne itt egy kockacukor!
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0
0
Medici
•••
2026. június 26. 13:50 Szerkesztve
Ilyen dolgokat hanyagolt el az Orbán kormány. így aztán ráégették a komcsik által kinevezett Kaleta Gábort. A Szent-Iványi kinevezéséről pedig ne is beszéljünk...
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2
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kipi137-2
2026. június 26. 13:39
Nyihaha!
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0
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háziasszony
2026. június 26. 13:35
Hol van O.V. ilyenkor? Látjuk ezt az eszeveszett dúlást,miért nem szól már valamit,miért hagyja magára a néhány képviselőt? A néhány yutubos,facés emberünket? Nagyon sovány az a múltkori nemzetközi sajtótáj! Itthon van dolog! Szétszalad a csapat! Tessék kiállni értünk,ezt várja a jobboldal! Nincs hozzáfűznivaló a cirkuszhoz? Értem én hogy alulról építkezni,de azért nem a kisemberek cseszték el,hogy most ők hozzák helyre! Sajnos csalódás ami történik!
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