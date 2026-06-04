Orbán Anita elmondta, mi alapján rúgják ki az embereket a külügyminisztériumból

Az átvilágítási és kirúgási folyamatok időtartamáról nem sokat árult el a külügyminiszter.

„Ezt nem én, hanem a vezetés fogja megtenni. Sokszor átnéztük már ezt a listát, de nem fogunk elhamarkodottan dönteni. Van egy fontos szempont ugyanis: külpolitikát a Külügyminisztériumban lehet csinálni. Nincsen alternatíva. A Gazdasági Minisztériumba lehet, be lehet hozni rengeteg szakembert, egyik-másik szektor ismerőjét, vagy volt cégvezetőt is, de a külpolitikában nincs alternatíva” – magyarázta Orbán Anita.