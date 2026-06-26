Jönnek a nagykövetcserék: 37 visszahívásról döntött a kormány

Orbán Anita elmondta, mi alapján rúgják ki az embereket a külügyminisztériumból
Megnevezte a legfőbb szempontot.
A Külügyminisztérium 37 misszióvezetőt rendel haza – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter.
Nagyszabású nagykövetcserét hajt végre a kormány. Orbán Anita külügyminiszter 37 misszióvezetőt rendel haza. „A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik; más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy
Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat”
– mondta a külügyminiszter.
A Külügy célja Orbán Anita szerint egy professzionális diplomáciai kar felépítése: megkezdte működését a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság. Meg akarják újítani a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket is szeretnének biztosítani. „A minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon” – mondta a külügyminiszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Megnevezte a legfőbb szempontot.
A külpolitikában a misszióvezetők közé tartoznak a nagykövetek és főkonzulok is.
Orbán Anita még a parlamenti bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy megújítják a magyar külügyi stratégiát. Akkor elmondta: Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van a magyar érdekek érvényesítése mellett. Mindezeket a diplomácia eszközeivel és nem hangos ellenkezéssel kívánják elérni – mondta az új külügyminiszter.
Fotó: Olivier Matthys