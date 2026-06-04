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Külügyminisztrérium elbocsátások Forbes Orbán Anita

Orbán Anita elmondta, mi alapján rúgják ki az embereket a külügyminisztériumból

2026. június 04. 09:54

Megnevezte a legfőbb szempontot.

2026. június 04. 09:54
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A Forbes Magyarország interjút készített Orbán Anita külügyminiszterrel és miniszterelnök-helyettessel annak apropóján, hogy a politikus az ország 50 legbefolyásosabb nőjének listájának élére került. Az interjúban természetesen a külügynél történő elbocsátások is szóba kerültek. Orbán Anita elárulta, milyen fő szempont alapján fogják leépíteni az állományt.

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Van egy szempontrendszerünk, ennek az egyik része talán szimbolikus: aki az előző korszak politikáját túltolta, annak mennie kell, nem fogunk vele egyetérteni, nem várunk száznyolcvan fokos fordulatot senkitől, és nem is lenne hiteles”

– idézte a Blikk Orbán Anita szavait.

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Az átvilágítási és kirúgási folyamatok időtartamáról nem sokat árult el a külügyminiszter.

„Ezt nem én, hanem a vezetés fogja megtenni. Sokszor átnéztük már ezt a listát, de nem fogunk elhamarkodottan dönteni. Van egy fontos szempont ugyanis: külpolitikát a Külügyminisztériumban lehet csinálni. Nincsen alternatíva. A Gazdasági Minisztériumba lehet, be lehet hozni rengeteg szakembert, egyik-másik szektor ismerőjét, vagy volt cégvezetőt is, de a külpolitikában nincs alternatíva” – magyarázta Orbán Anita.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 84 komment

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Kar-6-Alom
2026. június 04. 11:41
A Tisza felső vezetése néhány éve még Fideszes volt. Ők 180 fokot fordultak. Nem baj?
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Sandokan74
2026. június 04. 11:39
Csak. Ennyi.
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Obsitos Technikus
2026. június 04. 11:35
Akinél nincs kockacukor, az ki van rúgva. Osztályvezető fölött két répa is.
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westend
2026. június 04. 11:35
„Ezt nem én, hanem a vezetés fogja megtenni" - és nem te vagy a 'vezetés' nyihaha? Pár napja külügyminiszter, de már elmaszatolja a személyes felelősségét. Miért van az hogy a pojáca-qrmányban hazudozni, mellébeszélni mindenki tud, de azon túl nagyjából semmit?
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