Orbán Anita elmondta, mi alapján rúgják ki az embereket a külügyminisztériumból

Nagytakarítás a külügyben: több magyar nagykövetet is visszahívott a kormány
A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.
Megnevezte a legfőbb szempontot.
A Forbes Magyarország interjút készített Orbán Anita külügyminiszterrel és miniszterelnök-helyettessel annak apropóján, hogy a politikus az ország 50 legbefolyásosabb nőjének listájának élére került. Az interjúban természetesen a külügynél történő elbocsátások is szóba kerültek. Orbán Anita elárulta, milyen fő szempont alapján fogják leépíteni az állományt.
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A határozatok szerint valamennyi nagykövet felmentése érdemeik elismerése mellett történt.
Van egy szempontrendszerünk, ennek az egyik része talán szimbolikus: aki az előző korszak politikáját túltolta, annak mennie kell, nem fogunk vele egyetérteni, nem várunk száznyolcvan fokos fordulatot senkitől, és nem is lenne hiteles”
– idézte a Blikk Orbán Anita szavait.
Az átvilágítási és kirúgási folyamatok időtartamáról nem sokat árult el a külügyminiszter.
„Ezt nem én, hanem a vezetés fogja megtenni. Sokszor átnéztük már ezt a listát, de nem fogunk elhamarkodottan dönteni. Van egy fontos szempont ugyanis: külpolitikát a Külügyminisztériumban lehet csinálni. Nincsen alternatíva. A Gazdasági Minisztériumba lehet, be lehet hozni rengeteg szakembert, egyik-másik szektor ismerőjét, vagy volt cégvezetőt is, de a külpolitikában nincs alternatíva” – magyarázta Orbán Anita.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys